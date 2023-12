Čím menší, tím žádanější? Komplikovaná ekonomická situace nutí Čechy poohlížet se po rozměrově úspornějších nemovitostech

Růst úrokových sazeb, zdražování stavebních materiálů a nižší kupní síla. To jsou jedny z hlavních faktorů, které vedou k výraznému útlumu ve výstavbě rodinných domů. Nepříznivý trend dokazují i nedávná data Českého statistického úřadu, podle nichž byla v první polovině letošního roku zahájena výstavba pouhých 7753 rodinných domů. Ve stejném období loňského roku jich přitom bylo více než jedenáct a půl tisíce.

Výrazně klesá také zájem lidí o koupi nemovitosti, což potvrzuje třeba realitní makléř z RE/MAX G8 Reality Miroslav Hodina. „Ze strany zájemců je o nemovitosti znát velmi citelný pokles. V předchozích letech jsme prováděli prohlídky s desítkami lidí na jeden byt, nyní to jsou jen jednotky zájemců. Třeba investoři jsou si ale vědomi, že nákupem nemovitosti snižují riziko devalvace jejich peněz, a zároveň ví, že mohou o ceně vyjednávat. Často tedy kupují byty jak v secondhandu, tak i v nové výstavbě,“ shrnul Hodina pro Euro.cz.

Požadavky klientů se snižují

Důležitým faktorem, který při stavbě domů zohledňuje asi každý, je cena pozemku. Ta se podle údajů Hypoteční banky ve druhém čtvrtletí zvedla oproti prvnímu kvartálu o zhruba dvě procenta, zatímco v porovnání s loňskem je pak vyšší o téměř 16 procent. Právě tento nárůst je jedním z důvodů, proč nyní lidé nákup pozemků odkládají.





Mnoho Čechů však po vlastním rodinném domě stále touží, a tak se komplikovanou situaci na trhu snaží řešit snížením veškerých možných výdajů. Nejjednodušším způsobem, jak toho docílit, je zmenšit velikost kupovaného pozemku či budovaného domu. To potvrzuje i spolumajitel společnosti NEMO Report Tomáš Petrů. Podle něj se řada lidí se středními příjmy dostává do bodu, kdy si chtějí pořídit vlastní bydlení, ale jejich ekonomická situace jim to zkrátka neumožňuje.

„Klíčovým faktorem je hlavně nejistota a vyšší inflace, která zapříčinila růst cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to někdy až o sto procent. Lidé tedy musí ušetřit, a to například tím, že si koupí menší pozemek, postaví menší dům anebo koupí pozemek v levnější lokalitě či zvolí levnější formu domu. Tento trend nárůstu zájmu o menší pozemky, byty a domy pozorujeme přibližně v posledním roce,“ uvedl Petrů.

Komplikovanou situaci na trhu potvrzuje i senior konzultantka z realitní kanceláře Lexxus Norton Jana Panochová: „Ceny nemovitostí v poslední době stagnují, přesto však v dlouhodobém horizontu zaznamenaly výrazný nárůst. To vede klienty ke snižování požadavků na své vysněné bydlení, což se nejvíce projevuje ve zmenšování výměr poptávaných bytů, rodinných domů a pozemků.“

Menší domy a byty přitom nemusí být pro lidi výhodné jen z hlediska pořizovací ceny, ale i kvůli rostoucím cenám energií. „Od vypuknutí energetické krize pozorujeme velký příklon k vytápění dřevem, což je z finančního hlediska nejvýhodnější varianta. Stavební materiál je drahý a úrokové sazby vysoké, takže lidé hledají variantu vytápění, díky níž můžou ušetřit,“ nechal se slyšet Richard Dorazil ze společnosti Hoxter, která se zabývá výrobou krbových a kamnových systémů.

Rozloha pozemků se podstatně zmenšila

Podstatné zmenšení nejčastěji žádaných nemovitostí dokládají kromě vyjádření odborníků i dostupná data. Zatímco v minulosti měřil typický byt 1+kk 25 metrů čtverečních, nyní se v nabídce realitních kanceláři objevují i byty o rozloze pouhých 17 čtverečních metrů. „Před deseti lety byl největší zájem o pozemky o výměře 1300 metrů čtverečních a rodinné domy měřící 120 metrů čtverečních. V současné době jsou oproti tomu nejvíce poptávány stometrové rodinné domy a pětisetmetrové pozemky,“ doplnila Panochová, podle níž nejsou výjimkami ani ještě menší výměry.

Lidé hledající své vlastní bydlení musí ale kvůli vysokým cenám přistupovat i k dalším kompromisům. Tím často bývá pořizování finančně dostupnějšího bydlení ve větší vzdálenosti od krajského města. Podle Hodiny tedy klienti často vyhledávají nové projekty v menších obcích v dojezdové vzdálenosti od velkých měst.

Takový trend potvrzuje rovněž Panochová, dochází k němu prý hlavně v okolí hlavního města. „Pražáci jsou ochotni dojíždět desítky kilometrů do práce, a to mnohem více než v minulosti. Klienti však slevují i z jiných požadavků, například z občanské vybavenosti v nejbližším okolí nebo umístění v rámci obce,“ uzavřela konzultantka z realitní kanceláře Lexxus Norton.