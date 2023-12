Největší technologicko-vědecké úspěchy za rok 2023: Umělá inteligence, transplantace prasečí ledviny i technologie na zachycení uhlíku

V posledních letech a měsících zažívá nebývale prudký rozvoj oblast umělé inteligence (AI). Ta se zapojuje do stále většího počtu odvětví a mnoha lidem už v zaměstnání pomáhá téměř každý den. Vlajkovou lodí tohoto trendu je program ChatGPT od americké společnosti OpenAI, jehož nejnovější verze GPT-4 byla představena letos v březnu.

Technologie má zatím podle CNN několik závažných omezení. Umělá inteligence musí nejprve několik hodin analyzovat data z magnetické rezonance a zároveň mít přístup ke zvukovému záznamu, který mozek v danou chvíli poslouchal. Pokud by tedy člověk při tomto procesu nespolupracoval, metoda fungovat nebude. I přesto se ale podle vědců jedná o významnou schopnost, jež by v budoucnu mohla pomoci třeba lidem, kteří z různých důvodů ztratili schopnost mluvit.

U umělé inteligence ještě chvíli zůstaneme. Další výraznou letošní novinkou je technologie, jež poprvé umožňuje neinvazivní čtení myšlenek člověka. Speciální dekodér využívá právě AI, která dokáže převést mozkovou aktivitu do souvislého textu. V prvních pokusech dokázalo zařízení rekonstruovat řeč s neskutečnou přesností, a to pouze pomocí dat získaných z funkční magnetické rezonance.

Vědci v posledním roce představili hned dva nové léky, které mají výrazně zpomalit Alzheimerovu chorobu . První z nich je japonský lecanemab, druhým americký donanemab, přičemž oba dva fungují na stejném principu. Jsou to totiž protilátky podobné těm, které naše tělo vytváří, když ho napadnou viry. Jejich hlavním cílem je zlikvidovat takzvané beta-amyloidy hromadící se v mozku nemocných lidí, kde vytváří nerozpustné usazeniny mezi jednotlivými nervovými buňkami.

Na vývoji podobně schopných robotů pracuje také mnoho dalších firem. Společnost Tesla představila svého humanoida jménem Optimus, Boston Dynamics zase vyvíjí Atlase. Všechny firmy už přitom dosáhly toho, že jejich chytré stroje jsou nyní schopné provést některé jednoduché činnosti zcela samostatně, a to především díky využití umělé inteligence. S trochou nadsázky se tedy dá očekávat, že mít za kolegu robota už za pár let nebude žádné sci-fi.

Významného pokroku v posledním roce dosáhli také humanoidní roboti. Třeba americká společnost Apptronik představila svého nejnovějšího robota jménem Apollo, který má podobné rozměry a tvar jako člověk. Už příští rok má navíc začít sériová výroba tohoto unikátního stroje, jenž by měl své uplatnění najít především ve skladech a továrnách, kde bude jeho úkolem třeba stěhování krabic nebo tlačení vozíků.

Transplantace prasečí ledviny

Dalším letošním lékařským milníkem byla úspěšná transplantace prasečí ledviny do lidského těla. V srpnu se to nezávisle na sobě povedlo hned dvěma americkým týmům, které navíc dokázaly zajistit, že ledviny fungovaly po dobu minimálně jednoho měsíce. K transplantaci lékaři nepotřebovali žádné experimentální léky, stačila jim pouze menší genetická modifikace zvířecí ledviny.

Právě dlouhodobé ,přežití‘ ledviny je skutečně klíčové, protože hlavním problémem u všech dosavadních transplantací zvířecích orgánů do člověka byla skutečnost, že lidský imunitní systém většinou cizí tkáň odmítl a napadl ji. Když se to nyní podařilo vyřešit, mohl by takový úspěch představovat zásadní posun v celé transplantační medicíně. Ta se totiž dlouhodobě potýká se zásadním nedostatkem vhodných orgánů, kvůli němuž mnoho pacientů umírá.