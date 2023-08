Zájem o fúze a akvizice českých společností meziročně opadl. Trhu škodí vysoké úrokové sazby i nejistý ekonomický výhled

Fúzí i akvizic v Česku je letos méně než loni. Podle poradenské společnosti PwC jich během prvního pololetí bylo uskutečněno ,pouhých‘ třiašedesát. Tedy pokud se počítají pouze případy, kdy se kupovaná společnost nachází v tuzemsku. Před rokem se v inkriminovaném období uzavřelo 85 obchodů, zatímco ve druhé polovině roku 2021 byl počet transakcí oproti současnosti dokonce téměř dvojnásobný.

„Během loňského roku ještě dozníval efekt nahromaděných transakcí z období pandemie,“ uvádí ředitel fúzí a akvizic PwC Jan Hadrava. „Dalšími faktory meziročního poklesu jsou potom vysoké úrokové sazby a výhled naznačující, že k jejich výraznějšímu poklesu v blízké budoucnosti nedojde,“ dodává s tím, že roli dle něj hrají také přetrvávající obavy z vývoje ekonomiky či nejistoty spojené s konfliktem na Ukrajině.

Letošní skóre by se nicméně mohlo zlepšit v průběhu druhého pololetí. Hadrava vychází z předpokladu, že řada investorů během pandemie nasbírala velké množství hotovosti, kterou nyní začínají postupně investovat: „Vidíme řadu rozjednaných obchodů, které by měly ve druhé polovině roku trh postupně oživit.“ Motivovaní k rychlému prodeji pak mohou být také čeští majitelé. „Na ty by mohlo dopadnout avizované zdanění prodeje podílů v rámci takzvaného konsolidačního balíčku, který aktuálně projednává poslanecká sněmovna,“ doplňuje.





Solární farmy i obranný průmysl

Zájem aktuálně roste především o transakce související s oblastí ESG, tedy například ty, jež se týkají obnovitelných zdrojů. Největší tuzemské obchody se tak točí třeba kolem solárních a větrných farem. A kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu se do popředí zájmů opět dostává i obranný průmysl.

Transakce kvůli panujícím obavám však momentálně trvají déle, než je zvykem. „Prodávající nechtějí zlevňovat, věří v kvalitu svých firem a více si jich cení. Na druhé straně jsou kupci vzhledem k nejistému stavu ekonomiky opatrní,“ přibližuje Hadrava s tím, že k obdobnému poklesu fúzí a akvizic došlo též ve světě, kde celkový objem transakcí přesáhl 1,2 bilionu dolarů (zhruba 28,9 bilionu korun), tedy o 38 procent méně než loni. Vyplývá to z analýzy PwC Global M&A Industry Trends.

Na číslech se podepsala zejména taktika investorů, kteří se aktuálně zajímají spíše o akvizice středně velkých firem. Vyjma energetiky patří mezi globálně nejatraktivnější sektory v letošním roce technologie, média a telekomunikace. Ty společně tvoří zhruba 26 procent všech transakcí. V energetickém sektoru do popředí vystupuje zejména podpora nulových emisí a nízkoenergetická ekonomika.

Oživení se dočká celý svět

Stejně jako u nás by k oživení v druhé polovině roku mělo dojít i ve světě. „Není pochyb o tom, že současné makroekonomické podmínky budou trh i nadále ovlivňovat, ale stabilnější sazby usnadní investorům uzavírání transakcí,“ komentuje vedoucí partner Deals v PwC CEE Miroslav Bratrych. Trh fúzí a akvizic je dle jeho názoru určitě silnější než v minulosti. A co víc, firmám má umožnit znovu nastartovat jejich byznys, posílit růst a přinášet dlouhodobě udržitelné zisky.

Globální trh je aktuálně tažen hlavně kupujícími, kdežto v posledních letech tomu bylo přesně naopak. V popředí se totiž držela nabídka prodávajících. „Trh ukazuje větší odolnost vůči vnějším podmínkám, než jak se může zdát z čísel,“ uzavírá Bratrych s tím, že investoři nyní budou ve značné výhodě, a tak je třeba, aby byli prodávající na transakci velmi dobře připraveni.