Pojem akvizice se vztahuje k nabývání různých aktiv. Označuje převzetí podniku či získání nových zákazníků

Co je akvizice?

Obecný význam slova akvizice by se dal charakterizovat jako získávání či nabytí nějakého aktiva, a to jak v případě majetku, firem a hmotných věcí, tak i v případě získávání osob. Označuje se tím přitom samotný proces získávání, ale i cíl, který sleduje. Synonymem pro akvizici může být také nábor, zisk nebo převzetí.

S akvizicí se nejčastěji setkáváme v ekonomické sféře, kde se jedná o převzetí podniku nebo jeho části. Daná firma ztrácí svoji hospodářskou nezávislost a mění se i její uspořádání. Na rozdíl od fúze to ale neznamená, že by jedna z právnických osob zcela zanikla.

Kromě ekonomiky se akvizice využívá ještě v jiných oblastech:

akvizice v marketingu – proces získávání zákazníka,

akvizice v knihovnictví – získávání dokumentů do fondu knihovny.

Akvizice společnosti

V ekonomické oblasti značí akvizice (acquisition nebo takeover) převzetí podniku. Zjednodušeně to znamená, že jeden podnik koupí druhý, čímž ho ovládne. Obě právnické osoby i nadále existují, žádná nová společnost nevzniká, ale ani žádná z původních nezaniká. Jejich majetková struktura se však zásadně mění.





Dělení akvizice

Akvizice firem může být odsouhlasena všemi účastníky, či nikoliv. Podle toho může být její povaha:

přátelská – s akvizicí souhlasí management přebíraného podniku,

nepřátelská – management přebíraného podniku s akvizicí nesouhlasí.

Podle toho, jakých oblastí trhu se akvizice dotýká, rozlišujeme:

horizontální akvizice – spojení podniků ve stejném nebo podobném odvětví (například dvou firem vyrábějících obuv), v podstatě jde o spojování konkurentů,

– spojení podniků ve stejném nebo podobném odvětví (například dvou firem vyrábějících obuv), v podstatě jde o spojování konkurentů, vertikální akvizice – spojení podniků, které na sebe v různých fázích navazují (například firma vyrábějící boty s firmou vyrábějící tkaničky do bot).

Z účetního a daňového hlediska existuje ještě jeden způsob dělení akvizic:

kapitálová akvizice – spočívá v nákupu akcií či vlastnických podílů za účelem finálního převzetí kontroly nad celým podnikem, vzniká pak jedna větší ekonomická skupina, ale jednotlivé společnosti si zachovávají právní samostatnost,

– spočívá v nákupu akcií či vlastnických podílů za účelem finálního převzetí kontroly nad celým podnikem, vzniká pak jedna větší ekonomická skupina, ale jednotlivé společnosti si zachovávají právní samostatnost, majetková akvizice – jedna společnost kupuje majetek druhé firmy a s tím spojená práva i závazky, společnosti se spojují, ale právní subjektivita zůstává zachována.

Akvizice a fúze

V souvislosti s akvizicemi bývá také často zmiňován termín fúze. Nejde ovšem o synonyma, jak by si někdo mohl myslet. Fúze se od akvizice zásadně liší v tom, že při ní dochází ke splynutí dvou či více původních podniků v jeden nový. Případně se může stát to, že jeden z podniků stále existuje a zbylé jsou do něj začleněny. Děje se tak na základě dohody podnikatelů. Akvizice oproti tomu nemusí probíhat vždy na základě dohody.

Akvizice zákazníků

S akvizicí klientů se setkáváme v marketingu. Jedná se o proces získávání nových zákazníků, který může probíhat i automatizovaně. V on-line marketingu jsou typickým příkladem akvizice PPC reklamy. Mezi další využívané nástroje patří:

e-mailing,

content marketing,

landing pages,

SEO,

guest posting,

affiliate programy,

expertní pozice (odborné odpovídání na dotazy zákazníků),

poskytování nástrojů,

influencer kampaně,

webináře a školení,

veletrhy,

a další.

Akvizicí může být i logo firmy uvedené na externím webu. Zkrátka jde o veškeré nástroje, které mají uživatele sledující obsah produkovaný danou firmou navnadit k tomu, aby u ní nakoupil.

Dalším příkladem obchodní akvizice uplatňovaným v off-line sféře je cold call. Cold cally spočívají v tom, že obchodník obvolává staré kontakty, se kterými již aktivně nekomunikuje, a zjišťuje, zda má daný člověk zájem o další služby nebo zboží.

Akvizice v knihovnictví

V knihovnictví je akvizice definována jako zjišťování, vybírání, získávání a doplňování dokumentů do fondu knihovny. Proces akvizice může být částečně nebo zcela automatizován. Odborný pracovník, který zajišťuje akvizici dokumentů, se označuje jako akvizitér. Účelem akvizice je vytvoření co nejlepšího fondu knihovny, od čehož se odvíjí kvalita služeb i spokojenost zákazníků.

Některé knihovny provádí výhradně individuální akvizici, což znamená, že ji provádí jen samy pro sebe. Kooperativní akvizice je založena na spolupráci více knihoven. Další možností je ústřední akvizice, kdy za menší knihovny obstarává akvizici ústřední knihovna.