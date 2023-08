La Dolce Vita na kolejích? Speciální vlaky mají přinést návštěvníkům Itálie nové cestovatelské zážitky a bojovat proti overturismu

Benátky, římské Koloseum, Vatikán, Dolomity na severu, Neapol, Toskánsko a podobně. To jsou jen některé z nejčastějších cílů zástupu turistů, kteří každý rok zavítají do Itálie. Vloni jich na Apeninský poloostrov přijelo více než 56 milionů, přičemž se dá předpokládat, že toto číslo se bude dále zvyšovat. Což může být pro ekonomiku země na jednu stranu dobrá zpráva, na stranu druhou se ale ne nadarmo říká, že všeho moc škodí. A o takzvaném overtursimu to platí dvojnásob.

Že příliš turistů může být na obtíž, dnes a denně dokládají zmíněné Benátky. V jejich případě italská vláda v minulosti již přikročila k několika omezením, které počet návštěvníků redukují. Mimo jiné zakázala velkým výletním lodím kotvit a plout v samotném centru města. Podobné problémy nicméně sužují též další hojně navštěvovaná místa v zemi, naštěstí i pro ně mají politici řešení.

Itálie má hustou železniční síť i dostatek rychlotratí. Proti overturismu se tedy rozhodla bojovat elegantním způsobem, jenž spojuje strategii moderního udržitelného cestování právě s vlakovou dopravou. Na základě ní zavede vláda od příštího roku speciální turistické spoje, díky kterým bude možné objevovat skryté krásy země a současně vychutnávat to nejlepší jídlo a pití z místní produkce. Píše o tom web CNN, který zároveň dodává, že letos má Itálii navštívit dokonce až 75 milionů cizinců.





Luxus, romantika i retro styl

Program turistických vlaků bude zajišťovat italský státní dopravce Ferrovie dello Stato Italiane (FS), který plánuje na linky nasazovat vlaky různých typů. Chybět nebude ani ultraluxusní La Dolce Vita Orient Express určený na delší trasy nebo legendární benátský Simplon-Orient Express, jenž spojuje vysoký komfort s romantickým stylem.

Dále se turisté mohou těšit na vintage soupravy Espressi. FS si jich má převzít až 400 kusů a plánuje je provozovat hlavně linkách z Milána do Ligurie, Toskánska či Kalábrie. Chybět ale nebudou ani cenově dostupné regionální vlaky, které pojedou pomaleji a budou mít řadu zastávek, aby umožnily cestujícím lépe poznat danou oblast.

Večeře v Římě a snídaně v Dolomitech?

Nové spoje budou zahrnovat rovněž výletní vlaky, které v pátek vyjedou z velkých měst, například z Říma nebo Milána, a v neděli se tam s turisty vrátí nazpět. Některé zamíří na sever do Alp, jiné až na jih do regionu Puglia. Na cestující budou čekat nádherné výhledy, pokrmy v italském stylu i lůžkové vozy pro dokonalé pohodlí.

„Cílem nového programu je rozvíjet vysoce kvalitní a udržitelný cestovní ruch zaměřený na ty, kdo jsou připraveni ocenit bohatství naší země a objevovat méně známá místa,“ řekl zmíněnému serveru generální ředitel FS Luigi Ferraris. Dodal, že cesta se má v tomto případě stát plnohodnotnou součástí zážitku, a to díky komfortu a zábavě na palubě i propojení s dalšími aktivitami. Na nejzajímavějších místech trasy se navíc bude zastavovat, aby odsud turisté mohli vyrazit na pěší výlet nebo na ochutnávku lokálních produktů.