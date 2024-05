Za dovednost v oblasti umělé inteligence o čtvrtinu větší plat. Poptávka po AI odbornících globálně stoupá, talentů je stále nedostatek

O umělé inteligenci (AI) se stále častěji mluví jako o technologii budoucnosti. Firmy, které její nástup prospí, by dle některých nemusely udržet krok s těmi, kdo s jejím nasazením v minulosti naopak neotálel. Že se jedná o lukrativní oblast, nyní potvrzuje také studie společnosti PwC, která analyzovala přibližně 500 milionů inzerátů v 15 zemích. Zjistila mimo jiné, že zaměstnavatelé stále častěji poptávají právě dovednosti v segmentu AI.

Za poslední desetiletí rostla poptávka po těchto pracovnících několikanásobně rychleji než v jiných odvětvích. A zdá se, že jedním z tahounů je Spojené království, kde na každých tisíc otevřených pozic připadá devět volných míst v oblasti umělé inteligence. Konkrétně tam poptávka po AI pracovnících ve srovnání s jinými oblastmi rostla 3,6krát rychleji, uvádí studie.

Vzpruha k lepší produktivitě

I kvůli vysoké poptávce hledají zaměstnavatelé způsob, jak nové pracovníky nalákat, a proto specialistům nabízejí v průměru 14procentní příplatek, přičemž na některých pozicích dosahují odměny až 58 procent. Ještě vyšší průměrné prémie byly patrné v USA, kde příplatek dosahoval celé jedné čtvrtiny. Vysoké ohodnocení tak naznačuje, že počet globálních talentů je stále relativně malý.





Kromě toho zpráva zjistila, že v odvětvích zasažených AI je efektivita práce znatelně větší. Jedná se hlavně o segmenty, jako jsou finanční či odborové služby a informační technologie. Tedy alespoň ve Velké Británii. „Vzhledem k tomu, že se v posledních letech rozdíly v produktivitě prohlubují, mohla by AI ve Spojeném království představovat chybějící kousek skládačky, který by přinesl oživení ekonomiky, mezd a životní úrovně,“ cituje agentura Bloomberg hlavního ekonoma PwC Mehdiho Sahneha.

Rostoucí poptávka v segmentu umělé inteligence rovněž souvisí se skutečností, že britští manažeři, politici a ekonomové hledají způsob, jak po jednom z nejhorších výsledků od krize v letech 2008 až 2009 zvýšit národní produktivitu. Zároveň se tamní premiér Rishi Sunak snaží v otázce AI postavit zemi do pozice světového lídra. Loni vláda uspořádala summit o bezpečnosti umělé inteligence a nyní se podílí na pořádání významného setkání v Jižní Koreji, které se koná tento týden.

Apokalypsa pracovního trhu se nekoná

V Česku se o poptávce po specialistech v oboru AI zatím příliš mluvit nedá. I tak se ale zmíněná dovednost již v některých inzerátech objevuje. Podle generálního ředitele pracovního portálu Welcome to the Jungle Honzy Klusoně to s sebou každopádně přináší některá úskalí. „Tím, jak stále chybí pořádné know how na danou oblast, začínají se také objevovat situace, kdy se adepti profilují jako odborníci na umělou inteligenci a HR specialisté to nejsou schopni otestovat,“ říká s tím, že doporučuje nabírajícím zaměstnavatelům, aby se na prověřování znalostí AI nástrojů do budoucna více zaměřili.

Umělou inteligenci v současnosti většina firem využívá k řešení nedostatku zaměstnanců. „To by mohla být dobrá zpráva pro mnoho zemí, které se potýkají se snižujícím se počtem obyvatel v produktivním věku a obrovskou neuspokojenou poptávkou po zaměstnancích v mnoha odvětvích. Umělá inteligence může pomoci zajistit, aby byla k dispozici nabídka pracovní síly, která umožní ekonomice naplno rozvinout svůj potenciál,“ zmiňuje dále studie.

Následně její autoři upozorňují, že rostoucí tendence tohoto odvětví rozhodně neznamená začátek éry nahrazování míst. Podle dotazovaných generálních ředitelů AI naopak přinese větší ziskovost a téměř pětkrát vyšší produktivitu práce.

„Pokud jde o ekonomický dopad, vidíme teprve špičku ledovce. V současné době naše zjištění naznačují, že zavádění umělé inteligence je soustředěno do několika málo odvětví ekonomiky, ale jakmile se technologie zdokonalí a rozšíří se do dalších odvětví, její budoucí potenciál by mohl být transformační,“ uzavírá Barret Kupelian, hlavní ekonom PwC UK.