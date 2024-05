Období poklesu je definitivně za námi, vyplývá z ČSOB Indexu bydlení. Ceny tuzemských nemovitostí začátkem roku rostly

Zatímco Česká národní banka již potřetí za sebou snížila úrokové sazby, tentokrát na 5,25 procenta, ceny bytů a rodinných domů v Česku zdražují. Vyplývá to z aktuálních výsledků ČSOB Indexu bydlení, který dlouhodobě mapuje situaci na zdejším realitním trhu.

„Vývoj za první čtvrtletí 2024 potvrzuje, že období poklesu cen nemovitostí je definitivně za námi,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek. Se zlevňováním nemovitostí nelze prý aktuálně počítat v naprosté většině regionů. Právě naopak. Ceny prý navíc podnítí rostoucí poptávka, která je v jarních měsících obecně živější.

O zdražování v druhé polovině dubna hovořil v rámci zhodnocení prvního kvartálu také šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS), pod kterou spadá platforma Bezrealitky.cz, Hendrik Meyer: „Větší optimismus mezi domácnostmi, očekávání dostupnějších hypoték, ale také stále poměrně malý počet nemovitostí k prodeji – to vše dnes tlačí ceny domů a bytů vzhůru.“

Vlastní? Raději nájem

Ačkoli jsou ceny bytů dle ČSOB Indexu oproti loňsku stále o 3,1 procenta nižší, lze očekávat, že tento ukazatel se do plusových hodnot dostane ještě do konce roku. Zatím je ale zdražování patrné pouze v mezičtvrtletním srovnání. Oproti poslednímu kvartálu minulého roku vzrostly ceny o 0,3 procenta – nejvýrazněji v Praze a v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Pokles byl naopak zaznamenán pouze na Pardubicku a ve středních Čechách.





Pokud jde o poptávku po bytech, v případě novostaveb dochází k oživení zejména v Praze a Brně, u starších bytů záleží na dispozici. Zatímco u větších bytových jednotek v panelových domech se naplno projevuje odložená poptávka po vlastním bydlení a ceny rostou rychleji, ceny u malometrážních bytů stagnují. To dle indexu ukazuje jak na nedostupnost bydlení pro mladé lidi, tak na trend, jakým je momentálně upřednostňování nájmu. Průměrná prodejní doba bytů se mírně zkrátila na 4,2 měsíce.

Oživení trhu s bydlením se odráží i na meziročním nárůstu prodejů, který se ustálil na 17 procentech. Například v Ústeckém kraji, kde nižší ceny lákají zejména investory, vzrostl počet transakcí dokonce o 30 procent, uvádí ČSOB.

Jak se vyvíjejí ceny nemovitostí v posledním roce. Autor: ČSOB

Byty jsou dražší i podle analýzy Bezrealitky, a to hlavně v metropoli, kde během prvního čtvrtletí vůbec poprvé v historii přesáhly 125 tisíc korun za metr čtvereční. Oproti poslednímu kvartálu loňského roku však ceny rostly o „pouhé“ jedno procento. Na druhou stranu, na Moravě, konkrétně v Brně, si pak zákazníci připlatili i o desetinu víc. Aktuálně tam metr čtvereční pořídí za 90 tisíc, což je však na druhou stranu výrazně méně než v rekordním roce 2022.

Nehospodárné domy už nejsou v kurzu

Na trhu s rodinnými domy je dle indexu situace trochu jiná. Ceny tu totiž stoupají už tři čtvrtletí po sobě. Zdražování je navíc patrné i meziročně. Oproti loňsku jsou domy aktuálně o 1,1 procenta vyšší, stejný procentuální rozdíl pak odpovídá i mezikvartálnímu srovnání. Co do poptávky dosahuje meziroční nárůst 30 procent, oproti letům 2018 až 2022 je ale trh stále značně zpomalený. Roli hraje i úpadek zájmu o energeticky náročné domy.

„Jednoznačně se projevuje dopad růstu cen energií, kdy se kupující víc než kdy dřív dívají na technický stav nemovitostí. Vybírají takové, které splňují standardy moderního bydlení z pohledu energetické, a tím pádem i ekonomické náročnosti,“ vysvětluje Vašek s tím, že kladně se na počtu nových novostaveb naopak podepsala stabilní cena stavebních materiálů. Nejvíce domů začátkem roku přibylo ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Pokud jde o pozemky, ty meziročně zdražily o čtyři procenta. A vzhledem k velké poptávce nelze v dohledné době čekat změnu. „S rostoucí cenou se zvyšuje zájem i o pozemky ve vzdálenějších lokalitách od velkých měst. Už dávno nejde jen o Středočeský kraj a okolí Brna. Nabídku navíc bohužel mnohdy brzdí zastaralé územní plány a nedostatečná infrastruktura,“ přibližuje Vašek a dodává, že na cenu pozemků má kromě lokality a velikosti největší vliv také jeho tvar, vybavení inženýrskými sítěmi, dopravní dostupnost a občanská vybavenost v okolí. Dále pak orientace ke světovým stranám a svažitost terénu.

I když podle predikcí ČSOB Indexu ceny nemovitostí i nadále porostou, útěchou by mohla být minimálně skutečnost, že by se dle Meyera z EHS do konce roku neměly „utrhnout z řetězu“.