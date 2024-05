Bývaly jich stovky, dnes funguje pár posledních. Slevové portály skončily nebo se přeorientovaly na cestování, lídrem zůstává Slevomat

Česko je dlouhodobě známé tím, že tuzemští zákazníci výrazně slyší na všemožné slevy. Toho před více než 10 lety začaly využívat i slevové portály, které lidem nabízely zboží a zážitky za nižší ceny, než bylo obvyklé. Nejčastěji se přitom jednalo o pobyty v Česku či zahraničí, jídla v restauracích, adrenalinové zážitky nebo poukazy na wellness služby.

Po počátečním prudkém boomu tohoto odvětví ale následně přišel i strmý pád. Drtivá většina původních zhruba dvou set slevových portálů příliš dlouho nevydržela a během minulé dekády svoji činnost zcela ukončila. Jejich návratu nakonec nepomohla ani nedávná vysoká inflace, takže na trhu už nyní působí jen několik málo firem. Navíc nutno podotknout, že mnoho z nich svoji činnost výrazně změnilo, v důsledku čehož se často věnují už jen poskytování ubytování na cestách, zatímco jiné dříve populární servery pak mnohdy pouze odkazují na jiné stránky.

Nakupujete na slevových portálech? Ano

Ne

Tento stav se týká například portálu Pepa.cz. Ačkoliv jeho facebooková stránka má zhruba 60 tisíc sledujících, na samotném webu už lidé najdou pouze nabídky, které je následně přesměrují na jiný e-shop. Podobná situace nastala na serveru Vykupto, jehož nabídky zákazníky odkážou na Skrz.cz fungující jako srovnávač. I tento web navíc nakonec klienty přesměruje jinam, přičemž se může jednat třeba o stránky cestovních kanceláří, Bookingu, Slevomatu nebo Travelkingu.

K jedněm z mála českých slevových portálů v původním slova smyslu patří SlevaDne. Tento web funguje už od roku 2011, přičemž zákazníkům nabízí kromě cestování také jídla v restauracích, wellness služby či různé další druhy zážitků. Ve většině kategorií kromě cestování je ovšem na webu k dispozici méně než 20 nabídek.





Cestování tvoří dvě třetiny nabídek

Jedničkou českých slevových portálů je už dlouhou dobu společnost Slevomat. Firma fungující od roku 2010 loni vykázala tržby ve výši 3,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 18,3 procenta. Tato hodnota zároveň představuje nejlepší výsledek od založení společnosti.

„Slevomat byl jedním z nejsilnějších hráčů už od začátku, kdy se tímto názvem koneckonců říkalo rovněž ostatním menším slevovým portálům. Jako hlavní faktory našeho úspěchu vnímáme především stále rostoucí kvalitu služeb, zvětšující se počet nabídek od partnerů z Čech i zahraničí, rychlou a nepřetržitou zákaznickou linku s lidmi na druhém konci, garanci spokojenosti a také pravidelně rostoucí investice do marketingu,“ uvedl pro Euro.cz Martin Hrubý, ředitel značky Slevomat.

I on ale potvrzuje, že v posledních letech mají lidé největší zájem právě o nabídky v oblasti cestování, které se staly na původně slevových portálech skutečně dominantními. Slevomat ostatně v době psaní článku nabízel téměř 2500 různých pobytů, přičemž nejčastěji se jednalo o ubytování v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rakousku.

„Dnes už naši nabídku z 60 až 70 procent tvoří cestování. Nejoblíbenější jsou stále kratší pobyty o délce tří až čtyř dnů, nicméně s přicházejícím létem začínají výrazně stoupat prodeje standardních letních dovolených. V druhé polovině roku jsou to pak prodloužené podzimní víkendy, kdy tradičním vrcholem prodejů je vánoční období a s tím související nabídky veškerých druhů zážitků i zboží,“ doplnil Hrubý.

Zákazníky mají nalákat nové služby

S tím, jak se slevové portály soustředí převážně na cestování, se zároveň zlepšují i služby, které jsou zákazníkům v tomto segmentu schopné nabídnout. Přes rozhraní portálů tak už jde často zarezervovat konkrétní termín v daném ubytovacím zařízení, díky čemuž se tyto platformy stále více přibližují klasickým vyhledávačům hotelů, jako je třeba Booking.

Další nově zavedené funkce mají zajistit, že lidé budou na slevových portálech čerpat nápady k tomu, kam vyrazit na cesty. „Na jaře jsme pro celé Česko nově spustili regionální inspirační stránky, které se zákazníkům přizpůsobují dle jejich bydliště a volného termínu. Cílem je, aby si každý našel a online zarezervoval termín, a to i třeba na poslední chvíli. Když tak chcete s rodinou někam během víkendu vyrazit blízko vašeho bydliště, stačí si to do vyhledávače zadat a na webu vám vyjedou všechny dostupné možnosti od pobytů přes různé zážitky,“ vysvětlil Hrubý.

I když se ale ze Slevomatu postupem času stal trochu jiný typ služby, stále se snaží zákazníkům poskytnout nabídky s určitou slevou či bonusem: „Naše nabídky jsou stále výhodnější než u konkurence. Například takový víkend v polském hotelu je u nás o 15 procent levnější než jinde, a ještě k tomu nabízíme navíc snídani a neomezené wellness.“

Pro zjednodušení nákupního procesu Slevomat nedávno spustil i možnost platby dovolené na zálohu, což má lidem usnadnit plánování rodinného rozpočtu. Během letošního léta chce pak firma spustit ještě pojištění storna zájezdu pro případy, že se přihodí něco neočekávaného.

Kromě zmíněných pobytů lidé na Slevomatu nejčastěji vyhledávají třeba masáže či degustační menu. Zákazníci ale podle Hrubého ve větší míře kupují také různé zábavné aktivity převážně pro rodiny s dětmi, k nimž patří například únikové hry či vstupenky do zábavních parků.