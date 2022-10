Nový profesní život začíná ukončením starého. Jak a kdy podat výpověď

Ukončení pracovního poměru je důležitý moment v profesním životě. Platí to, ať jde o výpověď podanou zaměstnancem, nebo zaměstnavatelem či o dohodu o ukončení pracovního poměru. V každém případě je potřeba zachovat chladnou hlavu a vše dobře rozmyslet. Přečtěte si, jak má vypadat správně podaná výpověď ze zaměstnání a stáhněte si vzor výpovědi.

K tak zásadnímu kroku, jako je ukončení pracovního poměru, je dobré se odhodlat jen po zralé úvaze. Především je třeba upozornit, že podání výpovědi zaměstnancem je pro něj méně výhodné, než když pracovní vztah ukončí výpovědí zaměstnavatel.

Výpověď dohodou? Neexistuje

Výpověď je vždy jednostranný akt, který nevyžaduje souhlas druhé strany. Na rozdíl od dohody o ukončení pracovního poměru. Buďte tedy obezřetní, pokud dostáváte „padáka“ a zaměstnavatel vám předloží papír nadepsaný Výpověď dohodou. Nic takového zákoník práce nezná.Je to jen pokus zaměstnavatele vyhnout se povinnostem spjatým s výpovědí podanou zaměstnavatelem, například vyplacení odstupného. Ale pozor, pokud takto formulovaný dokument podepíšete, nabývá platnosti a přistupuje s k němu jako k dohodě o ukončení pracovního poměru.

Výpověď ze strany zaměstnance

Pokud vaše trpělivost se zaměstnavatelem přetekla a jste rozhodnuti iniciovat ukončení pracovního poměru, je dobré vědět, že nemusíte udávat žádný důvod. Jednotný vzor výpovědi podané zaměstnancem neexistuje, přirozeně však výpověď z pracovního poměru musí obsahovat některé náležitosti – jméno firmy, zaměstnance, datum podání výpovědi, datum, od kterého začíná běžet výpovědní lhůta a datum jejího vypršení, kdy je pracovní poměr definitivně ukončen.

Výpověď vzor ke stažení 2018

Stáhněte si obecný vzor výpovědi v PDF:

Zákon pamatuje i na možnost, že se zaměstnanec unáhlil a výpověď by chtěl vzít zpět. S takzvaným zpětvzetím výpovědi však musí zaměstnavatel souhlasit a tento souhlas vyjádřit písemně. Výpověď proto vždy podávejte s chladnou hlavou.

Výpověď daná zaměstnavatelem

Zatímco zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, zaměstnavatel musí písemnou výpověď vždy odůvodnit. To znamená uvést některý z důvodů uvedených v paragrafu 52 zákoníku práce. Často to bývá nadbytečnost nebo neplnění pracovních úkolů. Zaměstnavatel však tyto skutky musí doložit. V případě opakovaného méně závažného porušování povinnosti musí výpovědi předcházet písemné upozornění na možnost výpovědi, a to v průběhu posledních 6 měsíců. Oprávněným důvodem je i stěhování zaměstnavatele, přirozeným pak jeho zánik.

Zákoník práce zaměstnavatele zavazuje k řadě povinností, které jsou spjaty s propuštěním zaměstnance. Jsou to:

• proplacení nevyčerpané dovolené • vyplacení odstupného (jedno-, dvoj- nebo trojnásobku průměrného měsíčního výdělku v závislosti na délce pracovního poměru) • poskytnutí volna pro vyhledání nového zaměstnání (nejvýše 1 půlden v týdnu) • vystavení potvrzení o zaměstnání (takzvaný zápočtový list) • vydání posudku o pracovní činnosti

Výpovědní lhůta

Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty. Ať už podá výpověď zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, výpovědní lhůta je u řádného pracovního poměru dvouměsíční. Začíná první den měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí poslední den příslušného měsíce. Je-li tedy výpověď podána 15. června, výpovědní lhůta začíná běžet 1. července a pracovní poměr je ukončen 31. srpna.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Jak z termínu vyplývá, dohoda o rozvázání pracovního poměru vyžaduje souhlas obou stran. Vyžadována je písemná forma dohody a je možné ji uzavřít kdykoli. Výhodou dohody je možnost stanovit termín ukončení pracovního poměru bez dodržení výpovědní lhůty, která je spjata s výpovědí. Proto lidé tento způsob ukončení pracovního poměru volí poměrně často. Pro zaměstnavatele jde o výhodnější variantu, než kdyby dal zaměstnanci výpověď.

Okamžitá výpověď

Ve výjimečných případech je možné ukončit pracovní poměr okamžitě. Zaměstnavatel tak může učinit, a) pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů, b) pokud zaměstnanec porušil povinnost vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance je možná pouze v případech, že a) zaměstnanec prokazatelně nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení zdravotního posudku výkon jiné, pro něho vhodné práce, nebo b) zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat, jejich náhradu nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů od uplynutí období splatnosti. Obdobím splatnosti se přitom rozumí celý kalendářní měsíc následující po měsíci, za nějž právo na odměnu vzniklo. Právo na okamžitou výpověď tedy nevzniká tehdy, kdy se zaměstnavatel s odměnou opozdí o 15 dní proti obvyklému termínu výplaty.

Výpověď ve zkušební době

Zkušební doba je standardním nástrojem, který se obvykle využívá, když zaměstnavatel se zaměstnancem nemá žádné zkušenosti, doporučení apod. Na běžných pozicích se uzavírá maximálně na dobu 3 měsíců. Není možné ji opakovat. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době patří k nejsnazším úkonům v pracovním právu. Může tak učinit zaměstnanec i zaměstnavatel, přičemž ani jedna ze stran nemusí udávat důvod ukončení pracovního poměru.

