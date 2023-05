Žít si jako král. Karel III. spravuje majetek za desítky miliard korun, zahrnuje nemovitosti, obrazy či farmy

Co přesně zdědil britský král Karel III. po své matce, se veřejnost dozví nejdříve 90 let po její smrti. I přesto ale mnozí experti dokážou z různých zdrojů vyčíslit přibližnou velikost jmění celé královské rodiny. A peníze to rozhodně nejsou malé, Forbes odhadl jen hodnotu osobního majetku zesnulé Alžběty II. na zhruba 500 milionů dolarů (přibližně 10,5 miliardy korun).

To ovšem zdaleka není všechno. Jako vládnoucí panovník převzal Karel III. také mnohé instituce, které spravují majetek za neuvěřitelných 46 miliard dolarů (téměř 970 miliard korun). Patří mezi ně třeba rozsáhlé portfolio nemovitostí, jako je Buckinghamský palác či hrad Windsor. Významnou sumu pak představuje třeba i hodnota dědičného Lancasterského vévodství, jež spravuje pozemky v Anglii a Walesu.

Karel III. by navíc nemusel ze svých zisků platit žádnou dědickou daň, a to díky speciální dohodě s britskou vládou, která osvobozuje od zdanění převod veškerého majetku od jednoho panovníka k druhému. Nový britský král se ale k dani z příjmů dobrovolně přihlásil, stejně jako to před svou smrtí udělala jeho matka.

Státní fond Sovereign Grant

Velká část bohatství Karla III. pochází ze Sovereign Grant, což je speciální fond financovaný daňovými poplatníky, přičemž o konkrétní výši poskytnutých peněz rozhoduje britské ministerstvo financí. Na oplátku za peníze získané z grantu se ale královská rodina vzdává svých zisků z takzvaných Crown Estate, což jsou rozsáhlé pozemky a nemovitosti spravované nezávislou organizací. Celý výdělek z nich je každoročně odváděn do státní pokladny.

Web Insider uvádí, že toto portfolio má v současnosti hodnotu přes 7,3 miliardy liber (asi 194 miliard korun) a zahrnuje hovězí farmy na severu Skotska nebo areál na těžbu portlandského kamene v hrabství Dorset. Prosperita těchto majetků je pro příjmy panovníka klíčová, protože množství peněz obdržených ze Sovereign Grant odpovídá právě 25 procentům celkového zisku Crown Estate za poslední dva roky.

Organizaci se přitom v posledních letech daří velmi dobře, v roce 2021 její zisk dosáhl téměř 313 milionů liber. V návaznosti na to pak byla poměrně vysoká i částka poskytnutá ze Sovereign Grant panovníkovi, která v roce 2023 dosáhla 86,3 milionu liber (přibližně 2,3 miliardy korun).

Na webových stránkách britské vlády se uvádí, že finanční prostředky ze Sovereign Grant podporují královy oficiální záležitosti včetně různých akcí a zahraničních cest. Prostředky z grantu jsou také použity na výplatu zaměstnanců, pokrytí výdajů na provoz panovníkovy domácnosti či na údržbu všech královských paláců.

Nemovitosti po celé Británii

Karlovi III. patří také velké množství nemovitostí, z nichž nejznámější je již zmíněný Buckinghamský palác nebo také londýnský Tower. Technicky vzato ale panovník tyto budovy nevlastní, jsou totiž majetkem britské koruny. To znamená, že jsou drženy ve speciálním fondu pro všechny budoucí členy královské rodiny, a rozhodně tedy nemohou být prodány.

Analytici Forbesu každopádně odhadli, že jen Buckinghamský palác má hodnotu zhruba 4,9 miliardy dolarů (asi 104 miliard korun). Londýnský Clarence House, v němž Charles a jeho choť Camilla údajně bydleli už od roku 2003, byl pak oceněn na přibližně 72 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun). Zdá se přitom, že král s královnou v budově ještě nějaký čas zůstanou, a to hlavně kvůli právě probíhající rekonstrukci Buckinghamského paláce.

Kromě toho britský panovník soukromě vlastní i mnoho dalších sídel, jako jsou zámek Balmoral ve Skotsku za 118 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy korun) nebo Sandringham Estate v anglickém Norfolku v hodnotě 73 milionů dolarů. Všechny tyto nemovitosti už by král teoreticky mohl prodat a zpeněžit.

Dvě vévodství pro soukromé potřeby

Karel III. vlastní mimo jiné i Lancasterské vévodství, což je portfolio pozemků a dalších statků převážně v severní Anglii a ve Walesu. Toto panství patří královské rodině už od roku 1265, kdy Jindřich III. daroval půdu svému synovi Edmundu I. Od roku 1399 pak tvoří osobní majetek vládnoucího panovníka a zároveň velkou část takzvané Privy Purse, tedy soukromých financí a majetků krále.

V březnu 2022 bylo vévodství podle finanční zprávy oceněno na 652,8 milionu liber (téměř 17,5 miliardy korun). Král nemá nárok na celou hodnotu toho majetku, získá ale všechny jím generované příjmy. Jejich hodnota v roce 2022 dosáhla zhruba 24 milionů liber (asi 640 milionů korun), přičemž tuto částku může panovník využít pro své soukromé účely. Část peněz je ovšem dlouhodobě určena na výdaje pro členy královské rodiny, kteří nedostávají žádné finance od státu.

Kromě Lancasterského vévodství Karel III. dlouhou dobu vlastnil také vévodství Cornwallské, které spravuje nemovitosti v soukromém vlastnictví následníka trůnu. Panství bylo založeno už v roce 1337 Edwardem III. a dnes zahrnuje třeba známé kriketové hřiště Oval v Londýně nebo rekreační chaty v Cornwallu, Walesu a na ostrovech Scilly.

Cornwallské vévodství, které Forbes ocenil na 1,2 miliardy dolarů (přibližně 25 miliard korun), bylo po smrti Alžběty II. předáno princi Williamovi. Jeho webová stránka přitom uvádí, že příjem generovaný panstvím se používá k zaplacení „veřejných, soukromých a charitativních aktivit vévody a jeho nejbližší rodiny“.

Oblíbené biopotraviny i královy akvarely

Součástí majetku Karla III. byla po mnoho let také britská značka biopotravin Duchy Organic. Tehdejší princ z Walesu firmu založil v roce 1990, přičemž ze začátku sloužila hlavně k prodeji produktů z jeho ekologických farem. Podle vyjádření britského obchodního řetězce Waitrose se od té doby společnost rozrostla na největší značku biopotravin a nápojů v celém Spojeném království.

Zisky z produktů této firmy aktuálně putují do Charitativního fondu prince z Walesu. Podle dostupných zpráv se od začátku partnerství s Waitrose podařilo Duchy Organic vydělat zhruba 42,6 milionu dolarů (asi 900 milionů korun). Fond z těchto peněz přispívá pomocí grantů na různé komunitní projekty.

Asi posledním významným příjmem nového britského panovníka jsou pak jeho vlastní obrazy. Karel III. je totiž jedním z nejúspěšnějších žijících umělců v celém Spojeném království. Výtvarná díla, která většinou zobrazují různé krajiny po celém světě, se už dostala na několik výstav a různé charitativní akce. Jen mezi lety 1997 a 2006 jejich prodejem král vydělal přibližně 2,5 milionu dolarů (více než 53 milionů korun). Všechny tyto zisky ale obdržela Charitativní nadace prince z Walesu.