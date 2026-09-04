Vily za stovky milionů a sousedé z řad miliardářů. Nová čtvrť v Monaku láme realitní rekordy

Ještě před několika lety se na místě rozprostíralo Středozemní moře. Dnes zde stojí rezidenční domy, vily, restaurace a veřejná prostranství obklopená luxusními jachtami. Čtvrť Mareterra vznikla na zhruba patnácti akrech půdy získané z moře a rozšířila území Monaka přibližně o tři procenta.
Projekt byl po 11 letech dokončen v prosinci 2024 a celkově vyšel přibližně na 2,3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu asi na 48 miliard korun. Všech 130 bytů a vil přitom našlo kupce ještě ve fázi výstavby.
Jak popisuje Forbes, některé z původně prodaných bytových jednotek se už znovu objevují na trhu, pochopitelně tentokrát s mnohem vyšší cenovkou – nabízejí se zhruba za 12 900 dolarů za čtvereční stopu (přibližně 2,9 milionu korun za metr čtvereční), tedy asi o třetinu dráž, než za kolik je pořídili někteří z prvních majitelů.
Nejcennější jsou vily u moře
Sedm vil stojících přímo na pobřeží by se podle odhadů mohlo prodávat až za 350 milionů dolarů (zhruba 7,3 miliardy korun). Poptávku podporuje i nedostatek nového a prostorného bydlení v Monaku. Jde o očekávané ceny, nikoli o již uskutečněné obchody. I tak ale realitní kanceláře potvrzují značný zájem.
„Zaznamenali jsme vlnu klientů z Dubaje. Lidé chtějí nové, velké a moderní bydlení,“ uvádí Silvio Piras, řídící partner společnosti Piras Real Estate.
Rekord překonal Hongkong i New York
Největší pozornost zatím vzbudil obchod, který svou cenou zastínil všechny předchozí prodeje rezidenčních nemovitostí. Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov koupil pětipodlažní apartmán s 21 místnostmi na vrcholu Le Renzo za přibližně 550 milionů dolarů. K transakci došlo už v roce 2021, její cenu ale zveřejnila agentura Bloomberg až letos.
Karibský ráj Larryho Page ve stínu soudních sporů. Kauza ostrovů za 23 milionů dolarů pokračuje i po letech
Achmetov tak překonal předchozí rekord z Hongkongu, kde miliardář Pan Sutong zaplatil v roce 2017 za třípodlažní rezidenci 319 milionů dolarů (dle tehdejšího kurzu téměř 6,7 miliardy korun). A ještě výraznější je rozdíl ve srovnání s manhattanským penthousem zakladatele Citadel Kena Griffina, který před sedmi lety vyšel na 240 milionů dolarů (asi 5,4 miliardy korun) a zůstává nejdražším prodaným bydlením ve Spojených státech.
Ukrajinský podnikatel přitom v Mareterře rozhodně není jediným známým rezidentem. Byt tu vlastní také britský miliardář James Ratcliff nebo piloti formule 1 Max Verstappen a Charles Leclerc, přičemž oba závodníci si vybrali právě budovu Le Renzo.
Jeden miliardář na 1 340 obyvatel
Vysoké ceny v Mareterře nejsou v kontextu Monaka úplným překvapením. Průměrná cena bydlení v knížectví dosahuje přibližně 6 200 dolarů za čtvereční stopu, což je téměř dvojnásobek oproti druhému Hongkongu. Nová čtvrť však posunula laťku ještě výš.
Monako navíc soustřeďuje mimořádné množství bohatství na velmi malém prostoru. Mezi necelými 39 tisíci obyvateli žije nejméně 29 miliardářů s celkovým majetkem 167 miliard dolarů. Na jednoho tak připadá přibližně 1 340 rezidentů, což je největší koncentrace miliardářů na světě.
Velkou roli hraje příznivé daňové prostředí. Obyvatelé s výjimkou francouzských občanů neplatí daň z příjmu, dědickou daň, daň z nemovitosti ani daň z kapitálových výnosů. Bohaté zájemce ale láká také bezpečnost a stabilita země. „Mareterra přišla v ideální chvíli, protože zahraniční investoři hledají stabilitu, bezpečí a dlouhodobou hodnotu,“ uzavírá Ludmilla Raconnat Le Goffová, monacká vládní úřednice.