Legendární růžový Cadillac z Čech. V Kladně vyrobili LEGO repliku ikonického vozu Elvise Presleyho, v Las Vegas ji vyzkoušel i Verstappen

Elvis Presley a Cadillac. Spojení, které k sobě patří, respektive patřilo, vlastně tak nějak automaticky. Onen růžový Fleetwood Sixty Special, v němž se legendární král rock'n'rollu v padesátých letech minulého století hrdě vozil, pravděpodobně znají i ti, kdo si do rytmu nejslavnější verze písně Hound Dog obvykle nenotují. A právě tento ikonický automobil nyní díky Čechům opět oživl.
Stalo se tak u příležitosti Velké ceny Las Vegas vozů formule 1, která proběhla o uplynulém víkendu právě ve městě hříchu. Nepřehlédnutelný růžový cadillac dovezl po závodě tři nejrychlejší piloty na stupně vítězů před fontánu u hotelu Bellagio. A byla to jízda, na kterou fanoušci F1 jen tak nezapomenou. Osádku totiž tvořili herec a moderátor Terry Crews, vítěz lasvegaského závodu a čtyřnásobný šampion formule 1 Max Verstappen, druhý v pořadí (i když později diskvalifikovaný) Lando Norris z McLarenu a bronzový (nakonec oficiálně druhý) George Russell ze stáje Mercedes.
A ona česká stopa? Celý vůz byl vyroben ze stavebnice LEGO a vznikl pod vedením designerového manažera Lubora Zelinky z kladenské továrny dánské firmy, kde mají s podobnými projekty vlastně již celkem bohaté zkušenosti.
„Začali jsme tím, že jsme sami navrhli malý model, který nám zabral tři nebo čtyři týdny, a zkoušeli jsme různé varianty,“ cituje Zelinku web LEGO.com. „Zaobírali jsme se měřítkem, takže jsme vytvořili dřevěnou maketu celého interiéru a od toho jsme se odpíchli. Je to stejné měřítko, jaké jsme použili pro vozy formule 1 v Miami,“ připomněl předstartovní show z letošního května.
Ve srovnání s původní stavebnictví je tato osmadvacetkrát větší. Je složena z celkem 418 556 kostek a českému týmu pod Zelinkovým vedením zabrala neuvěřitelné dva tisíce hodin navrhování a dva tisíce hodin stavění. Namísto klasického motoru Cadillac V8 je replika poháněná elektrickým mechanismem schopným vyvinout rychlost necelých 20 kilometrů v hodině, a jako taková váží dvě tuny – tedy přibližně tolik, kolik vozy zmíněné značky tehdy v průměru skutečně vážily.
„Běžně míváme na projekty, které zahrnují vozidla v životní velikosti, 12 měsíců a tady jsme měli méně než polovinu. Stavěli jsme ve dne v noci se skupinou deseti lidí,“ doplnil Zelinka.
Že to rozhodně nebyl promarněný čas, dokládají i reakce všech jezdců, kteří se v neděli po lasvegaském Stripu růžovým cadillacem z Čech svezli. Jak vidno na tomto videu, Verstappen a spol. si jízdu náležitě užívali.