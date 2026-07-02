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Zlaté kladenské ručičky opět v akci. Piloti F1 se o víkendu na okruhu v Silverstone projedou v „motokárách“ z Lega vyrobených v Česku

Redakce
Dnes
Miniautíčka od Lega pro F1
Autor: Lego/Formula 1
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Pomalu se z toho stává tradice. Formule 1, Lego a Kladno. Právě tam totiž vznikají unikátní a především skvěle navržené a ještě lépe zpracované modely, které v posledních dvou letech provázejí nejlepší jezdce planety na vybraných závodech. A které jsou, nutno zdůraznit, plně funkční, tedy pojízdné.

Vše začalo vloni během květnové Grand Prix Miami, kdy se s formulemi vyrobenými z těchto malinkých kostiček Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, Fernando Alonso a zbylých šestnáct závodníků projelo po tamní trati v rámci předzávodní „Drivers parade“.

Následně trio nejrychlejších v cíli Velké ceny Las Vegas, tedy jmenovitě Verstappen, Norris a George Russell, usedlo do legendárního růžového cadillacu Elvise Presleyho, který je s městem hříchu neodmyslitelně spjat, aby v doprovodu herce a moderátora Terryho Crewse všichni dojeli až ke stupňům vítězů před fontánou u kasina Bellagio.

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No a nyní se, tentokrát již celkem dvaadvacet pilotů celého startovního pole, do „autíček“ vyrobených v továrně Lega v Kladně posadí znovu. Stane se tak opět v rámci jezdecké přehlídky před samotnou nedělní Velkou cenou Velké Británie.

Každé jedno z těchto miniautíček sestává z celkem 28 tisíc kostek. A navzdory svým rozměrům to rozhodně není žádný drobek. Váží totiž asi 280 kilogramů. Autíčkům, jejichž vývoj a stavba trvala 6 400 hodin, pochopitelně nechybí volant, sedačka, ani motokárové pneumatiky.  

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