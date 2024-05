Stovky miliard jüanů na moderní čipy. Čína oznámila založení největšího státního investičního fondu pro polovodiče

Obchodní válka mezi Pekingem a Washingtonem se v poslední době opět vyostřuje. USA totiž uvalily rozsáhlá omezení na vývoz čipů a některých čipových technologií do Číny, což by mohlo výrazně poškodit tamní ekonomiku. Největší asijská země se ale rozhodla, že se zkusí obejít i bez amerických technologií, a bude se tak více soustředit na rozvoj vlastního průmyslu.

Nyní proto Čína oznámila založení největšího státního investičního fondu pro polovodiče, jehož celková hodnota dosáhla zhruba 344 miliard juanů (téměř 1,1 bilionu korun). Své peníze už do fondu vložilo šest největších státních bank, mezi nimiž je třeba ICBC nebo China Construction Bank.

Podle CNN se jedná o důležitou součást záměru čínského vůdce Si Ťin-pchinga, který chce posílit pozici země jako technologické supervelmoci. Zařídit to má i ambiciózní plán s názvem Made in China 2025, podle něhož se má druhá největší ekonomika světa stát globálním lídrem v celé řadě průmyslových odvětví. Mezi ně patří třeba umělá inteligence (AI), bezdrátové sítě 5G nebo kvantové počítače.





Velkým fondem zmítala korupce

Nově založený fond je třetí fází velkého investičního fondu jménem China Integrated Circuit Industry Investment Fund, který byl založen už v roce 2014, kdy do něj bylo vloženo 138,7 miliardy jüanů (tehdejším kurzem asi 515 miliard korun). Druhá fáze pak byla zahájena o pět let později, přičemž její základní kapitál dosahoval 204,1 miliardy jüanů (tehdejším kurzem přibližně 670 miliard korun).

„Tyto investice mají za cíl dostat polovodičový průmysl v zemi do roku 2030 na mezinárodní úroveň a napumpovat peníze především do výroby čipů, jejich designu a do nezbytného vybavení a materiálů,“ uvedlo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií při spuštění první fáze fondu před 10 lety.

S takzvaným Velkým fondem se ale v poslední době pojilo hned několik korupčních skandálů. Třeba v roce 2022 bylo zahájeno rozsáhlé vyšetřování mnoha předních představitelů z čínských státních čipových společností. Letos v březnu byl navíc z braní úplatků obviněn i Lu Ťün, bývalý ředitel společnosti Sino IC Capital, která fond spravovala.

Navzdory tomu všemu vytvoření nového fondu vzaly trhy s povděkem, neboť hodnota akcií řady tamních výrobců bezprostředně po jeho oznámení vyletěla vzhůru. Třeba akcie Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), tedy třetího největšího smluvního výrobce čipů na světě, od pondělí do středy posílily podle CNN o přibližně sedm procent, zatímco v případě akcií společnosti Hua Hong Semiconductor, což je druhá největší čínská slévárna polovodičů vůbec a hlavní dodavatel firmy Huawei, byl růst dokonce třináctiprocentní.

Čína zatím sankce obchází

Jak již bylo zmíněno, nový fond má být jakousi čínskou obranou proti různým západním sankcím. Různé restrikce se ale asijské zemi daří obcházet, což potvrdilo i loňské uvedení nového smartphonu společnosti Huawei poháněného čipem od SMIC.

V době uvedení telefonu na trh nebylo jasné, jak mohla firma tak pokročilý čip vůbec vyrobit, a to obzvláště po velkém úsilí Spojených států omezit přístup Číny k mnoha zahraničním technologiím. Bloomberg ale nedávno informoval, že SMIC i přes sankce použil zařízení od kalifornských společností Applied Materials a Lam Research.