Fastfoodových restaurací může být v Česku i dvojnásobek, říká Petrovič z Burger Kingu

Jak si Burger King aktuálně z finančního hlediska vede?

Společnosti Burger King se v poslední době velmi daří. Globálně jsme v roce 2023 dosáhli tržeb ve výši 1,3 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 29,4 miliardy korun. I tuzemský Burger King je samozřejmě úspěšný a stále roste, a to především díky novým restauracím, kterých bychom letos v Česku měli otevřít hned deset.

Kolik zákazníků v současnosti český Burger King obslouží?

V loňském roce jsme měsíčně obsloužili přes 400 tisíc zákazníků, což byl oproti předchozímu roku procentuální nárůst ve dvouciferných číslech.





Čím se Burger King od své konkurence liší?

Určitě tím, že naše maso grilujeme na ohni, díky čemuž lépe chutná a voní. To je bezpochyby naší největší produktovou odlišností, kterou ostatně zdůrazňujeme po celém světě. Kromě grilování na ohni jsou to určitě také výrobky z rostlinného masa. Obě tyto věci už si zákazníci dokáží se značkou Burger King spojit.

Jaké jsou vaše nejprodávanější produkty?

Jedničkou v naší nabídce je stále Whopper, hned za ním je pak Cheeseburger. Sledujeme ale všechny světové trendy, které se snažíme nějak reflektovat. Aktuálně tedy zákazníkům nabízíme třeba kuřecí burger TeriyaKing, kuřecí kuličky Chick'n Pops nebo burgery z rostlinného masa.

Mají zákazníci o rostlinné maso zájem?

I tento segment výrazně roste a už zastupuje významnou část v rámci celého portfolia. Určitě za tím stojí naše pestrá nabídka, protože nejoblíbenější produkty dostupné v hovězí variantě máme k dispozici i s rostlinným plátkem. Z našich průzkumů navíc vychází, že až třetina zákazníků je ochotna omezit maso a jednou za čas ho vyměnit právě za tuto udržitelnější a zdravější variantu. Trend je tedy pozitivní a věříme, že popularita rostlinného masa se bude nadále zvyšovat.

Pandemie zbrzdila expanzi

Jaké jsou největší výzvy, jež musel Burger King v poslední době řešit?

Tou největší výzvou byl bezpochyby restart celého byznysu po pandemii covidu. Kromě toho jsme se museli vypořádat i s vysokou inflací, která nám zvýšila mnoho různých vstupních nákladů.

Jakým způsobem Burger King ovlivnila pandemie covidu?

Velmi výrazně, a to v mnoha ohledech. V období uzavřených restaurací nám naštěstí pomohla služba drive-thru, díky níž jsme tuto komplikovanou dobu lépe přečkali. A samozřejmě pandemie podstatně zvýšila popularitu rozvážkových služeb, které se zákazníci naučili používat a do velké míry u nich zůstali i po covidu. Negativní dopad pak mělo to, že jsme museli upravit naše expanzní plány, protože nebylo možné stavět nové restaurace.

Kolik procent objednávek aktuálně tvoří rozvozové služby?

Je to velmi individuální podle každé lokality. V některých oblastech rozvoz zajišťuje jen jednotky procent všech objednávek, ve větších spádových městech už se ale dostáváme do dvouciferných čísel.

Podle jakých kritérií vybíráte nové lokality pro další pobočky?

Každé město od určitého počtu obyvatel máme strategicky zmapováno z hlediska vhodných lokalit. Následně už podle našich preferencí a nabídek vybíráme, jaká místa upřednostníme. Obecně se ale dá říct, že se nyní zaměřujeme na dálnice a rychlostní komunikace, centra měst, dopravní uzly, nákupní centra a retailové parky. Prioritou jsou pro nás místa, kde je možné nabídnout službu drive-thru.

Kolik procent objednávek v současnosti zajišťuje právě drive-thru?

Opět je to u každé restaurace velmi individuální. Chceme ale dosáhnout toho, aby se z drive-thru v budoucnu stal dominantní formát, přes nějž zrealizujeme nadpoloviční většinu všech našich objednávek.

Fastfood jako místo pro rodinné oslavy i pracovní schůzky

Je pro vás problematické sehnat dostatek zaměstnanců na nově otevírané pobočky?

Není, protože se zaměřujeme na opravdu širokou škálu komunikačních kanálů, na nichž můžeme nové kolegy snadno oslovit. Našim zaměstnancům navíc nabízíme flexibilní pracovní dobu, což je pro spoustu lidí velmi atraktivní.

Čím se český fastfoodový trh liší od jiných zemí?

Stále je u nás trochu nižší saturace poboček. Třeba v porovnání se sousedním Německem má v Česku Burger King na jeden milion obyvatel poloviční počet restaurací, což znamená, že je zde ještě značný prostor pro růst. To ostatně dokazuje i zájem dalších významných konceptů z fastfoodového segmentu, které u nás rovněž investují.

Dále bych pak zmínil, že v Česku fastfoodové restaurace fungují jako jakési záchytné místo v daném regionu, kde se odehrávají třeba rodinné oslavy nebo pracovní schůzky, což se v zahraničí tolik neděje. Rozdíly jsou ale způsobené i nižší konkurencí, u nás zkrátka lidé mezi jednotlivými značkami tolik nepřebíhají.

Je možné, že v Česku bude za pár let až zmíněný dvojnásobný počet fastfoodových restaurací?

Určitě ano, prostoru je tu stále dost. Ostatně jsou i trhy, kde je ten počet restaurací poměrově ještě vyšší. K nim patří například Spojené státy americké, kde je na milion lidí až čtyřikrát více fastfoodů.

Cílem je realizovat naprostou většinu objednávek digitálně

Zmínil jste, že kromě pandemie covidu Burger King ovlivnila vysoká inflace. Zaznamenali jste kvůli ní nějaké změny v chování zákazníků?

Naše produktová nabídka je opravdu široká, takže máme různé zákazníky, z nichž někteří samozřejmě využívají spíše cenově výhodných nabídek. Burger King je ale známý i svým prémiovým segmentem, o nějž je mezi lidmi opravdu velký zájem, který se navíc stále zvyšuje.

Jakým způsobem kontrolujete kvalitu surovin?

Máme nastavená velmi přísná pravidla, protože je to pro nás jedna z nejzásadnějších věcí. Dodavatele tedy kontroluje jak samotný franšízor, tak i my. Už primárně si navíc všechny dodavatele vybíráme podle jejich vlastního systému kontroly kvality, který musí být opravdu důkladný.

Na jakých zlepšeních pro zákazníky jste v poslední době pracovali?

Snažíme se zvyšovat naši efektivitu třeba díky digitalizaci, kterou reprezentují například objednávací kiosky. Díky nim se totiž může urychlit čas, kdy zákazník dostane objednané jídlo. S kiosky se navíc netvoří fronty, takže je už máme nainstalované na všech prodejnách. Z dlouhodobého hlediska chceme dosáhnout toho, abychom přes všechny digitální kanály, tedy ještě přes web či mobilní aplikaci, zpracovali přes 90 procent objednávek.

Na co ještě se chcete v blízké době zaměřit?

Na drive-thru chceme zavést bezhotovostní platbu na speciálním sloupku hned po objednávce, což by mělo celý proces placení zákazníkovi výrazně zjednodušit. Tuto funkci v současnosti připravujeme a doufáme, že ji spustíme už v blízké době. U stavby nových restaurací se pak zaměřujeme na udržitelnost, takže pořizujeme fotovoltaické panely, pracujeme se systémy rekuperace energií a instalujeme další vychytávky směřující ke snížení spotřeby energií. A pokud to je možné, těmito technologiemi zpětně osazujeme i stávající restaurace.