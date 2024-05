Tušek z Tachles: Startupový David poráží globální goliáše. Proč a jak se Izrael stal technologickou velmocí?

Autor: Tachles VC

(KOMENTÁŘ) Ač se Izrael od loňského října nachází ve válce s teroristickým hnutím Hamás a jeho ekonomika zažívá jedno z nejtěžších období za poslední dobu, minimálně jedno mu upřít nelze. I díky svému propracovanému startupovému ekosystému židovská země nadále patří mezi největší technologické velmoci na světě. Čím to je? A proč se vyplatí do zdejších startupů investovat? Na to se ve svém komentáři pro Euro.cz snaží odpovědět managing partner venture kapitálového fondu Tachles Karel Tušek.