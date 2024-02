Velký návrat na Wall Street. Firma Donalda Trumpa míří po mnoha odkladech na burzu, bývalý prezident může získat miliardy dolarů

Několik měsíců po svém odchodu z Bílého domu začal bývalý americký prezident Donald Trump plánovat návrat na Wall Street. Kvůli mnoha různým regulačním a právním překážkám se však tento záměr výrazně zpozdil a dosud se jej nepodařilo zrealizovat. Nyní se každopádně zdá, že Trumpův sen by se konečně mohl stát realitou, což by politikovi mohlo přinést značné jmění.

Američtí regulátoři totiž schválili kontroverzní fúzi mezi Trump Media & Technology Group, která mimo jiné vlastní sociální síť Truth Social, a speciální akviziční společností jménem Digital World Acquisition Corp. Souhlas ze strany Komise pro cenné papíry (SEC) odstranil poslední velkou překážku, jež tomuto obchodu dosud bránila.

Pokud nyní fúzi schválí i akcionáři, Trump Media se může stát veřejně obchodovanou společností. „Vypadá to, že tato dohoda nyní po více než dvou letech zpoždění konečně dorazí do svého cíle,“ řekl CNN Jay Ritter, profesor zabývající se finančními trhy na University of Florida. Trump už v minulosti na burzu dostal hned několik svých firem, velká část z nich ale nakonec zbankrotovala.





Bohatství jen na papíře?

Hodnota akcií společnosti Digital World se letos téměř ztrojnásobila, k čemuž přispěl Trumpův politický úspěch v republikánských prezidentských primárkách a nyní i výrazný posun v plánované fúzi. Sedmasedmdesátiletý politik, který bude s největší pravděpodobností letos na podzim znovu kandidovat na roli hlavy státu, by měl mít v nově vzniklé společnosti dominantní postavení. Podle nejnovějších údajů SEC mu má patřit zhruba 79 milionů akcií.

Aktuální cena jedné akcie Digital World přitom dosahuje asi 50 dolarů, což znamená, že Trumpův podíl by měl mít hodnotu kolem čtyř miliard dolarů (zhruba 94 miliard korun). Tyto peníze se mohou byznysmenovi velmi hodit, protože už brzy bude muset úřadům zaplatit 350 milionů dolarů (přes osm miliard korun). Vysoký finanční postih mu v pátek udělil soud ve státě New York, a to kvůli podvodům, jež se týkaly nadhodnoceného majetku některých jeho firem.

Podle Rittera bude ale pro bývalého amerického prezidenta velmi obtížné, aby nově získané „bohatství na papíře“ přeměnil na skutečnou hotovost. Na Trumpa se totiž vztahuje omezení, které jemu a dalším osobám zapojeným do obchodu brání v prodeji akcií po dobu šesti měsíců od uzavření fúze. Jmění nové společnosti je navíc s bývalým prezidentem úzce spojeno, což je další významný faktor, jenž by mohl politikovi ztížit prodej i po skončení zmíněného omezení. A podle odborníků je sporné dokonce i to, zda má Digital World skutečně tak vysokou hodnotu, jak o sobě tvrdí.

„Toto je meme stock. Ocenění společnosti je totiž zcela odděleno od její skutečné hodnoty,“ řekl Ritter. Meme stock je termín, který označuje akcie, jejichž cena se rychle zvýšila kvůli zájmu spekulantů působících především na sociálních sítích.

Výdaje firmy výrazně převýšily tržby

Sám Ritter označil současné ocenění Trump Media za „šílené“, protože společnost generuje jen malé příjmy, zatímco utrácí značné množství peněz. Jeho názor částečně potvrzují i nejnovější údaje SEC, podle nichž tržby Trump Media dosáhly během třetího čtvrtletí pouhých 1,1 milionu dolarů (asi 26 milionů korun). Firma navíc ve stejném období vykázala ztrátu ve výši 26 milionů dolarů (zhruba 614 milionů korun). Loni v listopadu už kvůli tomu účetní varovali, že pokud nebude brzy dokončena fúze s Digital World, Trump Media nemusí přežít.

Jednou z posledních překážek dokončení celého obchodu aktuálně je, aby ho schválili akcionáři Digital World. K tomu s velkou pravděpodobností skutečně dojde, protože pokud by se fúze nezdařila, byla by firma nucena vyhlásit bankrot. „Každý akcionář, který by hlasoval proti fúzi, by byl blázen,“ uvedl Ritter.

Ani v případě uskutečnění plánované fúze ale firma Trump Media stále ještě nemá vyhráno. Jakýkoliv budoucí vývoj společnosti bude totiž do velké míry záviset na tom, jak se bude dařit samotnému Trumpovi. K zásadním neznámým patří především výsledek jeho soudních procesů či to, zda se mu znovu povede získat funkci prezidenta Spojených států. „Cokoliv bude dobré pro Trumpa, bude dobré i pro akcie jeho firem,“ uzavřel Matthew Tuttle, generální ředitel Tuttle Capital Management.