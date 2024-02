Navzdory jarnímu počasí se na českých horách stále lyžuje. První půlku sezóny hodnotí vlekaři z hlediska tržeb jako velice úspěšnou

Počasí venku připomíná už dobré dva týdny spíše konec března než první polovinu února. Teploty se nezřídka kdy pohybují vysoko nad 10 stupni Celsia a přírodní sněhová pokrývka se nachází opravdu jen na těch nejvyšších českých „kopcích“.

Že by lyžařská sezóna skončila, se ale také rozhodně říct nedá. Ba naopak, některé tuzemské skiareály jsou nadále v provozu a věří, že pokud se počasí umoudří, budou jezdit, tak jako tradičně, až do Velikonoc.

Lyžuje se například na Klínovci, kde ještě minulý týden disponovali 70 až 100 centimetry sněhu, díky čemuž podklad sjezdovek připomínal „jednu velkou ledovou desku“, řekl redakci Euro.cz marketingový a projektový manažer tamního skiareálu. „Díky tomu jsou naše sjezdovky tento rok obzvláště odolné,“ pokračoval. V pondělí jezdilo v tomto středisku na severozápadě Čech šest vleků ze třinácti a otevřena byla většina hlavních sjezdovek.

Sezóna by měla být zisková

Jak dopadne letošní sezóna, až se všechny vleky a lanovky nadobro zastaví, si Koky odhadnout netroufl, minimálně její první polovina ale podle něj překonala očekávání. „Když bychom to brali do konce ledna, tak pro nás byla z hledisek tržeb zatím rekordní a zájem byl veliký. S počasím posledních dní ovšem zájem trochu opadl,“ dodal s tím, že celkově vzato by letos skiareálech měl skončit v černých číslech.





Že se první polovina zimy vydařila, potvrdili i ve SkiResortu Černá Hora – Pec. „Začátek zimy až do Vánoc byl mimořádný, jak na spad přírodního sněhu, tak i na slunečné dny. Návštěvnost byla v tomto období vyšší než v jiných letech,“ nechala se slyšet Zina Plchová z oddělení marketingu.

Silný byl z hlediska návštěvnosti i leden, lyžařů začalo ubývat až s příchodem nezvykle vysokých teplot, které v Česku panují de facto od začátku února: „I přesto páteřní sjezdovky disponují dostatkem technického sněhu a mrazivé dny a noci jsme připraveni využít k jejich dosněžení a zkvalitnění tak, aby zimní sezóna mohla probíhat až do Velikonoc.“

Pokud jde o návštěvnost v celkovém kontextu, tu Plchová hodnotí „jako lepší průměr“, přičemž i v tomto krkonošském skiareálu platí, že ačkoliv celkové ekonomické výsledky budou známy až po ukončení sezóny, i zde by letos měli skončit v zisku.

Na řadě míst lyžařská sezóna pokračuje

Jak v pondělí ráno informovala ČTK, lyžařská sezóna pokračuje na řadě dalších míst v Česku. V provozu je 11 ze 16 skiareálů v Krkonoších a Jizerských horách. Konkrétně třeba na Tanvaldský Špičák dorazilo v neděli na 1800 lidí. Další tisíce návštěvníků pak o víkendu hlásila jihočeská střediska. „Aktuálně máme v provozu skoro osm kilometrů sjezdovek,“ řekl za šumavský Skiareál Lipno Jiří Gruntorád.

V Plzeňském kraji se podle zmíněné agentury lyžuje už jen v Kašperských horách a menším areálu Alpalouka v Železné Rudě. V provozu naopak zůstávají skiareály v Jeseníkách, a to konkrétně ten na Karlově, v Ostružné či Hrubé Vodě u Olomouce. Stále se lyžuje třeba i v Deštném v Orlických horách či nedalekých Říčkách. A otevřeno má také skiareál na Dolní Moravě.

„Díky poctivé přípravě se nám stále daří udržet všechny sjezdovky v areálu v plném rozsahu a bez omezení na úrovni více než 10 kilometrů upravených svahů,“ sdělila naší redakci Šárka Braunerová, marketingová manažerka zmíněného střediska, jež se nachází nedaleko hranic s Polskem.

Ani na Dolní Moravě si přitom na nezájem lyžařů v první půlce sezóny nemohli stěžovat. „Návštěvnost i tržby resortu jsou za leden na obdobné úrovni jako v minulém roce. V rámci areálu máme také dostatek vlastních ski in – ski out ubytovacích kapacit umístěných přímo na sjezdovkách, které nám návštěvnost areálu přirozeně vytváří,“ doplnila Braunerová s tím, že zhodnocení sezóny z finančního hlediska si nechávají až na její konec.