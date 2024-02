Od Prague Pride přes RfP až po Moto GP. Český OnSinch vloni zajistil brigádníky na rekordní počet eventů a stihl i expanzi do USA

Zajistit personál na akci, která má přitáhnout tisíce, ba dokonce desetitisíce návštěvníků, může být někdy docela fuška. Zvláště když víte, že si nesmíte dovolit byť jediné zaváhání, protože ji budou televizní kamery přenášet živě do celého světa. Naštěstí se zde najdou platformy, které vám přesně s něčím takovým pomohou. Jako třeba ta od českého startupu OnSinch.

Firma není na trhu žádným nováčkem – nakonec vznikla už v roce 2012, kdy ji založili pánové David Suslik, Petr Jaroš. I tak jsou ale její aktuální čísla více než impozantní. Používá ji bezmála 120 tisíc lidí, působí ve dvanácti zemích světa a mezi její klienty se řadí třeba i organizátoři závodů formule 1, mistrovství světa ve fotbale či pořadatelé eventů pro britskou královskou rodinu.

Neméně působivé jsou pak i statistiky za rok 2023. V něm OnSinch pomohl uskutečnit rekordních více než 20 tisíc eventů, na kterých jím zprostředkovaní brigádnici odpracovali takřka dva miliony hodin.





„Na domácím trhu jsme si udrželi spolupráci s největšími firmami v crewingu a hostesingu a zároveň jsme se rozrostli o velké hráče z oblasti cateringu a audiovizuálních technologií. Získali jsme nové velké klienty ve Velké Británii a Španělsku a upevnili svoji pozici v dalších zemích,“ zhodnotil loňský rok šéf jmenované společnosti Suslik.

Na jedinou akci třeba i sedm tisíc brigádníků

Pár předešlých let bylo pro řadu klientů platformy OnSinch z dobře známých důvodů velice náročných. Nyní se však zdá, že se v tomto ohledu již vše vrátilo do normálu. „Akce, které s pomocí OnSinch v loňském roce realizovali, byly naprosto fenomenální a posunuly laťku zase o něco výše,“ dodal Suslik.

O které konkrétní eventy se jednalo? Tak například o Velkou cenu Kataru v rámci seriálu mistrovství světa silničních motocyklů (MotoGP). V této arabské zemi se ale konal také Qatar Toy Festival – třídenní akce, která měla vypsaných více než sedm tisíc pracovních pozic. A pokud jde o ty české, zde lze zmínit například hradecký Rock for People nebo dobře známé Colours of Ostrava.

OnSinch ovšem nespolupracuje pouze s komerčními projekty, ba naopak má mezi svými klienty i řadu neziskovek, pro něž pomáhá koordinovat dobrovolníky na nejrůznější dobročinné či osvětové happeningy, ať už se jedná o události organizované Charitou ČR, Armádou spásy či českým Červeným křížem. Rekordní počet organizátorů Suslik a spol. vloni zajistili například i pro festival Prague Pride.

O polovinu klientů víc

Z pohledu obratu platforma za obdobím před pandemií, kdy se tento ukazatel pohyboval poblíž úrovně 70 milionů korun, sice stále zaostává (ten loňský byl ve srovnání s ním zhruba sedminový), pokud však jde o počet klientů, zde dochází k trvalému růstu. Jen za rok 2023 se zvětšil zhruba o 50 procent.

Jak na to letos hodlá OnSinch navázat? „Pro rok 2024 plánujeme akceleraci prodejů a další expanzi do zemí, jako jsou Kanada, Austrálie či Německo, a dál chceme růst v USA,“ nastínil Jaroš, který ve firmě zastává roli technického ředitele. Do Spojených států přitom startup expandoval teprve vloni, stejně jako do ne až tak vzdáleného Estonska.

„Produktově se chceme zaměřit na adaptabilitu platformy na diverzitních trzích. Naše pozornost se bude také nadále upínat na zlepšování dobrovolnictví a zefektivnění procesů. Naše cíle jsou jasné a připravené na nové výzvy v digitalizaci a efektivním plánování,“ uzavřel Jaroš.