Lepší scénář než spisovatel umělá inteligence nenapíše, říká šéf Netflixu. O pracovníky zábavního průmyslu strach nemá

Zatímco někteří se kvůli pokroku technologií, zejména pak umělé inteligence (AI), obávají o budoucnost svých pracovních míst, umělecká filmová sféra si může oddychnout. Tedy minimálně podle generálního ředitele platformy Netflix Teda Sarandose, který byl do funkce jmenován v červenci 2020, ačkoliv ve společnosti působí už 24 let – skoro stejně dlouho jako zakladatel Reed Hastings.

Dle Sarandosova názoru neexistuje možnost, že by umělá inteligence napsala lepší scénář než skvělý spisovatel. Rovněž věří, že by diváci byli schopni AI tvorbu odhalit. „Umělá inteligence vám nevezme práci, osoba, která ji umí dobře použít, by ale mohla,“ upřesňuje v rozhovoru pro deník The New York Times.

Jak Sarandos vzápětí dodává, proti využití zmíněné technologie v oboru rozhodně není. Má podle něj potenciál ulehčit práci jak scénáristům, tak režisérům i střihačům, jejichž výsledky by díky ní mohly být efektivnější.





Obecně by prý AI měla mít na zábavní průmysl obdobný dopad jako jiné technologické pokroky, které se odehrály v minulosti. „Vzpomeňte si na gigantický skok od ručně kreslené animace k té počítačové a podívejte se, o kolik více lidí toto odvětví dnes zaměstnává… Nebo jak několik desetiletí nechtěla filmová studia poskytovat licence pro televize…“ podotýká s tím, že každý technologický pokrok v zábavním průmyslu se potýkal s bojem, který nakonec vždy vedl k rozvoji podnikání.

Hledá se manažer, dovednost AI výhodou

Že si AI do zábavního průmyslu cestu přeci jen nachází, dokazuje i samotný Netflix. Loni tento streamovací gigant oznámil, že nabírá produktového manažera na pozici zaměřenou právě na umělou inteligenci. V nabídce, která uváděla plat v rozmezí 300 až 900 tisíc dolarů (se současným kurzem zhruba 6,8 až 20,5 milionu korun), bylo psáno, že AI bude využívána napříč celým Netflixem, včetně pomoci společnosti při nákupu a „vytváření skvělého obsahu“.

A že je umělá inteligence horkým tématem, potvrdila i loňská hollywoodská stávka herců, režisérů a scénáristů. Konkrétně se do ní zapojilo Sdružení amerických scenáristů (WGA) i Americký odborový svaz herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA).

Důvodem rozbrojů přitom byly kromě financí právě hrozby týkající se umělé inteligence. Obě skupiny se obávaly, že ji filmová studia začnou využívat s vidinou nižších nákladů, což by mohlo vést až k nahrazení reálných scénáristů a herců. Stávka WGA nakonec trvala téměř 150 dní. A obdobně tomu bylo i v případě SAG-AFTRA, která skončila asi o měsíc dříve.

K čemupak kulisy?

Pro některé se hrozba nakonec „stala realitou“ v únoru. Tehdy společnost OpenAI, jež stojí za systémem ChatGPT, zaskočila celý svět, když představila svůj model Sora. Ten je schopný vytvářet kvalitní videoobsah pomocí jednoduchých textových pokynů. Nejedná se přitom jen o obyčejné klipy, výsledkem mohou být i dlouhé složité scény s více postavami, specifickými typy pohybu a přesnými detaily.

Schopnosti nového systému nenechaly klidným třeba miliardářského baviče Tylera Perryho. Ten měl ještě před nedávnem v plánu rozšířit své produkční studio v Atlantě. Projekt v hodnotě 800 milionů dolarů (asi 18,2 miliardy korun) ale nakonec přehodnotil, a to právě kvůli obavám z dopadů AI na zábavní průmysl. „To vše je v současné době a na neurčito pozastaveno kvůli Soře a tomu, co vidím,“ uvedl tehdy.

Schopnosti umělé inteligence označil za ohromující s tím, že pravděpodobně sníží potřebu studií stavět ohromné kulisy a cestovat kvůli natáčení na vzdálená místa. Perry uvedl, že nyní může natočit pilotní díl seriálu, který by dříve stál miliony, a to za zlomek nákladů. Jako hollywoodský veterán si prý také uvědomuje, že pokrok v oblasti umělé inteligence ohrožuje pracovní místa – od herců přes střihače až po zvukaře a dopravní techniky.