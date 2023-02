Taylor Swift je nejlépe placenou umělkyní na světě. Nejvíce loni vydělala legendární skupina Genesis

Loni v říjnu se díky svému studiovému albu stala první zpěvačkou v historii, která se umístila na všech deseti příčkách žebříčku Billboard Hot 100 najednou. O měsíc později projevili její fanoušci tak urputný zájem o zakoupení vstupenek na světové turné, až shodili web prodejce Ticketmaster.

Americká popová ikona Taylor Swift, která má za sebou hned několik důležitých milníků včetně nejprodávanější desky roku 2017 a 12 cen Grammy, si letos připisuje další úspěch. Jako jediná žena se totiž dostala do žebříčku nejlépe placených umělců světa, jenž v pondělí zveřejnila redakce časopisu Forbes. Ta během jeho sestavování zohledňovala celkové příjmy před zdaněním za celý loňský rok a od nich následně odečetla poplatky za zastupování a náklady na provoz podniku.

I přes velký úspěch loňského alba Midnights, jež okamžitě ovládlo žebříčky, inkasovala zpěvačka většinu zisku z již dříve vydaných skladeb a alb. Jejich streamování a prodej vydělaly třiatřicetileté umělkyni zhruba 70 procent z celkových 92 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Je to již pošesté, co se Taylor Swift v žebříčku nejvíce vydělávajících umělců umístila. V roce 2019 obsadila dokonce první místo.

Seznamu vládnou stárnoucí hvězdy

Jakkoli byl loňský rok pro zpěvačku úspěšný, pro několik stárnoucích hvězd byl ještě o kus lepší. Příkladem je legendární skupina Rolling Stones, která si přišla na 98 milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun), a to z většiny díky svému evropskému turné European Sixty, v rámci něhož oslavila 60 let společného působení.

Ještě lépe si vedli průkopníci progresivního rocku Genesis. Ti vrcholu roku 2022 dosáhli zářiovým prodejem hudebních práv za 300 milionů dolarů (asi 6,7 miliardy korun) společnosti Concord Music Group. Podobným způsobem zbohatl také sedmnáctinásobný držitel Grammy a bývalý frontman Police Gordon Matthew Thomas Sumner známý pod uměleckým jménem Sting. Prodej celé hudební produkce mu pomohl vydělat 210 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy korun).

10 nejlépe placených umělců v roce 2022 1. Genesis 230 milionů dolarů 2. Sting 210 milionů dolarů 3. Tyler Perry 175 milionů dolarů 4. Trey Parker a Matt Stone 160 milionů dolarů 5. James L. Brooks a Matt Groening 105 milionů dolarů 6. Brad Pitt 100 milionů dolarů 7. Rolling Stones 98 milionů dolarů 8. James Cameron 95 milionů dolarů 9. Taylor Swift 92 milionů dolarů 10. Bad Bunny 88 milionů dolarů Zdroj: Forbes

Nejvýdělečnější umělci ani zdaleka nejsou jen mezi hudebníky. Loni si 175 milionů dolarů (přibližně 3,9 miliardy korun) připsal herec, režisér, scénárista a studiový magnát Tyler Perry. Tomu příjmy plynuly souběžně z filmu, jeho televizních pořadů BET a rozsáhlého produkčního zázemí, které vlastní v Atlantě. V top 10 nejlépe placených umělcích se Perry umístil už podruhé, letos jako jediný miliardář.

,Špatný‘ rok pro herce

Po 34 letech od prvního odvysílání na pátém místě žebříčku letos debutovali také dva tvůrci oblíbené americké žluté rodinky Simpsonových James L. Brooks a Matt Groening. Značnou částí jim k tomu pomohla streamovací smlouva z roku 2019, díky které bylo možné vysílat třicet řad seriálu na platformě Disney+. Tento milník jim do kapes přináší dosud nezveřejněných 105 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) ročně.

Do top 10 se po 12 letech odmlky vrátil také režisér James Cameron. Jeho pokračování Avatara od prosincového uvedení do kin vydělalo přes 2,1 miliardy dolarů (zhruba 46,7 miliardy korun). On sám si loni přišel na 95 milionů dolarů (kolem 2,1 miliardy korun).

Kasovní hvězdy to měly loni těžší. V první desítce se kromě Perryho koneckonců umístil jen Brad Bitt, který se v žebříčku naposledy objevil v roce 2009. Paradoxně si stejně jako Perry většinu příjmů vydělal mimo plátno. Konkrétně tak, že prodal většinový podíl ve své produkční společnosti Plan B evropskému mediálnímu konglomerátu Mediawan, jenž firmu ocenil na 300 milionů dolarů (asi 6,7 miliardy korun). Jeho role ve filmech tvořily odhadem třetinu hercových příjmů.

Jediný nováček v letošní Top 10 je portorický rapper Bad Bunny, který prodal vstupenky na svá dvě turné v USA a Latinské Americe v hodnotě 400 milionů dolarů (skoro 8,9 miliardy korun). Vzhledem k vysokým nákladům na šňůry koncertů si však umělec nakonec přišel ,jen‘ na 88 milionů dolarů (necelé dvě miliardy korun). Celkově si letošní první desítka vydělala 1,35 miliardy dolarů (téměř 30 miliard korun), což je v porovnání s loňským výběrem zhruba o polovinu méně.