Ve stopách svého předchůdce, Avengers i Titanicu. Tržby z druhého Avatara překonaly hranici dvou miliard dolarů a nadále rostou

Dlouho očekávané pokračování prvního dílu Avatara s podtitulem The Way of Water se po více než měsíci od svého uvedení do kin oficiálně zařadilo mezi šest nejvýdělečnějších filmů historie. Do celosvětových pokladen přineslo více než dvě miliardy dolarů, tedy v přepočtu asi 44,2 miliardy korun.

Díky tomuto milníku se film přidal k pěti dalším počinům režiséra Jamese Camerona, jež na uvedenou částku dosáhly. Kromě prvního dílu Avatara se to v minulosti povedlo také snímkům Avengers, Titanic, Star Wars: Síla se probouzí a Avengers: Infinity War.

V Česku nového Avatara viděl už každý desátý

K neděli si Way of Water připsal 598 milionů dolarů (asi 13,2 miliardy korun) z domácích prodejů a další 1,4 miliardy dolarů (necelých 31 miliard korun) ze zahraničních trhů. Jen v České republice jej podle statistiky Unie filmových distributorů (UFD) od uvedení do kin vidělo přes milion diváků. Ti na vstupenkách zaplatili více než 218,6 milionu korun.

V celosvětovém měřítku je druhý díl Avatara aktuálně šestým nejvýdělečnějším snímkem všech dob. A soudě podle toho, jak si zatím v kinech vede, bude v pomyslném žebříčku pravděpodobně ještě stoupat. „Film se nyní zařadil do tohoto velmi exkluzivního kasovního klubu. A vypadá to, jako by toho dosáhl téměř bez námahy,“ komentuje pro americkou zpravodajskou televizi CNBC Paul Dergarabedian, vedoucí mediální analytik společnosti Comscore.

Dlouho očekávaný ,lék‘ na dopady pandemie

Na druhé pokračování Avatara netrpělivě čekala i samotná kina. Ta se z pandemie, během které část diváků vyměnila velké plátno za televizi, vzpamatovávala jen těžko. Way of Water tyto lidi minimálně zčásti přilákal zpět. A co víc, dokázal, že i během krize jsou mnozí ochotni zaplatit i dražší prémiová představení, jako nabízí třeba IMAX. A to minimálně v případě blockbusterů.

Ne všude se však druhému dílu dařilo. Zatímco například ve Francii, Německu i Koreji nalákal film do kin masové zástupy diváků, v Číně se dočkal jen slabšího uvedení. Na vině byl nárůst počtu nakažených covidem a také hospitalizací v důsledku viru.

Nicméně, globálně vysoký zájem je dobrým znamením pro celou sérii Avatara. Ta má v následujících pěti letech do kin uvést další tři díly. A zdá se, že je na dobré cestě splnit i cíl, který si stanovil sám režisér Cameron, jenž v minulosti uvedl, že aby se film ,vyplatil‘, musí být třetím nebo čtvrtým nejvýdělečnějším v historii.

„Vzhledem ke Cameronově kariérní dráze ,krále kasovního světa‘ by nemělo být překvapením, že je jeho vize na dokončení světa Pandory nepopiratelně zajištěna. Souhlas k tomu ostatně dali fanoušci po celém světě,“ říká Dergarabedian.

Hozená rukavice Disneymu

S jakým rozpočtem režisér při tvorbě druhého dílu Avatara nakládal, se oficiálně neví. Odhaduje se ovšem, že se pohyboval v rozmezí 250 až 350 milionů dolarů. To odpovídá zhruba 5,5 až 7,7 miliardy korun. Nutno každopádně podotknout, že v těchto částkách nejsou započteny náklady na marketing snímku.

Vzhledem k tomu, že v kinech momentálně nemá přímou konkurenci, měl by druhý Avatar v generování kasovních příjmů i nadále pokračovat. Odpoutat pozornost návštěvníků by pak v únory eventuálně mohl snímek studia Marvel s názvem Ant-Man a Wasp: Quantumania, případně další produkce společnosti Disney.