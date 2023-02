Architektura podle auta. Bentley si nechá na Floridě postavit luxusní mrakodrap, některé byty budou stát přes 600 milionů korun

Pobřežní oblast poblíž města Miami na Floridě brzy získá úplně nový vzhled. Nad obzorem plným luxusních bytů a hotelů má vyrůst blyštící se obytný mrakodrap Bentley Residences od stejnojmenné britské automobilky. Podle mluvčího projektu bude stavba s výškou přibližně 228 metrů nejvyšší na celém pobřeží Spojených států amerických.

Budova s 63 patry navržená společností Sieger Suarez Architects má obsahovat 216 bytů s úžasným výhledem na oceán i spoustou vybavení a také unikátní výtah. Ten dokáže obyvatele vyvézt až k jejich dveřím, zatímco budou stále sedět v autě. „Lidé si kupují rodinné domy, aby mohli svůj vůz zaparkovat v garáži, ze které se dá okamžitě vejít dovnitř. U výškových budov to dříve udělat nešlo, my jsme se ale snažili to změnit,“ řekl CNN prezident zmíněné architektonické kanceláře Charles Sieger.

Patentovaný automobilový výtahový systém Dezervator se poprvé objevil v nedaleké Porsche Design Tower, která byla navržena stejnými architekty. Všechny čtyři výtahy stoupající rychlostí 243 metrů za minutu jsou vybaveny hydraulickým systémem, jenž pomocí RFID tagů automaticky naloží každý vůz a poté jej i s pasažéry vysadí přímo u jejich bytu. Zpočátku si přitom lidé mysleli, že jízda výtahem bude kvůli jeho vysoké rychlosti připomínat horskou dráhu, ale podle Siegera to tak není. „Bylo to vlastně zklamání, protože skoro ani necítíte, že se pohybujete tak rychle,“ doplnil architekt.

Koupelnové baterie připomínají řadící páku

Plánovaná miamská stavba z Porsche Design Tower, otevřené v roce 2016, v mnoha ohledech vychází. Oba mrakodrapy totiž přizpůsobují různé estetické detaily vozidel dané značky obytným komplexům. Jejich společným cílem je pak replikovat výhody rodinných domů do vysokých budov, ať už se to týká velkého soukromého venkovního prostoru, či garáží umístěných přímo u bytů. V Bentley Residences je navíc u každého apartmánu místo až pro čtyři auta a také možnost nabíjení elektrických vozidel.

Design budovy je inspirován zapuštěným diamantovým vzorováním v interiérech vozů Bentley – i proto je exteriér věže vyroben z reflexních skleněných trojúhelníkových panelů. „Všechny panely budou směřovat do různých směrů, aby se zabránilo spalujícímu efektu reflexního skla známému z londýnského mrakodrapu ‚Walkie Talkie‘. Ten roztavil některé části aut, než musel být opatřen stíněním odrážejícím slunce,“ zdůraznil Sieger.

Osobitému stylu značky Bentley je přizpůsobený i interiér bytů. Vzhled kovových řadicích pák automobilů je aplikován na koupelnové baterie, v celém objektu se pak nacházejí tmavší ořechové odstíny, vysoce leštěné povrchy a texturovaná kůže. „Snažili jsme se v bytech použít co nejvíce materiálů a vzorů známých z vozů Bentley,“ uvedl k tomu architekt. Automobilka ostatně již dříve experimentovala v oblasti interiérového designu s vlastní řadou bytového zařízení.

Venkovní kuchyně na balkoně

Velkoryse pojaté je také sdílené vybavení pokrývající téměř 19 tisíc metrů čtverečních. Tato plocha zahrnuje restaurace, bary, fitness centrum, lázně, hernu, nebo kino se sedadly připomínajícími interiér vozu Bentley. Každý byt má ale i spoustu vlastních příjemných vychytávek, jako je například sauna, výhled na Atlantský oceán a velký balkonový prostor. Ten zahrnuje třeba soukromý vyhřívaný bazén a venkovní kuchyni.

„Většina jiných bytů nemá balkóny, které by bylo možné používat podobně jako vnitřní prostory. V Bentley Residences ovšem venek dosahuje zhruba poloviční rozlohy celého apartmánu. Je totiž částečně uzavřen sklem, což pomáhá udržet vítr venku i v nejvyšších patrech budovy,“ doplnil Sieger.

Ačkoli mrakodrap nepřivítá své obyvatele ještě několik let, jednotlivé byty se již prodávají. Jejich cena ale rozhodně není pro každého a v současné době začíná na více než pěti milionech dolarů (asi 115 milionů korun). Dva nejluxusnější střešní apartmány pak stojí přes 30 milionů dolarů (zhruba 660 milionů korun). Zahájení stavby se předpokládá letos na jaře, dokončena by měla být v roce 2026.