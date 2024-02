Nejnovější nabídka streamovacích služeb: Gran Turismo, další Malý Sheldon a módní drama

Dycky Sunderland

Sunderland patří mezi nejtradičnější anglické fotbalové kluby vůbec, v posledních letech ale zažil velký ústup ze slávy. Netflixovská série sleduje oddanost fanoušků, hráčů i managementu červenobílým barvám a ve světě slaví úspěchy. Nadcházející třetí řada, která má být podle tvůrců poslední, mapuje předloňský postup Sunderlandu z třetí ligy do druhé. Uvidíme hlavně zápasy play-off, ve kterých Sunderland čelil Sheffieldu United a Wycombe. A rozhodně se je na co těšit! Mimochodem, letos Sunderland poměrně úspěšně bojuje o postup do Premier League.



Závěrečná řada sunderlandského seriálu debutuje na Netflixu 13. února.

Bojovník

San Francisco ve druhé polovině 19. století zažilo masivní nárůst populace. Hodně mu pomohl příchod migrantů z východní Asie, díky čemuž vznikly v kalifornském městě čínské čtvrti. Ty se okamžitě začaly hemžit gangstery, kteří se pouštěli do vzájemných soubojů. Aha Sahma se dává do služeb Tongů a pouští se do boje s dalšími gangy. Seriál, jenž vychází z tvorby Bruce Leeho, přichází na Netflix s kompletními třemi sériemi.







Všechny díly Bojovníka na Netflixu uvidíme od 16. února.

Malý Sheldon

Spin-off populárního sitcomu Teorie velkého třesku vstupuje do sedmé a závěrečné sezony. Sheldonovi je v novince už čtrnáct let, a fanoušci tak vědí, že jej čeká zásadní moment jeho života. Sedmá řada se pravděpodobně zaměří na smrt George Coopera, Sheldonova otce, a stěhování mladého génia do Kalifornie. Inu, nechme se překvapit.



Mladý Sheldon na HBO Max dorazí 16. února.

Gran Turismo

Jann Mandenborough (Archie Madekwe) tráví většinu svých dní hraním populární videoherní série Gran Turismo a sní o tom, že se jednou stane elitním závodníkem. Spojí proto síly s manažerem automobilky Nissan Dannym Moorem (Orlando Bloom) a zkrachovalým jezdcem Jackem Salterem (David Harbour). Shodou okolností nakonec Jann nasedne do závodního vozu Nissan a z nadšeného hráče her se stává opravdový závodník. Jak se ale popasuje se skutečným závoděním?



Snímek Gran Turismo na HBO Max dorazí 16. února.

This is me…Now: A Love Story

Nestárnoucí Jennifer Lopez nedávno vydala nové album a nyní přichází s dokumentem, který nese stejné jméno. V novince z produkce Amazonu se populární JLo ohlíží za svou kariérou a popisuje i svoji cestu za opravdovou láskou, svým manželem Benem Affleckem. Spolu s Jennifer se tématu věnují například také již zmíněný Affleck, herečka Sofia Vergara, hudebník Post Malone nebo astrofyzik Neil deGrasse Tyson.



Nový dokument o JLo debutuje na Amazon Prime Video 16. února.

New Look

Svět módy se mnohokrát v historii změnil v bitevní pole, na kterém se střetli špičkoví návrháři. Málokdy ale došlo k takovému střetu jako ve čtyřicátých letech, kdy na pozadí německé okupace Paříže začal tvořit talentovaný Christian Dior (Ben Mendelsohn). Jím nastartovaná revoluce ve světě módy svým způsobem z čela žebříčku sesadila Coco Chanel (Juliette Binoche), které se ale tento fakt vůbec nelíbí. Mezi oběma rivaly se rozhoří boj, jenž eskaluje po spojeneckém osvobození Francie do otevřené války. Nový desetidílný seriál Applu sleduje tento střet a kromě dvou hlavních protagonistů nabízí i další hvězdy jako Johna Malkoviche, Glenn Close, Claese Banga nebo Maisie Williams.



Módní boj na Apple TV+ propukne 15. února.