Stavební povolení není vždy potřeba. Kdy si vystačíte s ohlášením stavby?

Stavební povolení 2023

Případy, kdy stačí ohlášení stavby U stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím do hloubky maximálně tři metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. U terénních úprav. U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů. U reklamních staveb. U opěrných zdí maximálně do výše jednoho metru, pokud zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství. U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu. Další novelou stavebního zákona od 1. ledna 2018 uvedené stavby.

Problematiku stavebního povolení podrobně řeší stavební zákon č. 183/2006 Sb. Od počátku roku 2018 pak vstoupila v platnost novela zákona, která zjednodušila pravidla ohledně povolení stavby. U některých staveb si tak„Tip: V některých případech potřebujete stavební povolení i při „pouhé“ výměně oken. Za jakých okolností toto povolení potřebujete si přečtěte v článku: Výměna oken a stavební povolení .“

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby jednodušší než stavební řízení. Ohlášení podává žadatel stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení přiložit.

Máte zkušenosti se žádostí o stavební povolení? Ano Ne Zobraz výsledek

Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí stavby. Může se však stát, že stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení stavby nepostačí. Pak nařídí svým usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Co je potřeba k územnímu řízení Vyplněná žádost – formulář získáte na stavebním úřadě či na internetu. Výpis z katastru nemovitostí a kupní smlouva. Souhlas vlastníka pozemku, pokud nejste jeho majitelem. Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou vaše. Souhlas osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům. Technický popis stavby včetně projektové dokumentace. Situace v měřítku katastrální mapy. Stanoviska dotčených orgánů (ochrana přírody, vody, ovzduší atd.) Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny, plynu apod.

Zapamatujte si: Součástí územního rozhodnutí je i lhůta stanovená stavebním úřadem, ve které musíte zažádat o vydání stavebního povolení. Zpravidla činí tato lhůta dva roky, v odůvodněných případech pak může stavební úřad určit lhůtu delší, nejvíce však pět let.

Samotná stavební ohláška není jediným krokem, který musíte učinit. U naprosté většiny v tabulce uvedených bodů budete potřebovat, který je nutné vyřídit společně s nahlášením stavby. O, ze kterého má vzejít územní souhlas, se žádá na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět.Pokud dojde stavební úřad k závěru, že záměr výše uvedené požadavky nesplňuje, žádost stavebníka zamítne v souladu § 92 odst. 2 stavebního zákona. V případě, že se záměrem souhlasí, vydá stavební úřad územní rozhodnutí o umístnění stavby.

NAŠE RADA: Jak změnit trvalé bydliště

Dokumentace pro stavební povolení

Žádost o stavební povolení

Doporučujeme: Na stavebním úřadě se před vlastní žádostí o stavební povolení informujte, zda máte pohromadě všechny dokumenty, a zda nejsou potřeba ještě jiné. Vhodné je se i optat, jaké informace si úředníci dokážou sami zjistit, například z katastru nemovitostí.

K vyřízení žádosti o stavební povolení v podstatě potřebujete totéž, co při žádosti o územní souhlas. Formulář žádosti je, obdobně jak tomu bylo u ohlášení stavby, přílohou č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. , která zároveň stanoví výčet příslušných příloh. Nejdůležitější je v tomto směrupro stavební povolení, která musí být zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb . Projektová dokumentace musí navíc odpovídat územnímu rozhodnutí.Ještě před vlastním řízením o žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě si budete muset vyřídit potřebné souhlasy a výše uvedená stanoviska. Musíte počítat s tím, že vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení nedostanete na počkání, úřední lhůty se pohybují d, v případě komplikací i déle.V případě, že žádost splňuje všechny předepsané náležitosti, stavební úřad zahájí řízení a nařídí ústní jednání, které musí být účastníkům řízení oznámeno nejméně 10 dnů před ústním jednáním. Od toho může být upuštěno v případě, že stavební úřad dobře zná poměry staveniště a žádost představuje dostatečný podklad pro vydání povolení.

Samotné námitky proti žádosti o stavební povolení se mohou podávat nejpozději při ústním jednání, v případě stavebního řízení bez ústního jednání pak stavební úřad stanoví lhůtu o délce nejméně 10 dnů, kdy může účastník námitky podat. Ve stejné 10denní lhůtě překládají svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Samotné ústní jednání není veřejné a účastnit se ho mohou pouze osoby stavebním úřadem výslovně vyzvané.

Naše TIPY:

10 věcí, které vám usnadní stavbu či rekonstrukci domu

Najděte si nejlepší hypotéku

Lhůta pro vyřízení stavebního povolení

Stavební úřad na základě dodaných podkladů v rámci stavebního řízení žádost o povolení stavby posoudí. Pokud nedospěje k závěru, že je třeba žádost zamítnout, vydá. Ve zvlášť složitých případech může stavební úřad rozhodnout v prodloužené lhůtě, n

Ve stavebním povolení stanoví podmínky pro provedení stavby, případně i podmínky pro její užívání. Po nabytí právní moci stavebního povolení je možné zahájit stavbu. Platnost stavebního povolení činí dva roky, přičemž po dobu platnosti tuto lhůtu může v odůvodněných případech stavební úřad na žádost stavebníka prodloužit.

Stavební povolení: správní poplatek 2023

Před vydáním souhlasu nebo rozhodnutí o žádosti o stavební povolení je nutné uhrazení správního poplatku, který určí stavební úřad na základě pevně daného sazebníku

Stavební úřady vybírají za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a souvisejících úkonů správní poplatky podle aktuálního znění zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku za vydané stavební povolení se liší podle povahy plánované stavby a pohybuje se od 500 korun až do 10 tisíc korun.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o poplatek za samotné stavební povolení a ne za všechny potřebné dokumenty a povolení, které jsou k stavebnímu řízení potřebné. Povoluje-li se jedním stavebním povolením více staveb, poplatky za jednotlivé stavby se sčítají. Poplatek můžete uhradit různými způsoby. Zaplatit lze převodem, složenkou, nebo přímo v pokladně stavebního úřadu. Vyzváni k úhradě budete pouze v případě úspěšné žádosti.

Vyřízení stavebního povolení, včetně získání všech potřebných dokumentů, nabízejí na internetu jako placenou službu také různé komerční subjekty. Počítat samozřejmě musíte s cenou vyšší, než když byste si žádost o stavební povolení vyřizovali sami.

Čtěte: Velká stavební revoluce. Na povolení by se mělo čekat maximálně rok

Dodatečné stavební povolení

Co je černá stavba

O černých stavbách se hovoří v případech, kdy stavba, její změna nebo terénní úprava je nebo byla prováděna bez příslušných povolení nebo v rozporu s nimi, popřípadě pokud tato povolení byla zákonem stanoveným způsobem zrušena. Stavební úřad při zjištění černé stavby musí povinně zahájit řízení k jejímu odstranění. Černé stavby se nepromlčují, proto může být řízení o jejich odstranění zahájeno i po několika desetiletích.

Stavební zákon podmiňuje realizaci většiny stavebních činností povolovacími či jinými obdobnými procesy, ve kterých příslušný stavební úřad ve spolupráci s dotčenými orgány prověřuje zákonnost konkrétního stavebního záměru a stanovuje podmínky jeho realizace. Pokud se uvedené podmínky nedodrží, jedná se o situaci, kdy se běžně hovoří oPramen: FrankBold

Pokud se stavební úřad dozví o černé stavbě, zahájí řízení o odstranění stavby. Požádá-li stavebník nebo vlastník stavby o dodatečné stavební povolení, přeruší úřad řízení o odstranění stavby a zahájí řízení o vydání dodatečného povolení. Do tohoto řízení se mohou zapojit oprávnění účastníci řízení. Mají právo například nahlížet do spisu, podávat námitky nebo požadovat, aby stavební úřad stavbu dodatečně nepovolil. Účastníky řízení o dodatečném stavebním povolení jsou všichni, kdo by byli účastníky řádného stavebního řízení.

V řízení o vydání dodatečného povolení musí stavebník prokázat splnění stejných podmínek, jaké by musel splnit v případě stavebního řízení. Když bude stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Naopak, pokud stavba nebude dodatečně povolena, stavební úřad pokračuje v řízení o odstranění stavby a nařídí její odstranění.

Kdy postačí ohlášení stavby?

Ne každá stavba či rekonstrukce si nutně žádá stavební povolení. V některých případech totiž postačí jen ohlášení stavby. To lze využít třeba u stavby domu pro rodinu s podzemním podlažím do hloubky maximálně tři metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dále pak u terénních úprav, reklamních staveb a přístaveb a nástaveb rodinného domku do daných rozměrů.

Kde podat žádost o stavební povolení?

O stavební povolení je nutné požádat na stavebním úřadě. Na ten byste se měli ideálně dostavit v momentě, kdy budete mít hotový návrh stavby. S sebou nezapomeňte vzít také studii stavby. Stejné dokumenty odneste také na krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud se nacházíte v památkově chráněné oblasti, nezapomeňte navštívit také úředníky, pod které ochrana památek spadá.

Jaký je za stavební povolení poplatek?

Jak už to tak s úřady bývá, při vyřizování žádostí se zpravidla nevyhnete poplatku. A jinak tomu není ani v případě stavebního povolení. Výše poplatku za vydané stavební povolení se liší podle povahy plánované stavby a pohybuje se od 500 korun až do 10 tisíc korun. Mějte však na paměti, že v této ceně je zahrnut pouze samotný poplatek za stavební povolení a ne za všechny potřebné dokumenty a povolení, která jsou k stavebnímu řízení potřebná.

Jaká je lhůta pro vyřízení stavebního povolení?

Stavební úřad má zákonem danou lhůtu, ve které má čas na to, aby na základě dodaných podkladů v rámci stavebního řízení žádost o povolení stavby posoudil. Pokud nedospěje k závěru, že je třeba žádost zamítnout, vydá ve lhůtě 60 dnů ode dne zahájení řízení povolení ke stavbě. Ve zvlášť složitých případech může stavební úřad rozhodnout v prodloužené lhůtě, nejdéle ale do 90 dnů.