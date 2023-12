Singapur je již podeváté nejdražším městem na světě, o první místo se dělí se švýcarským Curychem

Kterým světovým městům se vyhnout, když plánujete šetřit? Jednoznačně Singapuru. Právě v něm je totiž podle žebříčku Economist Intelligence Unit (EIU) živobytí vůbec nejdražší. A v minulosti to nebylo jiné. Na první pozici se totiž objevil už devětkrát z jedenácti ročníků. Tentokrát se ale o zlatou medaili dělí se švýcarským Curychem, který byl v loňském výběru šestý. Na třetím místě se letos umístila Ženeva společně s New Yorkem, pátou příčku obsadil Hongkong.

Cílem průzkumu, jenž probíhal od poloviny srpna do 11. září, bylo porovnat ceny u více než 200 produktů a služeb ve 173 městech světa. Singapur vyčníval kvůli vysokým nákladům na potraviny, alkohol, oblečení i pořizování aut. V Curychu zase rozhodla silná měna, vysoké ceny domácích potřeb a finanční náročnost rekreačních aktivit.

„Singapur je podobně jako pátý Hongkong malým městským státem, jenž disponuje úspěšným finančním centrem,“ uvádí CNBC s odkazem na hlavního analytika EIU Syetarn Hansakulovou. Ta podotýká, že v místě plném dobře placených profesionálů se ceny bydlení vyšplhají vzhůru celkem snadno. Na druhou stranu, čistě z pohledu wellbeingu se zde za tyto peníze žít vyplatí – Singapur je totiž nově známý také jako jedna z takzvaných modrých zón, což jsou oblasti typické dlouhověkostí svých obyvatel.





Za nižší inflací musíme do Asie

Jak EIU zdůraznila, se strmějším růstem cen se v důsledku inflace potýká mnoho měst, přičemž globálně 200 nejčastějších položek ve formě zboží a služeb meziročně zdražilo o 7,4 procenta. To je sice méně než loni, ale stále nad trendem z let 2021 a 2017.

Na druhou stranu upozorňuje organizace na to, že jakákoli další eskalace konfliktu mezi Hamásem a Izraelem by mohla mít negativní dopad na ceny energií, zatímco ceny potravin by zase mohl vzhůru vyhnat jev zvaný El Niño.

Největší propady v žebříčku zaznamenala čínská a japonská města. Ta dolů stáhl slábnoucí čínský jüan a japonský jen. Například čínské metropole Nanking, Wu-si, Ta-lien a Peking se propadly o více než 25 míst, podobně je na tom i Tokio a Ósaka.

Nejdražší světová města v roce 2023

Pořadí Město Stát 1. Singapur Singapur 1. Curych Švýcarsko 3. Ženeva Švýcarsko 3. New York USA 5. Hongkong Čína 6. Los Angeles USA 7. Paříž Francie 8. Kodaň Dánsko 9. Tel Aviv Izrael 10. San Francisco USA

Zdroj: EIU