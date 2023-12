Lowcostová olympiáda v drahém Švýcarsku? Alpská země chce pořádat nejlevnější zimní olympijské hry, zřejmě si ale bude muset počkat

Extrémně drahá záležitost, jež v poslední době slouží hlavně autoritářským režimům, které si s její pomocí chtějí zlepšit reputaci. Tak by se dala shrnout kritika vůči mnoha celosvětovým sportovním událostem, mezi něž bezpochyby patří i olympijské hry. Hlavně kvůli vysokým nákladům už mnoho měst a zemí svoji kandidaturu stáhlo, přičemž jinde to aktuálně zvažují.

Záměr uspořádat zimní olympijské hry v roce 2030 nebo 2034 naopak nově představilo Švýcarsko. Aby tamní sportovní federace částečně obměkčila odpůrce tohoto nápadu, rozhodla se, že se pokusí výrazně snížit rozpočet celé akce. Představitelé země helvetského kříže se tedy zavázali, že udrží celkové náklady v maximální výši 1,5 miliardy švýcarských franků (asi 38 miliard korun).

Uvedená částka totiž představuje odhadovaný výdělek, který alpský stát díky olympiádě získá. Pokud by se přitom tuto sumu povedlo dodržet, byly by to podle Bloombergu dosud nejlevnější zimní olympijské hry v dějinách, byť jen při zohlednění inflace.

Sportoviště po celé zemi

Švýcarsko už zimní olympijské hry hostilo celkem dvakrát, a to v roce 1928 a 1948. Země sice chtěla olympiádu uspořádat i v několika pozdějších letech, právě kvůli odporu ze strany obyvatel byly ale veškeré plány zrušeny, přičemž většinou k tomu došlo hlavně v důsledku obav z vysokého rozpočtu.





Díky debatám o podstatném snížení nákladů je ovšem v současnosti situace jiná. Podle nejnovějších průzkumů plán podporuje téměř 70 procent Švýcarů. Do velké míry tomu pomáhá i skutečnost, že hry se nemají konat pouze v jednom regionu, ale jednotlivá sportoviště budou rozprostřena do různých měst po celé zemi.

Díky tomu nebudou muset Švýcaři postavit ani jeden nový stadion či areál. Dojde pouze k rekonstrukci některých stávajících sportovišť, přičemž do mnoha z nich by se muselo investovat i kvůli pořádání dalších evropských nebo světových šampionátů. Vybudována pak nebude ani olympijská vesnice, sportovci mají využít stávajících ubytovacích kapacit v jednotlivých regionech. „Hry se musí přizpůsobit pořádající zemi, opačně to být nemá,“ uvedla viceprezidentka Švýcarské olympijské asociace Ruth Wipfli-Steineggerová.

Někteří odborníci jsou skeptičtí

I přes uvedené úsporné plány je ale otázkou, zda se Švýcarům skutečně podaří nízký rozpočet dodržet. Třeba olympiáda v roce 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu totiž stála astronomických 13 miliard dolarů (asi 289 miliard korun). I zimní olympijské hry v americkém Salt Lake City v roce 2002 vyšly na 2,2 miliardy dolarů (přibližně 49 miliard korun).

Na reálnosti celého plánu se přitom neshodnou ani mnozí odborníci. „Pochybuji, že Švýcaři zvládnou uspořádat hry jen za 1,6 miliardy dolarů. Tato částka totiž představuje pouze deset procent průměrných nákladů na posledních sedm zimních olympijských her. Teoreticky to sice možné je, ale přijde mi to nepravděpodobné,“ shrnul situaci americký ekonom Victor Matheson.

Jeho kolega Andrew Zimbalist, který se specializuje na ekonomiku sportu, je však o poznání optimističtější. „Švýcarsko má šanci vyhnout se extrémním nákladům hlavně proto, že neplánuje výstavbu žádných nových sportovišť. Pořadatelé tedy nemusí prodělat peníze jen proto, že k tomu docházelo u minulých olympijských her,“ uzavřel Zimbalist.

Olympijský výbor preferuje konkurenci

Navzdory aktuálnímu švýcarskému odhodlání to vypadá, že si tamní obyvatelé budou muset na uspořádání významného sportovního svátku tak jako tak ještě nějakou dobu počkat. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) totiž ve středeční tiskové zprávě oznámil, že pro pořádní olympiády a paralympiády v roce 2030 preferuje francouzské Alpy, zatímco o čtyři rok později se pak přiklání k projektu již zmíněného Salt Lake City. MOV bude nyní s danými zeměmi podrobněji jednat, definitivní rozhodnutí o místě konání pak padne příští rok v létě.

Pro švýcarské snahy to ovšem definitivní stopku neznamená. Ve stejné zprávě totiž MOV uvedl, že zemi přizval k jednání o pořádání zimních olympijských her v některém z termínů ve třicátých letech. Pokud tedy bude pořadatelství Francie a Salt Lake City schváleno, na zemi helvétského kříže by měla připadnout olympiáda v roce 2038.