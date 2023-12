Proč do Česka opět proudí ruský plyn, když ho nepotřebujeme? Hlavním důvodem je nižší cena, vysvětluje analytik Tyleček

Někteří tuzemští obchodníci začali opět odebírat plyn z Ruska. Vyplývá to z mnoha různých nezávislých zdrojů, informaci už potvrdil také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Od začátku roku do konce letošního října se podle něj do Česka dovezlo přibližně 79,6 milionu metrů krychlových plynu, což představuje téměř 1,2 procenta veškerého dovozu.

„Podle dat evropské sítě přepravců plynu činil objem plynu přepravený ze Slovenska do Česka stanicí Lanžhot více než 123 tisíc megawatthodin, což je dosavadní letošní nejvyšší údaj. Objem plynu přepravovaného ze Slovenska do Česka postupně narůstá od začátku letošního října, když předtím byl prakticky po celý letošní rok nulový. V těchto dnech tedy Česko dováží až padesát procent plynu právě z Ruska,“ shrnul hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

U ropy je situace podobná

Hlavním důvodem, který přiměl společnosti k dovozu ruského plynu, je podle analytika Jiřího Tylečka z XTB jeho cena. Ta je totiž nižší než v případě plynu pocházejícího ze Západu. Svoji roli ale mohly hrát také plné zásobníky v okolních zemích a snaha ,udat‘ nové přítoky ruského plynu na dalších trzích.





Aktuální situace je podle něj v mnoha ohledech podobná dění okolo ruské ropy. „I ropa z ropovodu Družba je levnější než dovoz prostřednictvím ropovodu IKL z Německa. Kromě ceny zde hraje roli také chemické složení, kterému jsou rafinérie v Česku lépe uzpůsobeny. Na rozdíl od plynu jsme se závislosti na ruské ropě stále nezbavili. To se podaří, až se zprovozněním rozšíření Transalpinského ropovodu TAL, k čemuž pravděpodobně dojde v roce 2025,“ vysvětlil Tyleček redakci Euro.cz.

Celá situace je problematická především kvůli tomu, že se státy Evropské unie snaží omezit přísun peněž do Ruska, které z nich financuje i svoji invazi na Ukrajinu. V každém případě se ale ze strany obchodníků nejedná o žádnou nelegální činnost. Dovoz ruského plynu do zemí EU totiž nepodléhá žádným zákazům ani jakýmkoliv jiným omezením, protože některé země se bez něj v současnosti neobejdou.

Konkrétní dovozci jsou neznámí

Protože je celá praxe legální, aktuálně pravděpodobně neexistuje síla, jež by firmy přiměla svoji strategii přehodnotit. „Plyn nedováží žádné státní subjekty. Dovozci jsou soukromými společnostmi, které nelze nutit, aby s tím přestaly,“ uvedl Tyleček.

Ministr průmyslu a obchodu se ovšem domnívá, že by o jednání firem měli jejich zákazníci minimálně vědět. „Považoval bych za správné, aby byli koncoví spotřebitelé informováni, jestli odebírají plyn od dodavatelů, kteří ruský plyn nakupují,“ napsal Síkela na sociální síti X. Informace o konkrétních dovozcích ovšem podléhají obchodnímu tajemství a dá se čekat, že firmy se k tomu samy nebudou chtít přiznat.

I přes zvýšený objem dovozu v posledních týdnech Tyleček každopádně nechal slyšet, že Česko se závislosti na ruském plynu už definitivně zbavilo, což potvrzuje také Síkela. „Ruský plyn dovážet nepotřebujeme a zásoby na letošní zimu jsme si bez problémů vytvořili bez něj. S ohledem na poslední vývoj je tedy třeba zvážit, jestli zavést omezující opatření na národní úrovni nebo koordinovat náš postup i nadále v rámci celé EU,“ doplnil ministr.