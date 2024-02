Sci-fi věci, které mu nedají spát. Šéf OpenAI Sam Altman promluvil o tom, jakých technologických novinek se nejvíce bojí

Téměř každý z nás ve svém životě viděl nějaký vědecko-fantastický film, v němž lidstvo bojovalo s různými moderními technologiemi, které se vymkly kontrole. Současný prudký rozvoj umělé inteligence (AI) u mnoha lidí obavy z podobného dystopického vývoje oživil, přičemž se rozhodně nejedná jen o milovníky sci-fi.

Své znepokojení z budoucnosti totiž podle Business Insideru vyjádřil i šéf významné technologické firmy OpenAI Sam Altman. Na otázku, co mu v noci nedá spát, totiž odpověděl až příliš otevřeně. „To je jednoduché, jsou to všechny ty sci-fi věci,“ řekl Altman na Světovém vládním summitu, kde měl virtuální vystoupení.

Generální ředitel společnosti stojící za ChatGPT zároveň uvedl, že autoři sci-fi filmů a knížek našli neuvěřitelně kreativní způsoby, které popisují, co všechno by se mohlo kvůli umělé inteligenci pokazit. „Myslím, že většina z nich je komická. Ale viděl jsem už i věci, u nichž si lze snadno představit, že by se opravdu mohly ošklivě zvrtnout,“ doplnil Altman.





Problém může nastat i bez zlých úmyslů

V debatě o možných hrozbách šéf OpenAI zmínil rovněž to, že se příliš neobává povstání chytrých zabijáckých robotů. Spíše ho ale trápí, že technologie můžou v budoucnu vést k nárůstu různých „velmi jemných nesouladů v naší společnosti“.

Altman už následně odmítl specifikovat, jakých dopadů na společnost se přesně obává. Nechal se ale slyšet, že k závažným problémům může dojít také za situace, kdy je AI používána bez jakéhokoliv špatného úmyslu. I tehdy totiž podle něj hrozí, že se všechno může „opravdu velmi zle pokazit“.

Vystoupení na summitu přitom nebylo zdaleka jedinou situací, v níž Altman vyjádřil své obavy z budoucnosti. Třeba loni v únoru tweetoval, že regulace je pro vývoj umělé inteligence zásadní a že svět potřebuje čas, aby mu to došlo.

Věci půjdou správným směrem

Altmanův odpor vůči příliš rychlému rozvoji nástrojů AI je dlouhodobě známý a podle nepotvrzených spekulací stály obavy z budoucnosti i za jeho krátkým vyhazovem z OpenAI loni v listopadu. Tehdy Altman přišel o pozici šéfa společnosti po sporném rozhodnutí správní rady, která ho odvolala. Následně se ale za něj postavila velká část zaměstnanců firmy, což nakonec vedlo k jeho návratu do jejího čela a k výrazné obměně představenstva společnosti.

Navzdory různým obavám každopádně Altman stále zůstává přesvědčený, že umělá inteligence je pro lidstvo značným přínosem. „Věřím, že věci skutečně půjdou tím správným směrem. Opravdu snadno si dokážu představit svět v ne tak vzdálené budoucnosti, kde bude mít každý z nás lepší život než dnes,“ uzavřel vizionář.