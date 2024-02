Roman Janeček postavil svůj gastronomický koncept na jednom produktu. A vyplatilo se, jeho věnečky se prodávají po tisících

Roman Janeček měl díky své babičce, která byla cukrářkou a pekla zákusky téměř na všechny akce ve vesnici, k pečení blízko už odmala. K tomu, aby se vydal v jejích šlépějích, ale paradoxně napomohla až covidová pandemie, respektive rozhodnutí zavřít módní butik v Pařížské ulici, v němž do té doby pracoval.

Jakmile se tak stalo, šel si namísto zoufání ihned pořídit kuchyňského robota a začal péct pro kamarády a známé. Nejprve zkoušel jiné zákusky, ale postupně se propracoval právě k moderním věnečkům, které mají menší velikost i nižší poměr cukru než tradiční varianty. A nyní už druhým rokem vede svůj vlastní byznys pod názvem Věnečky Janeček.

Nejde o dezert, ale o zážitek

Zatímco většina začínajících podnikatelů jde dnes cestou e-shopu, Janeček měl od začátku jinou představu. Hledal místo, kde si vytvoří jak zázemí pro pečení, tak reprezentativní prostor pro setkávání s klienty, jenž by fungoval jako takový showroom.





Janečkovy věnečky jsou na první pohled menší a mají i nižší poměr cukru než tradiční varianty. Zdroj: Věnečky Janeček

Lidé se tedy v jeho provozovně v centru Prahy mohou s celým konceptem nejprve pečlivě seznámit a ochutnat některé z pěti základních příchutí nebo sezónních specialit, jež jsou denně k dostání ve vitríně. A teprve pak se můžou rozhodnout, jak velké množství věnečků si s sebou odnesou nebo objednají na plánovanou akci. K dispozici však případně mají i onen e-shop, na kterém jsou k dostání i dvě slané varianty. Vše je navíc přehledně nafocené a popsané, aby byl celý proces pro zákazníka co nejjednodušší.

„Baví mě, že mám jeden produkt, který je vyšperkovaný, různě si s ním hraji a měním ho. Od začátku bylo jasné, že nechci otevřít klasickou cukrárnu,“ vysvětluje Janeček s tím, že by se nechtěl věnovat pečení dortů, alespoň ne ve velkém nákladu. A zároveň dodává, že i samotný název ho předurčuje k věnečkům a je díky jeho jménu snadno zapamatovatelný. Zákazníci ale neoceňují jen chuť jako takovou, důležitý je pro ně rovněž vizuální zážitek, a to jak z věnečků a jejich servírování, tak z celého prostoru.

Smysl pro detail

Vytříbený vkus má cukrář ve všech směrech. Velmi si dal záležet i na interiéru svého podniku v Pštrossově ulici nedaleko Masarykova nábřeží, který má připomínat džungli. Zdobí ho motivy květin a papoušků, ale i spousta živých rostlin. Mohlo by se tak zdát, že projekt vznikl ve spolupráci s nejlepšími designéry, ale ve skutečnosti si Janeček zpočátku nemohl tak velké výdaje dovolit a vše si navrhoval víceméně sám: „Teď už mám větší možnosti a butik rád zdobím efektními dekoracemi, například vázami od českého umělce Františka Jungvirta. Stejně tak si dávám záležet na balení, které připomíná spíš krabičku na luxusní šperky.“

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

Sám chce být zatím Janeček i u každého pečení a servírování zákazníkům, aby dohlédl na všechny detaily. V kuchyni ale už má jednu zaměstnankyni a do budoucna počítá s dalším rozšířením týmu. Stejně tak spolupracuje s externími dodavateli včetně PR agentury, jež mu pomáhá hlavně s propagací sezónních příchutí a uváděním novinek. Běžnému chodu podniku a cateringových služeb podle jeho slov není příliš potřeba dělat reklamu. Nejlépe funguje osobní doporučení v kombinaci s Instagramem, pro nějž má vizuálně zajímavý obsah.

„Dříve se jednalo spíš o výjimky, ale dnes butik navštěvují i lidé, kteří na něj náhodou narazí při procházkách Prahou nebo při hledání zajímavých míst v mapách, online průvodcích a na sociálních sítích,“ popisuje s tím, že v jeho obchodě, který, ač funguje teprve dva roky, už překonal 75 tisíc vyrobených kusů a běžně se stává, že má dlouho před zavírací dobou vyprodáno. V takovém případě pak cukrář zavírá a věnuje se pečení a přípravám objednávek na catering, jež se pohybují i v tisících kusů. Například na letošní Ples jako Brno dodal rekordních 1600 věnečků.

,Baťova‘ továrna na věnečky

Zákazník je pro Janečka na prvním místě a právě spolehlivost a vysoká úroveň servisu ho nejspíš dostala tam, kde je dnes. Pro jeho klienty je velmi důležité, že se na něj mohou obrátit i s náročnými požadavky, přičemž spoustě z nich už pomáhal na poslední chvíli.

„Výhodou je, že mě to baví a vlastně ani nemám pocit, že jdu do práce. V prvních dvou letech podnikání podle mě není čas řešit work-life balance. Určitě je to ale i tím, že pocházím ze Zlína, tedy z Baťovy továrny, která je mojí celoživotní inspirací. A jinak tomu nebylo ani při budování ,továrny na věnečky‘,“ uzavírá Janeček.