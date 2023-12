Netflix a další streamovací služby na příští týden: Thriller s Julií Roberts, další speciál Doctor Who nebo vánoční Batman

Druhá světová válka na frontě

Netflix přichází s dalším kolorovaným dokumentem přímo z bojišť druhé světové války. I tentokráte jej doplní svědectví pamětníků a výklad válečných historiků. Společně s vypravěčem Johnem Boyegou (Star Wars, Pacific Rim) nakoukneme na nejslavnější válečná pole z největšího konfliktu všech dob včetně Normandie, Stalingradu nebo El-Alamejnu. A to vše na upravených archivních záběrech!



Autor: Netflix

Druhou světovou válku si na Netflixu připomeneme už 7. prosince.

Pod vodou

Norah Price (Kristen Stewart) je členkou výzkumné podmořské laboratoře, která se snaží na dně oceánu provádět průzkumné vrty. Jeden vrt ovšem probudí cosi nesmírně mocného, co mělo navždy zůstat neprobuzeno. Děsivý Prastarý zvaný Cthulhu, kterého všichni známe z kultovních povídek H. P. Lovecrafta, procitl a přináší se sebou zkázu. Je na Norah a jejím týmu, který vede charismatický kapitán Lucien (Vincent Cassel), aby Prastarého zapudili. Je to ale v lidských možnostech?







Autor: 20th Century Fox

Pod vodu se na Netflixu vypravíme 7. prosince.

Nech svět světem

Manželé Clay (Ethan Hawke) a Amanda (Julia Roberts) si spolu se svými dětmi na víkend pronajmou luxusní rezidenci. Během pohodové dovolené ovšem zdánlivý klid naruší příchod jistého G. H. (Mahershala Ali), který společně se svou dcerou hledá útočiště. Celý svět je totiž pod masivním kybernetickým útokem. Clay s Amandou postupně zjišťují děsivost celého útoku a musí sebe i uprchlíky připravit na realitu nového světa. Snímek Sama Esmaila vznikl podle oceňovaného románu od Rumaana Alama.



Autor: Netflix

Hvězdně obsazený snímek dorazí na Netflix 8. prosince.

Doctor Who 60

Doktor (David Tennant) a Donna (Catherine Tate) za sebou mají dvě velká dobrodružství a nyní musí po návratu na Zemi čelit hrozbě v podání Toymakera (Neil Patrick Harris). Dokáže sehraná dvojka zastavit jednoho z největších padouchů, kterým kdy musel Pán času čelit?



Autor: BBC

Třetí speciál Doctor Who na Disney+ dorazí 8. prosince.

Merry Little Batman

Po exkluzivní dohodě se Amazon stal vedle Warner Bros. druhým producentem batmanovských projektů. Vedle duchovního pokračování kultovního animovaného seriálu z devadesátých let, které dostalo název Batman: Caped Crusader, pak Amazon připravil i speciální vánoční příběh o Temném rytíři. V novince se Bruce Wayne krátce před Vánoci konečně zapříčiní o to, že je Gotham očištěn od zločinu. Vyráží proto na misi s Justice League a hodlá se na nejkrásnější svátky v roce vrátit za svým synem Damianem a loajálním komorníkem Alfredem. Do Gothamu se ale mezitím vrátí Joker a spolu s Banem, Poison Ivy a ostatními zahájí další vlnu zločinu. Malý Damian se pouští do boje s padouchy a postupně se stává duchovním následníkem svého slavného otce. Novinka nabídne i poměrně slušný dabing – Batmana si střihl Luke Wilson, Alfreda pak James Cromwell.



Autor: Amazon Studios

Netopýří Vánoce startují na Amazon Prime Video 8. prosince.