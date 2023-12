Rock'n'roll All Life. Z ‚Kissáků‘ budou avataři koncertující věčně, dle šéfa RfP půjde o „instantní formu“ zábavy bez emocí

V jedné ze svých nejslavnějších písní členové americké kapely Kiss zpívají o tom, že by chtěli hrát rock'n'roll celou noc a každý den ,propařit‘. No a nyní se zdá, že by se jim to mohlo splnit – paradoxně právě až poté, co uplynulý víkend odehráli v newyorské Madison Square Garden údajně svůj již skutečně poslední koncert vůbec.

,Kissáci‘ na konci show překvapili své fanoušky digitální projekcí, na níž se objevili členové kapely Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer a Eric Singer, respektive jejich mladší verze z dob největšího rozmachu této původem newyorské formace.

Avataři si během přídavku střihly hitovku God Gave Rock'n'roll to You II, načež Stanley ústy své postavy prohlásil, že se skupina díky fanouškům „stala nesmrtelnou“ a stojí na „počátku nové éry“. A tak i když kapela, známá mimo jiné pro své hororově stylizované kostýmy a makeup, oficiálně pověsila kytary na hřebík, její koncerty budou pokračovat nadále. Jen v poněkud jiné podobě. Podobě avatarové.





Co mají společného Kiss, Star Wars a ABBA?

Ačkoliv se nápad Stanleyho a spol. může na první pohled zdát originální, ve skutečnosti tomu tak docela není. Už dříve totiž Kissáky předběhli jiní, konkrétně třeba slavná ABBA, která na této technologii dokonce postavila celou svoji novou show nesoucí název ABBA Voyage.

V rámci ní avataři Agnethy Fältskogové, Björna Ulvaeuse, Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadové koncertují sedmkrát týdně v jedné z hal ve východním Londýně o kapacitě zhruba tří tisíc míst, která byla postavena přímo pro tento účel. A jak začátkem září uvedla zpravodajská agentura Bloomberg, jejich show slaví úspěch. Koncerty bývají vyprodané a každý týden švédské čtveřici vydělají více než dva miliony dolarů.

„Vypadají na 28, znějí, jako by jim bylo 28 a pohybují se… jako by jim bylo jen o malinko víc než 28,“ píše se ve zmíněném článku. Bloomberg zároveň podotýká, že součástí show je i mnoho LED obrazovek, což vytváří dojem, že je pódium mnohem prostornější a hlubší, než jak tomu je ve skutečnosti, a také na 291 reproduktorů. Ostatně i proto se má s cenovkou kolem 175 milionů dolarů jednat o jednu z nejdražších produkcí v dějinách celého hudebního průmyslu.

S myšlenkou na vznik právě takovýchto digitálních koncertů přišel před časem producent soutěže Americký Idol a bývalý manažer Spice Girls Simon Fuller, jenž se dle uvedené agentury inspiroval hologramem rappera Tupaca Shakura ,vystupujícího‘ na hudebním festivalu Coachella v roce 2012, tedy 16 let po jeho smrti. Aby byl konečný výsledek co možná nejdokonalejší, spojili se Fuller a ABBA se společností Industrial Light & Magic. Ta vznikla v roce 1975 na popud režiséra Hvězdných válek George Lucase právě proto, aby divákům zprostředkovala do té doby nevídané filmové efekty, jež vzápětí dopomohly k tomu, aby se z celé vesmírné ságy stal mezigenerační kultovní fenomén.

Spíš než koncert to připomíná počítačovou hru, říká šéf RfP

Podle Pera Sundina, šéfa společnosti Pophouse Entertainment, která se na vytváření avatarů americké rockové kapely podílela a kterou před časem pomáhal zakládat dnes osmasedmdesátiletý Ulvaeus, si tak Stanley a spol. zajistili nesmrtelnost. „Kiss mohou koncertovat během jediné noci ve třech různých městech napříč třemi různými kontinenty. Takové věci tato technologie umí,“ nechal se Sundin slyšet pro agenturu AP.

„To, čeho jsme (během své kariéry – pozn. red.) dosáhli, je úžasné, ale nestačí to. Kapela si zaslouží žít nadále, protože je větší, než jsme my sami. Jít do toho a vidět, jak se Kiss stávají nesmrtelní, je vzrušující,“ přidal se frontman kapely.

Jenže zatímco čtveřice rockerů a lidé, kteří se na vytvoření jejich digitálních postav podíleli, si svůj nejnovější projekt pochvalují, z reakcí některých fanoušků na sociálních sítích je zřejmé, že emoce, jež budí, jsou přinejmenším rozporuplné.

„Skvěle, teď abychom platili ještě víc peněz za to, že neuslyšíme naživo zpívat skutečné lidi,“ utrousil jeden z nich na platformě X, dříve známé jako Twitter. „Tenhle nový hologramový projekt nebude schopen replikovat zážitek, který máte z originálního živého koncertu, ale myslím si, že je to skvělý nápad, jak zachovat odkaz skupiny poté, co se rozhodla skončit,“ podotkl podle webu Business Insider další posluchač Kiss.

A podobně na celou problematiku nahlíží i ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. „Já jen doufám, že se toto novou normou nestane. Jako představitele ,staré školy‘ mě to vůbec neoslovuje, stále věřím v neopakovatelný koncertní zážitek a tato ,instantní forma‘ mě ani trochu neláká,“ přiznal redakci Euro.cz.

„Možná se tento typ produktu na trhu uchytí, ale bude to patrně jen nějaká další kolej v zábavním průmyslu (tiše doufám, že slepá). Obsahem to má blíže ke kinu nebo počítačové hře než ke koncertu. Na rozdíl od živé produkce zde nebude prostor pro improvizaci, chyby, interakci s publikem, nečekané momenty, a hlavně pro emoce. A pokud to tam bude, tak v naprogramovaném formátu, který nemůže nahradit opravdovost živého hraní,“ doplnil.