Dobrý byznys a osvěta k tomu. Aplikace Wewell zkoumající složení kosmetiky získala investici ve výši 1,25 milionu eur

Technologický startup Wewell získal investici ve výši 1,25 milionu eur (zhruba 30,5 milionu korun). Do česko-slovenské aplikace, jež zkoumá složení kosmetických produktů, své peníze vložili hned tři investoři, konkrétně Crowdberry Investment Management, Zero Gravity Capital a andělský investor Jakub Borovička.

„Ve světě je obrovský trend zájem o zdraví a péči o sebe. Wewell jsme se rozhodli podpořit investicí právě proto, že vidíme v aplikaci, která rozpozná nezávadnost kosmetických produktů, velkou budoucnost,“ komentuje partner fondu Crowdberry Investment Management Michal Nešpor. Právě zmíněný startup má za něj ambici snížit negativní dopad nevhodné kosmetiky, a to jak na samotné zákazníky, tak na životní prostředí.

Filosofii společnosti pak oceňuje i druhý z investorů Borovička: „Aplikace je založená na skvělé myšlence, která má sílu změnit trh s kosmetikou k lepšímu a tím mít velmi pozitivní dopad na společnost. Proto má aplikace i obrovský byznysový potenciál. Navíc na Wewell pracuje tým nadšených a pracovitých lidí v čele s foundery, kteří svoji práci milují.“





Spojka mezi zákazníky a e-shopy

Získané peníze hodlá startup známý hlavně v Česku a na Slovensku použít třeba k expanzi na další trhy či spuštění inovativního tržiště, které má začátku příštího roku propojit nadšence do péče o pleť přímo s kosmetickými e-shopy.

„Marketplace umožní přímý nákup produktů, jež nejlépe odpovídají pleťovému profilu uživatelů. Využitím naší rozsáhlé databáze produktů a vědecky podložených informací o ingrediencích ve spojení s předními kosmetickými e-shopy poskytneme zákazníkům hladký a komplexní nákupní zážitek,“ vysvětluje generální ředitel Wewell Gurami Jobava (na fotografii vlevo – pozn. red.). Ten společnost založil spolu s Vladimírem Pečeným.

Aplikace s přibližně čtvrt milionem registrovaných uživatelů je aktuálně schopná rozpoznat více než 550 tisíc kosmetických produktů a zároveň odhalit 27 tisíc ingrediencí. Díky tomu uživatelé ušetří nejen spoustu času, ale i peníze, protože se vyvarují nákupu pro ně nevhodného zboží.

Naopak si díky podrobným informacím najdou výrobky, které jejich pleti přesně sednou – a to na základě personalizovaného uživatelského profilu. Ten si zájemci založí již při registraci v aplikaci, kdy vyplní dotazník vytvořený dermatology a odborníky na chemické složení kosmetiky. Algoritmus pak vyhodnotí, zda se pro něj konkrétní kosmetika hodí, či nikoli.

Koneckonců, dát lidem možnost porozumět tomu, jakou kosmetiku kupují a zjistit, zda odpovídá jejich potřebám, je hlavní vizí společnosti. „Od samého začátku je to pro nás Wewell víc než jen podnikatelský záměr – je to závazek změnit způsob, jakým přistupujeme k péči o sebe. Naše cesta začala jednoduchým, ale hlubokým poznáním: kosmetická péče je osobní a každý si zaslouží najít produkty, které odpovídají jeho jedinečným potřebám,“ uvádí Jobava s tím, že díky investorům mohou v této misi i nadále pokračovat. „Je to pro nás milník, který odráží důvěru a víru v naši vizi a technologii,“ uzavírá.