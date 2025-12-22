Putování po zasněžených Krkonoších. Podívejte se na moderní domy a citlivé rekonstrukce, které navazují na tradiční horskou architekturu

Zima je za dveřmi, ale protože sníh nechala kdesi daleko za sebou i letos si Češi o bílých Vánocích budou muset nechat leda tak zdát.
To, jaká atmosféra panuje na českých horách zasypanými sněhem, se vám každopádně připomenout pokusíme, a sice prostřednictvím následujících řádků, jež jsou věnovány architektuře, která s horšími povětrnostními podmínkami i přísnými pravidly chráněné krajiny počítá od prvního náčrtku. Vydejte se s redakcí Euro.cz na cestu po zasněžených kopcích se zdejšími architekty, kteří v Krkonoších navrhují moderní domy a chalupy s respektem k českým tradicím i regulacím daných naším nejstarším národním parkem.
Stavět právě zde znamená pracovat s jasně danými limity – od tvaru střech a jejich sklonu, přes výšku staveb a objem, až po materiály a vztah k terénu. Právě v těchto mantinelech však vznikají projekty, které ukazují, že architektonická kvalita nemusí být v rozporu s ochranou krajiny. Naopak, omezení se často stávají impulzem k promyšlenému řešení, střídmému výrazu a důrazu na detail.
Tvarová citace historických horských domů
Naše cesta vede nejprve do horské obce Malá Úpa. Studio mar.s architects zde navrhlo rodinný dům čerpající z historicky ověřených principů tradiční horské architektury. Ten je umístěn do svažující se louky pomezního hřebene tak, aby respektoval místní zvyklosti vzdáleností od cesty i orientací hřebene.
„Je tvarovou citací historických horských stavení doplněnou o soudobé architektonické principy,“ popisuje architekt Martin Šenberger s tím, že hlavní hmota stavby je jednoduchá a podélná, posazená na kamenném soklu s dřevěným obkladem, který časem získává stříbřitě šedou patinu. Z ní pak subtilně vystupují bíle lakované latě kryjící spáry prken fasády, jak je patrné v naší úvodní fotogalerii.
Sedlová střecha je krytá černě lakovaným hliníkovým plechem a doplněná dvojicí vikýřů. V západní části dům rozšiřuje pobytová veranda inspirovaná historickými chalupami, částečně krytá svislým laťováním a doplněná o moderní ocelovou terásku „levitující“ nad terénem. Ta slouží i jako „velitelský můstek“ při extrémním počasí. Protikladem otevřené fasády je uzavřená strana směrem k cestě, kde černý ocelový box chrání vstup před nepříznivými vlivy počasí.
Interiér domu je navržen střídmě, s cílem vytvořit pohodlné zázemí pro rodinu i během horských bouří. Prim zde hraje dřevo, doplněné tlumenými barevnými odstíny a pečlivě vybranými řemeslnými a výtvarnými prvky. Z přízemí vede schodiště jak do suterénu s domácím wellness a sportovní částí, tak do podkroví, které slouží čistě ložnicovým účelům, přičemž dispozice jednotlivých místností je logická a komfortní pro každodenní život.
V srdci nejvyšších českých hor
Poblíž Malé Úpy, konkrétně na kraji lokality zvané Nové domky s nádherným výhledem na Sněžku, stojí na krásném pozemku ve stráni Chalupa Milada. Architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR navrhli dům tak, aby navazoval na roztroušenou zástavbu lokálních chalup urbanisticky i vizuálně. Jeho tvar je jednoduchý, vychází z klasického horského stavení – obdélníkový půdorys usazený vodorovně podél svahu, s kvádrovým spodním patrem, doplněný sedlovou střechou s horními patry.
Chalupa je určena pro krátkodobý pronájem a dispozičně je rozdělena na dvě základní části. Spodní podlaží zahrnuje vstup, zázemí a hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou, z něhož lze v zimě přímo vyjít na sousední sjezdovku. V patře jsou ložnice s potřebným sociálním zázemím, přičemž nejvyšší část krovu tvoří spací patro přístupné samostatným schodištěm z hlavních ložnic.
Stavba je klasicky zděná s dřevěným krovem a stropem, fasáda převážně obložená nehoblovanými černými prkny, vstupní část je z litého betonu a okenní otvory mají černé hliníkové profily. Interiér dotváří pohledové dřevěné konstrukce s vestavěným nábytkem z běleného smrku, dřevěné podlahy, koberce a lokálně i stěrka. Tím tak vzniká příjemné a pohodlné prostředí, harmonizující s horskou krajinou.
Moderní přístup k tradiční architektuře
Dále naše cesta vede do Strážného v centrální části Krkonoš, kde projekt chalupy Na Kukačkách od studia edit! architects ukazuje moderní, přesto citlivý přístup k regionální architektuře. Exteriér respektuje tradiční výraz horských stavení s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zatímco interiér přináší nové prostorové a funkční uspořádání. Architekti dokázali zkombinovat tradiční typologii vnějšího pláště s prosvětleným, otevřeným interiérem propojeným s okolní přírodou.
„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a v místě letního vstupu, a maximalizovat tak průhledy do okolní krajiny,“ vysvětluje Juraj Calaj z žižkovského architektonického studia. Vertikální propojení podlaží umožňuje otevření přízemí až do krovu a přísun denního světla z více směrů, čímž vzniká pocit vzdušného a světlého prostoru.
Realizace byla logisticky náročná i kvůli strmému svahu a zkrácené stavební sezoně. Jako ideální řešení se ukázaly prefabrikované CLT panely, které umožnily rychlou montáž na železobetonový sokl a vytvoření rozsáhlých průhledů a otevřených zón, přičemž jejich pohledová kvalita zároveň tvoří finální interiér. Chalupa Na Kukačkách se tak stává ukázkovým příkladem kvalitní současné architektury i v prostředí s přísnými regulacemi.
Návrat do centra Horní Malé Úpy
Jako třešničku na dortu nabízíme ještě jeden projekt, rekonstrukci bývalého hotelu Hořec. Čímž se tak symbolicky vracíme zpět do Horní Malé Úpy, horské vesnice rozložené po hřebenech Krkonoš v těsné blízkosti Sněžky. Právě zde, na Pomezních Boudách, v jednom z nejvýznamnějších center obce, se Hořec nachází.
Objekt nedávno prošel komplexní rekonstrukcí, která zachovává původní hmotu stavby a doplňuje ji o nové architektonické vrstvy. Dnes funguje jako multifunkční centrum s půjčovnou sportovního vybavení, kavárnou, obchodem, kinosálem, výstavními prostory a apartmány v nejvyšším patře.
Nový výraz stavby vzniká kombinací tradiční dřevěné fasády bez povrchové úpravy, která přirozeně stárne, a soudobých betonových přístaveb, jež rozšiřují provoz domu, zajišťují chráněné vstupy a formují nový veřejný prostor před budovou. A stává se místem, které funguje jako bod setkávání návštěvníků i místních.