Od insolvence k miliardovým investicím. Advokát Jan Langmeier přepisuje pravidla developmentu na českých horách

Vlastnit apartmán může být dobrou a levnější alternativou k chalupě ve stejné lokalitě. Nebo se snad spíš sluší podotknout, že „mohlo být“, jelikož jejich ceny šly v posledních letech výrazně nahoru a nezdá se, že by se v dohledné době mělo na tomto trendu cokoliv změnit.
„Podobně jako u všech rekreačních nemovitostí byl za koronavirové krize zájem enormní. Od té doby už sice nelze hovořit o masové poptávce, nicméně zájem v posledních měsících opět roste,“ přibližuje pro Euro.cz mluvčí Bezrealitky František Brož s tím, že v atraktivních lokalitách, jako jsou Krkonoše, Jizerské či Orlické hory, se cena za metr čtvereční v nějakém takovém apartmánu může vyšplhat i na více než 180 tisíc korun.
Pokud se navíc nachází u vyhledávané sjezdovky, ne zřídkakdy dosahuje úrovně prémiové novostavby v Praze. Zdaleka nejdražší je v tomto ohledu Špindlerův Mlýn, následovaný Pecí pod Sněžkou, Božím Darem nebo Bedřichovem.
A právě na tento trend vsadil už za covidu zakladatel advokátní kanceláře Langmeier & Co. Jan Langmeier. Jeho firma, která má pobočky po celém Česku – a jednu i na Slovensku –, sice loni oslavila už desetileté výročí, on sám se však jen s poskytováním právních a insolvenčních služeb nikdy nespokojil. A protože rád a často jezdí s rodinou na hory a sleduje, co se v tomto segmentu děje, rozhodl se na popud svých kamarádů pro změnu.
Nové centrum Velké Úpy
První šanci Langmeierovi přinesla již zmíněná doba pandemie, když se v krkonošských Herlíkovicích, známých i díky vyhlášenému lyžařskému areálu, objevilo staré rekreační zařízení. „Za slušnou cenu jsme ho koupili, zbourali a postavili apartmánový dům Mlýn Herlíkovice. Nastavili jsme tehdy opravdu mimořádné standardy – ať už šlo o dispozice, kvalitu materiálů i práci. Spoustu věcí jsme se sice postupně učili, ale povedlo se. A jak se říká, s jídlem roste chuť,“ uvádí Langmeier v rozhovoru s naší redakcí.
Záhy dodává, že tehdy byly ceny oproti dnešním o poznání nižší – v roce 2021 začínaly někde na 90 tisících korun za metr čtvereční, dnes to je o třetinu více. Ovšem ani tak nebyly začátky jeho kariéry v developmentu nijak snadné, ba naopak: „Nejdřív jsme museli řešit financování, pak věci kolem realitních záležitostí, stavební úředničinu, samotnou stavbu, provoz, prodeje, pronájmy a spoustu souvisejících věcí. A tak jsme postupně založili investiční skupinu Aequitas Group, která má vše pod sebou.“
Její vznik se datuje do roku 2020, přičemž dnes vedle developmentu působí i v rámci odvětví energetiky, finančních a právních službeb, e-commerce i hospitality managementu. Její specializací je ale rozvoj horských oblastí. A právě proto se nyní pouští do významného projektu Rezidence Pod Portáškami v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě.
„Byla to pro nás opravdová výzva. Udělat něco, co od základu úplně změní tvář Velké Úpy. Často jsem tam pobýval s rodinou, a tak jsem viděl, že se tam čas opravdu zastavil,“ líčí Langmeier.
Postaveno má být do tří let
Cesta k realizaci trvala více než čtyři roky. Řešila se architektonická studie, rozpočet, jednání s vlastníky nemovitostí, sousedy, obcí, výkupy starých objektů i úpravy projektu podle požadavků obyvatel či samotné Pece pod Sněžkou, kam Úpa spadá. „Byl to složitý povolovací proces poznamenaný změnami stavební legislativy. Ale máme to. Díky neskutečnému úsilí všech našich spolupracovníků a skvělé práci architektů ze studia ABM,“ doplňuje Langmeier s úlevou.
Obec trvala na komplexním řešení parteru a vytvoření živého, prostupného místa, které se má stát novým centrem Úpy se službami pro místní občany, nikoliv jednolitou hradbou podél hlavní silnice. Z původně plánovaných sedmi objektů se 172 byty byl proto rozsah zredukován na šest budov prémiového rezidenčního bydlení se 159 jednotkami a s větším důrazem na veřejné služby.
Komplex nabídne kromě komerčních prostor i podzemní parkování a nové obecní centrum s občanskou vybaveností, včetně obchodů, restaurace či lékárny. „Obci jsme také darovali prostor pro ordinaci praktického a zubního lékaře,“ říká Langmeier.
Celková investice dosáhne 750 až 800 milionů korun. První bourací práce začnou letos na podzim, stavět se má od příštího jara a dokončení je plánováno do tří let. Ceny bytů se budou pohybovat kolem 200 tisíc korun za metr čtvereční, tedy na podobné úrovni jako v sousední Peci pod Sněžkou, kde se však mohou vyšplhat až k 250 tisícům bez DPH.
Inovativní technologie i přínos pro místní
Projekt se stal příkladem udržitelné architektury, když před dvěma lety získal ocenění České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Porota ocenila prvky směřující k energetické soběstačnosti – od nadstandardní izolace přes geotermální vrty a solární panely až po systém využití šedé vody. Samozřejmostí budou i nabíječky pro elektromobily.
„Naším cílem bylo respektovat charakter horského střediska a okolní zástavbu. Celý komplex je proto zasazen do svahu s využitím přirozeného terénu. Fasády budou obložené přírodními materiály, především dřevem. Veřejné a přilehlé plochy budou z žulové štípané dlažby,“ vysvětluje Lukáš Bílek ze studia ABM architekti.
Samotná skupina Aequitas staví na této filozofii i v dalších svých projektech. To proto, že dle Langmeiera nesmí být rozvoj hor jednostranně zaměřený jen na turisty: „Považujeme to za jednu z klíčových podmínek. Chceme být investorem, který horám a místním obyvatelům něco přináší. Nechceme postavit pár laciných, nekvalitních nocoven, vydělat a konec. Chceme, aby naše práce přinesla do českých hor kvalitu a zlepšení prostředí.“
To se projevilo i v samotném procesu povolování. „Projekt bylo třeba upravovat, aby byl více v souladu s očekáváním radnice Pece pod Sněžkou i místních obyvatel,“ prozrazuje.
Hory nejsou nafukovací
V posledních letech ceny horských apartmánů v Krkonoších či Jizerských horách často převyšují ty pražské. Langmeier důvody shrnuje jednoduše: „Myslím si, že se už moc nového na českých horách nepostaví – nejsou nafukovací a obce se brání dalšímu překotnému rozvoji. To je jeden důvod vysokých cen, ten druhý spočívá ve využití. Už dávno se na hory nejezdí jen v zimě. Postupně se zlepšuje i infrastruktura a my k tomu chceme přispět kvalitou naší práce.“
Vedle Rezidence Pod Portáškami má skupina rozpracované i jiné projekty, například aparthotel V Ráji na Zadově na Šumavě nebo soubor luxusních horských chat v Krkonoších. A další atraktivní lokality hledá napříč českými horami, i když jich je volných málo a ceny jsou značné. „Sledujeme, hodnotíme a rozhodujeme se podle aktuálních příležitostí. Krkonoše jsou ale vzhledem k blízkosti Prahy ideální,“ míní Langmeier s tím, že při řízení svých současných developerských projektů mu často pomáhají i zkušenosti nabyté v advokacii a oblasti insolvenčního řízení.
„V obou profesích je klíčové jednání s lidmi – se spolupracovníky, partnery i odpůrci. Je důležité stanovit si cíle a postupné kroky, kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění. Z hlediska odbornosti jsem ale musel proniknout do úplně jiných vod. A uvidíme, jaké další výzvy budoucnost přinese,“ uzavírá.