Sněžka jako na dlani. Podívejte se na fantastické záběry zasněžených Krkonoš z výšky

Krkonoše umí nabídnout výhledy jako z pohádky. Zvláště nyní v zimě, když je zasype sníh a povětrnostní podmínky vykouzlí inverzi, díky níž si člověk přijde, jako by z vrcholku hor nekoukal do krajiny, nýbrž na nekonečný oceán. My se o tom v redakci Euro.cz přesvědčili na vlastní kůži – a ještě to celé tak trochu „vyšperkovali“.





Zdroj: Éroplánem křížem krážem/Youtube.com (publikováno se souhlasem)

Do Krkonoš jsme se nevydali po svých, ale na palubě malého ultralehkého letounu Distar Samba XXL české výroby, který nám zapůjčili v Aeroklubu Hronov na letišti ve Velkém Poříčí. Odtud je to až nad Sněžku slabých 20 minut letu.

A protože paliva jsme měli v nádržích více než dost a počasí ten den skutečně přálo, rozhodli jsme se si výlet ještě o trochu prodloužit. Po obkroužení naší nejvyšší hory jsme tedy pokračovali dále severozápadním směrem nejprve nad nedaleký Špindlerův Mlýn a posléze i nad Jizerku, Josefův důl a kolem libereckého Ještědu.

Jak vidno z videa výše, zážitek to byl naprosto úžasný. Kdo má možnost něco takového rovněž okusit, rozhodně by neměl váhat.