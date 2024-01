V Krušných horách vzniká nejvýše položený developerský projekt v Česku. Architekt byty navrhoval tužkou na papír

Kde jinde hledat vnitřní klid než v horách? Jejich vrcholky zahalené mlhou působí romanticky v každém ročním období. Svahy slibují lyžařskou zábavu v zimě a procházky na čerstvém vzduchu v létě. Doslova Boží Dar. Nejvýše položené české město leží v Krušných horách a dovolená v něm je pro milovníky hor rozhodně rájem na zemi.

Jenže žít tam trvale, nebo dokonce stavět developerský projekt, to už je něco úplně jiného. Investor Josef Hrouda se však nenechal odradit přísnými požadavky ochránců přírody ani povětrnostními podmínkami a pustil se do citlivé rekonstrukce dříve pověstného turistického hotelu Slunečná & Slovanka. S respektem vůči původní místní architektonické tradici je mění v celkem 23 nových bytů.

„Aktuální stav Slunečné ani Slovanky zdaleka neodpovídá historické podobě původních stavení. V rámci pečlivě připravené přestavby usilujeme o maximální možnou obnovu původní historické podoby obou objektů, která by pomohla navrátit rovnováhu do centra Božího Daru, a oživit tak někdejší atmosféru živého hornického městečka,“ řekl o projektu jeho architekt Karel Jiras.

Stará škola

Oba projekty již prošly kompletní zatěžkávací zkouškou stavební administrativy. Potřebná dokumentace byla zkompletována za podpory města, které na novou výstavbu klade vysoké urbanistické nároky. Okolo Božího Daru se střídají chráněné krajinné oblasti s pozemky chráněnými UNESCO, takže žádní sousedé sem v dohledné době nezavítají. I získání povolení k této stavbě bylo z hlediska byrokracie hrdinským výkonem.





„Šli jsme vůči městu s velmi otevřenou politikou, slovo zde mají hlavně památkáři, UNESCO a město samo o sobě. S místními je třeba jednat citlivě a otevřeně, aby vznikl vzájemně dobrý deal v dobré náladě. A to se nám myslím podařilo,“ vysvětlil redakci Euro.cz Radek Wolf, který v projektu Slunečná a Slovanka zodpovídá za strategii developmentu.

Nápomocná byla při získávání potřebných povolení i tužka architekta Karla Jirase. Právě obyčejnou tužkou totiž tento svérázný umělec skicuje své návrhy. „Pan architekt je ,stará škola‘, v tom nejlepším slova smyslu. Jeho přístup k architektuře je opravdu ojedinělý. Neustálé úpravy, které prováděl na základě požadavků a potřeb památkového úřadu a města Boží Dar, nám pomohly získat nejen stavební povolení v oblasti, kde něco postavit je dnes téměř nereálné, ale zároveň si tím získat uznání města a podporu památkového úřadu, který podobu Slunečné a Slovanky vnímá nejen jako odpovídající původní krušnohorské architektuře, nýbrž také jako vzor pro další horské stavby v této oblasti,“ popsal Wolf.

Krušná zima

První etapa se začala stavět loni v létě. Během podzimu, zimy i časného jara totiž práci komplikují povětrnostní podmínky. Boží Dar leží ve výšce 1028 metrů nad mořem na hranicích s Německem, tedy v samém srdci Krušných hor.

„V tomto případě se hory neváhají projevit. My k nim ale chováme pokoru a to stejné bychom si přáli i od budoucích majitelů. Zima zde umí být náročná. Město Boží Dar je ale v tomto ohledu připravené být místním i turistům nápomocné. Stejně tak my sami máme partnerskou společnost, která se stará o veřejný prostor a dobrou dostupnost z hlediska infrastruktury. Myslím, že díky důkladné znalosti místního prostředí umocněné faktem, že pro mě jsou Krušné hory domovem a strávil jsem tu většinu života, dokážeme budoucí majitele dobře připravit na případné nástrahy, které by jim přírodní živly zde mohly postavit do cesty k jejich novému domovu,“ uvádí developer.

Horský klid s rychlým internetem

Kvůli drsné okolní přírodě tvoří konstrukci staveb betonový monolit. Hotové byty o užitné ploše lehce přesahující 140 čtverečních metrů by si první majitelé měli převzít v dubnu roku 2025. Ve Slunečné se může usídlit jedenáct zájemců, Slovanka poskytne apartmánů třináct. Poslední zbývající volný prostor pak obsadí cukrárna. Vnitřní dispozice lze před dokončením projektu upravit na přání obyvatel, vzhled interiéru si mohou vybrat ze dvou variant designu. Verzi Klasik připravila Ivanka Kowalská, zatímco Radka Šrámková jde se svým designem zase naproti všem ,modernistům‘.

Horský klid v kombinaci s pohodlným zázemím však něco stojí. A investiční hodnota roste i díky neotřelé metodě architekta. Jelikož používá analogové nástroje v podobě tužky a papíru, projekt se navrhuje v podstatě dvakrát – někdo ho totiž musí převést do digitální podoby uchopitelné pro realizační firmu.

„Jsme si vědomi, že náš projekt je v mnoha ohledech jedinečný. A tak je k němu přistupováno i z hlediska investice, která se v čase mění. Zároveň si uvědomujeme, že co se týče kontextu Krušných hor v developmentu, je Boží Dar tak jedinečná – a Áčková – destinace, že stačí jenom vytvořit kvalitní nabídku. Řekl bych, že výše investice ještě není zdaleka u konce a předpokládáme její další vývoj, na který jsme připraveni,“ uzavřel Wolf.