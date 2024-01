Příběh Nupreme je jako z amerického snu. Z garáže v rodinném domku se dostali až na pulty mezinárodních řetězců

Dnes firma Nupreme provozuje vlastní e-shop a zároveň prodává své produkty prostřednictvím obchodních partnerů v Česku i v zahraničí. Její úspěch ale nepřišel ze dne na den, spíše naopak. V konkurenčním prostředí doplňků stravy a funkčních potravin museli Petr Žemlička a jeho společník Petr Šefl v prvních letech překonat spoustu překážek.

Vždy si zakládali na kvalitních výrobcích a profesionálním přístupu, jenže to samo o sobě nestačilo. Z kanceláře i skladu v jednom v garáži rodinného domu Šeflovy maminky proto hledali nové cesty, jak výrobky pro koncové zákazníky i B2B partnery více zatraktivnit. Problémy s původním názvem značky se odradit nenechali a to se jim vzápětí vyplatilo, neboť se začaly dostavovat i první obchodní úspěchy, díky kterým si následně mohli dovolit přijmout první zaměstnance a pronajmout první pro podnikání skutečně vhodné prostory.

„Začínali jsme v roce 2013 se třemi produkty. Byly to zelené superpotraviny v organické kvalitě, tedy chlorella, spirulina a následně i mladý ječmen. V prvních letech pro nás nebyl branding tak podstatný, dodávali jsme hlavně do e-shopů, ale i řetězců v ČR a podnikání nám fungovalo i bez něj. Až časem začala nabízet podobné produkty i spousta dalších značek, a tak bylo potřeba se odlišit,“ popisuje pro Euro.cz Žemlička.

Na rebrandingu se podíleli i skladníci

S prvními produkty se firma před 11 lety dostala do řetězce Country Life a o dva roky později následovala česká síť německých drogerií dm. Další společnosti začaly prodávat jejich chlorellu pod svou privátní značkou, a tak bylo potřeba vytvořit oficiální brand. První název Empower Supplements se ale neosvědčil, pro dodavatele i zákazníky byl příliš komplikovaný.





V roce 2019 tedy proběhl rebranding na Nupreme, díky čemuž vznikla i vizuální identita, která odpovídá jak požadavkům moderní doby, tak hodnotám značky. Profesionály si ale Žemlička najal až na samotnou tvorbu loga, design webu a obalů. Na prvních návrzích pracoval hlavně se svým týmem, jehož členové nejlépe věděli, jakou má firma filozofii a strategii a kterým směrem se hodlá ubírat.

„Chtěli jsme směřovat i do zahraničí a celkově jsme potřebovali větší profesionalizaci. Už nebylo možné všechno dělat živelně a bez dlouhodobého plánu,“ říká Žemlička s tím, že na rebrandingu pracoval opravdu celý tým včetně skladníka, aby bylo možné společně definovat poslání, vizi i konkrétní cíle. Každý napsal svůj návrh a přinesl ho na poradu se zdůvodněním, a pokud nápad zaujal, projednával se i na dalším meetingu. Tak postupně došli k názvu Nupreme, který jim hodně pomohl z obchodního hlediska, a navíc stmelil tým. Ještě v témže roce se navíc dostali i do slovenské dm drogerie.

Pro edukované zákazníky

Samotný produkt – třebaže kvalitní – Nupreme nestačil, avšak jakmile se k němu přidal i vizuálně povedený obal a web e-shopu, vše začalo fungovat skvěle. Jinými slovy, i Žemlička se Šeflem se přesvědčili o tom, že obal zkrátka prodává a že to platí jak v kamenných prodejnách, tak na internetu. Přesto v Nupreme zdůrazňují, že cílí především na edukovaného zákazníka, kterému jde o mnohem víc.

„Kromě vzhledu je důležitá i chuť a obsah kvalitních ingrediencí. V doplňcích stravy ani funkčních pamlscích tedy nechceme látky, které jsou tam zbytečné, nebo mají dokonce negativní efekt,“ vysvětluje první jmenovaný a dodává, že tak logicky nezaujmou někoho, kdo jde po ceně, ale především poučeného spotřebitele. Ten totiž ocení i přidanou hodnotu v podobě pečlivě voleného složení a výsledných protokolů z testování každé šarže surovin dovezené ze zemí mimo EU, jež jsou na e-shopu dostupné.

Typickým zákazníkem je žena ve věku 30 až 55 let, která u Nupreme nenakupuje jen pro sebe, ale také pro svoji rodinu. Na druhou stranu přibývá i mužů, kteří aktuálně tvoří zhruba 30 procent klientely. Obě skupiny každopádně mají jedno společné: snaží se o udržitelný přístup k životu a zdraví je pro ně na prvním místě.

Stejnými principy se řídí i Žemlička se Šeflem. Současně si však uvědomují, že vše musí být v rovnováze, a to i ve vztahu k cenotvorbě. Sami se dušují, že by dokázali vyrobit ještě kvalitnější tyčinky, ale jejich cena by se vyšplhala až k 80 korunám. Vždy se proto snaží najít kompromis.

Důraz na lokální výrobu

Vývoj všech kategorií produktů probíhá ve spolupráci s odborníky na zdraví a výživu. Jedním z nich je farmaceutka Lenka Sobková, která vyznává celostní přístup ke zdraví a s Nupreme ji pojí dlouhodobé partnerství. Experty ale značka vyhledává i na straně dodavatelů.

„Například doplňky stravy pro nás vyrábí firma, kterou vlastní zkušený farmaceut. V poměrně krátkém čase tak dokáže vytvořit složení přesně podle našich představ, účinné a například u doplňků stravy bez protispékavých látek, plnidel a dalších zbytečných ingrediencí,“ míní Žemlička a zároveň upozorňuje, že evropská legislativa v určitém množství tyto látky povoluje, a tak je pouze na zodpovědnosti výrobce, jestli je bude používat. Omezení se ale už chystají, a Nupreme na ně tedy bude připraveno s předstihem.

Funkční pamlsky pak firma odebírá od slovenského dodavatele, s nímž aktuálně chystá i novinku v podobě slané tyčinky. Proces výroby každopádně funguje podobně a produkty vznikají přesně na míru požadavkům Nupreme tak, aby obsahovaly jen předem schválené látky v přesně daném množství. Na rozdíl od potravinových doplňků tady ale hraje větší roli chuť, takže testování zahrnuje i ochutnávky. Nakonec se doladí obaly a výrobek může být uveden na trh.

Vše se ale musí odehrát poměrně rychle, aby nenastal problém s expirací. To proto, že velké řetězce nekoupí funkční pamlsky, které by měly datum spotřeby kratší než šest měsíců.

Za kvalitu si Češi rádi připlatí

V souvislosti s energetickou krizí a inflací měl Žemlička se svým týmem obavy o vyšší ceny jednotlivých vstupů. To se částečně potvrdilo a firma musela celý sortiment mírně zdražit, lidé její produkty ale naštěstí nakupovat nepřestali.

Slovenští zákazníci e-shopu i dm drogerie jsou sice opatrnější, avšak v Česku je trend spíše opačný. V loňském roce tak firma meziročně vzrostla o více než 20 procent na celkový obrat 32 milionů korun. Navíc se snížily výkyvy, které Nupreme dříve zažívalo během roku.

„Čím máme širší portfolio, tím jsou rozdíly v tržbách během roku menší. Pozorujeme je u jednotlivých produktů, ale v celkovém součtu jde opravdu o zanedbatelná čísla a troufám si říct, že naše prodeje jsou stabilní,“ pochvaluje si Žemlička. Největší obrat má podle něj společnost v říjnu a listopadu. V lednu si ale zase B2B partneři doplňují sklady, a tak vyrovnají mírný pokles v nákupech koncových zákazníků.

Novinky v provozu i v produktech

Růst na e-shopu i v rámci spolupráce s řetězci vede Nupreme k dalšímu rozšiřování. Na vlastní prodejnu mají zatím malý sortiment, ale určitě chystají nákup větších prostor pro sklady i provoz. V plánu je tedy vlastní hala na pozemku v Čelákovicích, který se nachází přímo v obchodní zóně. Kromě skladů se tam navíc nabízí i další možnosti jako pronájem části vybudovaných prostor pro trenéry nebo lektory jógy a s tím například spojený obchod v rámci recepce. Realizaci každopádně firma určitě nestihne letos, spíše v horizontu několika let.

Už teď se ale mohou zákazníci Nupreme těšit na produktové novinky, což budou kromě zmiňovaných tyčinek i dlouho připravované oleje s přesně daným množstvím omega-3 mastných kyselin Hempreme Omega, kterých má podle Žemličky západní společnost akutní nedostatek. Další aktuality se pak týkají firemních školení na téma zdravého životního stylu, účasti na eventech partnerů nebo zapojení do projektu Mapa celostní medicíny, jejichž autorkou je právě externí odborná poradkyně značky Sobková.