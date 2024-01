Nejnovější nabídka streamovacích služeb: Mašínové, pan a paní Smithovi a zrod Alexandra Velikého

Alexandr Veliký: Zrození boha

Patřil mezi největší dobyvatele vůbec. Ve své době vytvořil říši, jejíž hranice sahaly od Makedonie až po řeku Indus. A celé impérium vybudoval v rekordně krátkém čase. Nový dokumentární seriál od Netflixu představí v kombinaci hrané rekonstrukce a rozhovorů s historiky neobyčejný vzestup krále, který se stal v mnoha zemích bohem.



Na Alexandrův příběh se na Netflixu můžeme těšit 31. ledna.

Bratři

Vzdálený příbuzný legendárních bratří Mašínů, režisér Tomáš, přichází s rekonstrukcí života svých předků. Ctirad (Jan Nedbal) a Josef (Oskar Hes) v padesátých letech založili odbojovou skupinu, která potrápila příslušníky státní bezpečnosti a rovněž rozdělila tuzemskou společnost. Tisíce lidí Mašíny za jejich tažení proti režimu obdivují, další tisíce ale odsuzují jejich nelítostnost. Nový snímek má za cíl ukázat divákům bez příkras příběh slavných bratrů a přinést i jistou edukaci. Za připomínku rovněž stojí, že má patnáct nominací na České lvy.







I Bratři na Netflix dorazí 31. ledna.

Ghost Rider

Johnny Blaze (Nicolas Cage) zaplatil za záchranu otce smlouvou s ďáblem (Peter Fonda). Za úplatu musí Peklu sloužit jako Ghost Rider – duch pomsty, který posílá do spárů pekelného ohně hříšníky. Ve snaze se z prokletí vykoupit vyráží Johnny do boje s padouchem Nightmarem (Wes Bentley), který chce rozpoutat Peklo na zemi. A jelikož Johnny nebyl první ďáblův vykonavatel, přichází mu na pomoc Carter Slade (Sam Elliott), aby společně zastavili hrozbu, které Země dosud nečelila.



Za Johnnym a Carterem na Netflixu zamíříme 1. února.

Kat: Válečná zóna

Marvelovské filmy v poslední době ustupují ze slávy, proto se MCU uchyluje k tomu, že do hry vrátí pouliční a drsnější hrdiny. Aktuálně natáčený seriál Daredevil: Born Again do MCU uvede Punishera. Na Netflixu si již brzy můžeme připomenout třetí a pravděpodobně nejlepší filmové vystoupení této postavy. V podání předčasně zesnulého Raye Stevensona se Punisher ve snímku, který tuzemská distribuce uvedla jako Kat: Válečná zóna, vydává zničit vládce podsvětí, ale i zkorumpovanou FBI. A potečou hektolitry krve!



I Punisherův snímek přidá Netflix do nabídky 1. února.

Zlá krev

Seriál Zlá krev se po sedmi letech vrací s druhou řadou. A zatímco v té první jsme byli svědky sporu Joan Crawford a Bette Davis, druhá nám naservíruje spor scenáristy Trumana Capota (Tom Hollander) a skupiny zbohatlých žen zvané Swans. A jelikož se i tentokrát přeneseme do světa Hollywoodu a jeho temných zákoutí, je se na co těšit.



Další Zlá krev odstartuje na Disney+ 31. ledna.

Pan a paní Smithovi

Brad Pitt a Angelina Jolie v roce 2005 zazářili ve snímku Pan a paní Smithovi od režiséra Douga Limana. Akční komedie, ve které se zdánlivě dokonalý pár věnuje profesi nájemných vrahů a navzájem o svých kšeftech neví, se stala kultem a svým způsobem i definovala skutečné partnerské soužití obou hlavních představitelů. Po letech se premisa filmu vrací a v nové seriálové adaptaci se objeví Donald Glover a Maya Erskine, jež nahradila Phoebe Waller-Bridge. John a Jane Smithovi i v nové adaptaci pracují jako nájemní zabijáci a vzájemně to o sobě neví. Jak to dopadne v jejich případě?



Remake kultovního snímku debutuje na Amazon Prime Video 2. února.