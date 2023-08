Přebujelá aplikace může váš startup potopit. Nové funkce proto vyvíjejte s rozvahou, radí šéf Better Stack Masár

(KOMENTÁŘ) Všechny konkurenční appky už mají tmavý režim, přidejme ho do té naší! A co ji přeložit do němčiny? Proč nevytvořit k webové aplikaci i verzi pro iOS? Nezapomeňte na Android! Podobné výzvy slyšel nejspíš každý, kdo někdy vyvíjel vlastní produkt. Ne každý vývojář si ale uvědomuje, jak dalekosáhlé důsledky s sebou přidání nové funkce nese. I nepatrná změna totiž může způsobit změny takového rozsahu, který jste možná nečekali. V dobré víře, že svůj produkt inovujete, můžete jeho vývoj vážně ohrozit, varuje v komentáři pro Euro.cz Juraj Masár, šéf a spoluzakladatel česko-slovenského startupu Better Stack, jenž se zabývá monitorováním webových služeb.