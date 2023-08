Plus size móda nabírá na oblibě. Vidina půlbilionového trhu nyní láká i luxusní značky

Plus size módu už zákazníci nemusí složitě shánět u několika málo specializovaných prodejců. Naopak, díky trendu takzvané body positivity se stává velmi populárním segmentem, který do svých kolekcí zařazuje spousta módních značek. Největší zastoupení má v cenově dostupné a mid-range kategorii, přičemž pomalu se začíná prosazovat i u luxusních značek.

Celé plus size odvětví má v současnosti hodnotu 288 miliard dolarů (tedy přes šest bilionů korun) a očekává se, že poroste zhruba o 5,7 procenta ročně. Během příštích deseti let tak podle serveru Futuremarketinsights.com dosáhne až na sumu 501 miliard dolarů, což je v přepočtu téměř 11 bilionů korun. Jako hlavní důvody zmíněný web uvádí rostoucí počet obézních lidí, kterých bylo v roce 2019 jen ve Spojených státech neuvěřitelných 42 procent.

Skutečná cena za plus size módu

Mohlo by se zdát, že zákazník si u větší velikosti připlatí především za množství materiálu, ve skutečnosti ale mnohem více peněz stojí spíše vývoj a výzkum těchto produktů. „Je na obchodníkovi, aby zjistil, kdo reprezentuje typickou spotřebitelku, a sledoval demografické trendy, které jsou s plus size módou spojené,“ vysvětlila v rozhovoru pro CNN Lauren Downing Petersová z Fakulty módních studií na chicagské Columbia College. A zároveň upozornila, že mnohdy nestačí kousek v konfekční velikosti jen zvětšit, ale je potřeba úplně změnit celé proporce.





Ze zmiňovaných důvodů bývaly dříve nadměrné velikosti dražší, nejčastěji o přibližně 25 procent. Rozdíl se hovorově označoval jako daň z tuku a platil ho zpravidla koncový zákazník. Nyní je ale navyšování ceny v rozporu s moderním přístupem k diverzitě a zmíněné body positivity. Značky tedy často zvýší ceny celého sortimentu a náklady na plus size kousky pokryjí ze zisku na jiných kolekcích.

Nabídka je tam, kde je velká poptávka

Plus size oblečení není žádnou novinkou. Podle CNN se objevovalo už ve velikostních tabulkách z 20. let minulého století. Jenže podnikat v malém měřítku není v módním průmyslu příliš výhodné. Až s rostoucí poptávkou v poslední době tedy začíná být segment atraktivní pro více výrobců a vstupují do něj i řetězce rychlé módy reprezentované například společností H&M nebo luxusními značkami, jako je Michael Kors.

Jiný přístup má česká značka Astratex, která už od svého vzniku nabízí spodní prádlo pro ženy všech velikostí. „Spodní prádlo a plavky prodáváme 23 let a už tehdy jsme věděli, že poptávka po různých velikostech je velká,“ řekla pro Euro.cz PR manažerka značky Polina Polkovnikova. „Většina firem nabízí segment pro nejprodávanější velikosti a ty ,okrajové‘ – největší a nejmenší –, se špatně shání. Proto pro nás otázka vyrábět plus size, či nikoli nevznikla až v poslední době,“ dodala.