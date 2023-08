Zrodil se (další) inkubátor. Má ho na svědomí Applifting a s akcelerací byznysu pomůže fintechům z Česka i středo-východní Evropy

Mít slibný podnikatelský nápad je jedna věc, daleko těžší však bývá vybudovat na jeho základech firmu a přetavit jej v realitu. Pokud má nicméně člověk štěstí a jeho idea skutečně stojí za to, možná narazí na lidi, kteří mu s tím pomohou. Jak? Inu, například v k tomu určených inkubátorech. Jeden takový nyní vznikl zásluhou tuzemského vývojářského studia Applifting, jež bylo před třemi lety společností Deloitte vyhodnoceno jako osmá, totiž dvaadvacátá nejrychleji rostoucí firma v Česku, respektive střední Evropě.

Cíl nového inkubačního programu nazvaného Fintech Booster je zřejmý: akcelerovat rozvoj nadějných začínajících startupů s přesahem do oblasti finančních technologií a představit je potenciálním investorům. Mezi ně se kromě již zmíněné poradenské firmy řadí například i společnost Visa či Česká spořitelna.

„Fintech nás v Appliftingu baví a v minulosti jsme aktivně přispěli k rozvoji různých projektů v této oblasti. Je to zajímavý obor, v němž dnes vzniká obrovské množství nápaditých projektů,“ řekl úvodem Jiří Ettler, jenž má celý program na starosti. Ten bude fyzicky dostupný jak pro startupy sídlící přímo v Praze, tak online i pro další začínající firmy z Česka či okolních zemí. „Ve střední Evropě nemají k dispozici žádné inkubační nebo akcelerační programy, které by byly zaměřené přímo na fintech. Proto jsme přišli s nápadem Fintech Boosteru coby programu, ve kterém zakladatelům pomůžeme s validací jejich nápadu a následně i s vývojem aplikace,“ objasnil dále.





Že firma ještě neexistuje? Nevadí, hlavní je nápad

Své přihlášky do zbrusu nového inkubačního programu budou moci zakladatelé startupů posílat do 30. srpna. Za účast v něm jako takovou Appliftingu nic neplatí. „Jsem rád, že se Jirka s týmem právě do tohoto projektu pustili a že mohou mladým fintechům na začátku jejich cesty předat naše know-how a pomoci jim v rychlém startu,“ pronesl spoluzakladatel a současně šéf dotčeného vývojového studia.

Začátek Fintech Boosteru je naplánován na 27. září, kdy v Praze proběhne zahajovací dvoudenní workshop. A co se týče jeho délky, ta je stanovena na celých deset týdnů. Během nich se budou odborníci formou úkolů a mentoringových sezení snažit předat začínajícím podnikatelům své zkušenosti a přiblížit jim, jak to ve startupovém světě chodí – mimo jiné jim pomohou s nastavením adekvátního byznys modelu, managementu i správné marketingové strategie.

Seriál Od píky sleduje, jak se daří začínajícím podnikatelům se zajímavým byznysovým příběhem či nápadem na nový produkt nebo službu. Máte-li pro nás nějaký námět či víte o někom z vašeho okolí, kdo některou z těchto podmínek splňuje, budeme moc rádi, pokud se nám ozvete. Vaše náměty prosím posílejte na email redakce@euro.cz.

Dobrou zprávou pro všechny talentované byznysmeny je, že se inkubátoru smějí zúčastnit i tehdy, ačkoliv ještě nestihli svoji firmu tak úplně založit. To proto, že program začíná nejprve samotnou inkubací nápadů, zatímco jejich akcelerace je součástí až kola druhého, objasňuje Ettler: „Akcelerovat špatný nápad je ztráta času, energie i financí. Proto Fintech Booster začínáme inkubací, ve které si s foundery definujeme nápad jejich projektu a zda má projekt potenciál uspět na trhu. Jen ty nejlepší nakonec postoupí do druhé fáze akcelerace, v níž se zaměříme na praktický vývoj aplikace. Zároveň plánujeme jak inkubátor, tak i akcelerátor v budoucnu opakovat, a tím každý rok podporovat zajímavé projekty.“

Interní inkubátor se osvědčil

Ačkoliv by se tak mohlo zdát, Fintech Booster není ve skutečnosti v případě Appliftingu žádnou inkubátorskou prvotinou. Pražské studio v minulosti založilo i jakýsi interní inkubační program, v rámci kterého pomáhá pod záštitou mateřské společnosti s rozjezdem projektů svým vlastním lidem. Nese jméno Voyager a vzešel z něj například web Dostupnost-léků.cz či aplikace pro správu firemních snackbarů Get Snack. Ta pomáhá mimo jiné šetřit čas back office týmu a udržet přehled o útratě jednotlivých zaměstnanců.

Zmíněná appka měla původně sloužit právě a jen zaměstnancům Appliftingu. Když se ale o ní její ,stvořitelé‘ Martin Srb a Roman Vuchtrle pochlubili na LinkedInu, rozhodli se produkt vzhledem k velkému zájmu veřejnosti poskytnout i ostatním.

„Dokud máte ve firmě pět deset lidí, je řízení snack baru poměrně jednoduché,“ nechal se vloni slyšet prvně jmenovaný. „Protože nás je ale dnes v Appliftingu přes sto třicet (aktuálně už dokonce na sto sedmdesát – poznámka redakce) a ledniček máme hned několik, začalo být pro back office tým jejich řízení neúnosné. Aby nám zajistili maximální komfort, trávili spoustu času kontrolou zásob. S tužkou v ruce několik hodin denně manuálně zapisovali množství jednotlivých potravin, což je pomalé a neefektivní.“

Nyní už však díky Get Snacku může být celý tento proces podstatně snazší. „Správci stačí jednoduše naskenovat čárový kód výrobku a zadat množství kusů, které naskladnil. V aplikaci pak na dashboardu vidí, které produkty již docházejí a potřebují doplnit. Stejným způsobem probíhá i inventura, takže má firma stále aktuální přehled bez jakýchkoliv komplikací,“ doplnil Srb.