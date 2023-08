Za bydlení si vysokoškoláci opět připlatí. Ceny nájmů žene vzhůru inflace i nedostupnost hypoték

Začátkem podzimu na vysoké školy opět zamíří desítky tisíc studentů hledajících bydlení, kteří se vzhledem k omezeným kapacitám kolejí budou muset uchýlit k nájemnímu bydlení a spolubydlení. To se na jejich peněženkách může podepsat více než v minulém roce. Alespoň částečnou útěchou pro ně může být snad jen fakt, že ceny meziročně rostly ,pouze‘ o desetinu.

„Tak jako loni i letos budou studenti vyhledávat především společné bydlení. Samostatný malý byt bude totiž až na výjimky mimo jejich finanční možnosti – právě tato kategorie zdražovala ve všech městech shodně nejrychleji a je po ní také největší poptávka,“ zmiňuje Hendrik Meyer, šéf portálu Bezrealitky.cz. Ti, kteří chtějí ušetřit, by tak měli hledat velké byty, do kterých se vejdou alespoň čtyři osoby, mezi něž se platby následně rozdělí.

Oproti loňsku se nájmy v Praze vyšplhaly o 11 procent, v Brně je situace zhruba o čtyři procentní body lepší, podobně jako v Ostravě. V Olomouci si pak studenti oproti loňsku připlatí v průměru pět procent navíc.

Drahý život, drahý byt

Za růstem nájmů stojí především inflace, na ceně se ale podepsala také snaha majitelů kompenzovat náklady na správu nemovitosti či vlastní živobytí. „Řada lidí preferuje nájemní bydlení, neboť nedosáhne na drahé hypotéky, a tím pádem vidíme na trhu vysoký růst cen nájmů,“ komentuje pro Euro.cz generální ředitel a zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp Jan Večerka. Tyto skutečnosti dle něj vysokoškoláci pocítí nejen na nájemním bydlení, ale i na cenách kolejí, které jsou letos rovněž vyšší.





Na druhou stranu, dle portálu Bezrealitky.cz budou mít studenti tentokrát z čeho vybírat. Bytů je totiž ve srovnání s loňskem výrazně více. Do nabídky se mimo jiné dostávají třeba byty, které Češi původně nabízeli ukrajinským uprchlíkům před válkou. O poznání lépe se letos jeví i ceny energií, studenti tak ,ušetří‘ na výši záloh.

Pokud jde o konkrétní ceny, tradičně nejdráž studenty vyjde bydlení v Praze, a to zejména v centru města, kde dva spolubydlící za byt o rozloze 65 metrů čtverečních i s poplatky zaplatí 13,5 tisíce za osobu. Tedy téměř o 1200 korun více než loni. V případě čtyř nájemníků na jeden byt bude cena atakovat osm tisíc korun za hlavu, v šesti lidech pak každý zaplatí 6,4 tisíce.

Vysoké pražské ceny samozřejmě doléhají také na okolí metropole, kam se přesouvá stále více studentů. Někteří z nich jsou tak kvůli levnějším nájmům ve Středočeském kraji schopní na univerzitu dojíždět téměř hodinu a půl.

A jak moc se ceny oproti hlavnímu městu liší? Za jeho hranicemi zaplatí zájemci o bydlení necelých 10 tisíc korun, tedy v případě, že si nájem rozdělí mezi dva lidi. U šesti spolubydlících bude měsíční platba odpovídat necelým pěti tisícům na hlavu.

Poptávka vyvrcholí v září

S podobnými částkami musejí počítat i studenti v Brně, kde ceny letos stouply o poznání méně než loni. V případě spolubydlení ve dvou zde vysokoškoláci zaplatí necelých 11 tisíc za osobu, ve čtyřech pak 6,1 tisíce a v šesti něco málo přes pět tisíc korun. A podobně jako v Praze i v moravské metropoli platí, že počet nabízených nemovitostí a jejich různorodost se meziročně výrazně zvětšila.

Díky vysoké nabídce a menšímu přetlaku začínají studenti s hledáním bydlení až v těchto dnech. Déle by to dle Meyera nicméně odkládat neměli. „Září je z pohledu nájmů jeden z nejsilnějších měsíců a dá se předpokládat, že právě po prázdninách poptávka výrazně stoupne. To povede u nově uzavíraných smluv ke skokovému nárůstu cen,“ vysvětluje. Je navíc třeba počítat s tím, že majitel bytu může před studenty upřednostnit takového nájemníka, u kterého má větší jistotu dlouhodobé smlouvy.

Zároveň by se vysokoškoláci měli připravit na rostoucí nedůvěru vlastníků vůči studentským skupinám. Ti mají strach, aby jim na konci zimního semestru neskončil byt prázdný a s velkým nedoplatkem za energie. „Podobně jako u dlouhodobých smluv s jinými domácnostmi se může letos stát standardem, že majitelé budou vyžadovat například dobrozdání z předchozího bydliště nebo potvrzení od zaměstnavatele, kam student chodí při škole pracovat. A nedivil bych se, kdyby v některých případech začali vyžadovat například záruku od rodičů studentů,“ uzavírá Meyer.