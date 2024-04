Ostravský Raynet loni rostl více než o třetinu. Svůj software pro obchodníky plánuje nabídnout i v zahraničí

Ostravská softwarová společnost Raynet, která stojí za nejpoužívanějším tuzemským online nástrojem pro obchodníky, zakončila minulý rok se ziskem ve výši 26 milionů korun. Rostoucí obliba jejího softwaru, jež pomáhá organizovat vztahy se zákazníky, se významně podepsala také na růstu obratu firmy. Ten se nakonec vyšplhal na 117 milionů korun, což meziročně představuje nárůst o 33 procent.

„Před 20 lety spousta lidí nevěřila, že se dá úspěšná firma s ambicí na expanzi postavit jinde než v Praze. Každopádně teď tady stojíme, v Ostravě a ve fázi, kdy náš zisk činí čtvrtinu našeho obratu,“ řekl redakci Euro.cz jako první generální ředitel společnosti Raynet Martin Bazala s tím, že díky rostoucímu obratu i počtu licencí staví podnik základy nejen pro další inovace, ale i expanzi za hranice Česka a Slovenska.

Aby byl vstup na další trhy co možná nejefektivnější, rozhodla se společnost sestavit silný expanzní tým. Ten by měl být tvořen odborníky z firem Livesport nebo Smartlook, jež v tomto směru úspěch již zaznamenali. „Věříme, že se nám společně s experty, kteří mají na tomto poli cenné zkušenosti, podaří sestavit strategii pro první vlnu expanze na nové trhy. To bude představovat klíčovou roli v dosažení požadovaných výsledků,“ přiblížil Bazala.





Uživatelsky přívětivější verze

Raynet v minulém roce na trh uvedl vylepšenou verzi vlastní mobilní aplikace, která nabízí možnost mít svá data kdekoli na dosah. Společnost aplikaci učinila uživatelsky přívětivější a obohatila ji například o funkci skenování vizitek, rychlé poznámky nebo Face ID. Mimo to se firma loni zaměřila také na automatizaci, a to konkrétně třeba prostřednictvím automatických úkolů, nového leadu, follow-upů ke schůzce nebo upozornění na expiraci smlouvy.

Na zmíněné inovace má nyní společnost v plánu navázat službou inbox a outbox, což pro uživatele bude znamenat možnost připojení e-mailového účtu přímo s Raynetem. V něm pak bude možné zprávy přijímat i odesílat. A kromě toho přibude i funkce s označením „obchodní cíle“, jež uživatelům umožní vyhodnocovat zobchodované objemy a další klíčové ukazatele výkonnosti. Nakonec pak řada přijde i na významnější zapojení umělé inteligence, kterou již nyní společnost u některých svých procesů využívá.

Služby Raynetu, jehož vizí je odbourat obavy firem z digitalizace a pomáhat manažerům a obchodníkům v jejich podnikání růst, aktuálně využívá kolem tří tisíc firem v Česku. Mezi jeho klienty patří třeba Chytrý Honza, RE/MAX, Direct pojišťovna, Notino, MALL.cz, Liftago nebo AAA Auto.

Minulý rok získal Raynet hned několik cen, jednalo se konkrétně o Patriota roku či Kancelář roku. „Tato ocenění pro nás hodně znamenají. Utvrzují nás v tom, že to děláme dobře. Je to také způsob, jak šířit filozofii naší firemní kultury, která může být inspirací pro komunitu podnikatelů,“ uzavřel Bazala.