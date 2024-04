Knihobot navázal spolupráci s rakouským knihkupectvím Thalia. Díky ní bude mít blíž i k německým zákazníkům

Zahraničního partnera tuzemský knižní secondhand Knihobot hledal od začátku své loňské expanze. A nakonec jej našel v rakouské síti Thalia – s jedním z největších tamních knihkupectví uzavřel spolupráci v lednu, a to konkrétně s devíti vídeňskými pobočkami.

„Vídeňské knihovničky evidentně potřebovaly provětrat. Za necelé tři měsíce fungování nám přes tuto službu přišlo 55 tisíc knih,“ přibližuje brand manažerka Knihobotu Barbora Votavová s tím, že po platformě Bookbot, pod kterou česká firma v sousední zemi působí, už volají i zákazníci ze zbytku Rakouska, přičemž v plánu je aktuálně rozšíření především do oblasti Linze a Insbrucku a postupně pak i do celé země. Knižní secondhand zkrátka a dobře sází na podobný postup, jaký se mu osvědčil, když navazoval spolupráci s Levnými knihami, která mezi oběma společnostmi funguje už dva roky.

„Náš cíl je umožnit lidem vracet knihy doslova na každém rohu. A protože tento typ spolupráce již máme v Česku díky Levným knihám otestovaný, jen co jsme rozjeli expanzi, začali jsme hledat k sobě vhodného partnera. Thalia se ukázala jako skvělá volba,“ komentuje zakladatel a generální ředitel Knihobotu Dominik Gazdoš.





Krůček k německým zákazníkům

Jak spolupráce s knižním secondhandem vlastně funguje? Docela jednoduše: knihy, které zákazníci již nechtějí, stačí přinést na pobočku partnerského knihkupectví, odkud je pak do Prahy sváží nasmlouvaní dopravci.

Navázání spolupráce s Thalií považuje česká firma za strategický krok, a to třeba z toho důvodu, že zastoupení má zmíněná rakouská síť také v Německu, kde je současně i největším hráčem na trhu. Partnerství s rakouským knihkupectvím tak Knihobotu otevírá dveře i k dalšímu z našich sousedů, navíc může urychlit budování důvěry ze strany německých zákazníků. Thalia se pak díky nové spolupráci zase přiblíží ekologickému knižnímu trhu a společenské odpovědnosti.

„Knihy jsou intelektuální potravou a zaslouží si, abychom je ‚zhltli‘ více než jen jednou,“ konstatuje výkonná ředitelka Thalie Andrea Heumannová, která chce osvětu v podobě udržitelnosti skrze knihy šířit také mezi zákazníky: „Jako společnost nyní děláme další krok k odpovědnému a udržitelnému zacházení se zdroji – v našem případě se základním produktem, kterým jsou knihy – a naši zákazníci se na něm mohou aktivně podílet.“

Cesta k vyšším ziskům

Spojení sil přináší vedle již zmíněných výhod i řadu dalších. Například může partnerům zajistit vyšší prodej. Ostatně, Levné knihy registrují měsíčně vyšší stovky zákazníků, kteří do oběhu vracejí knihy napříč všemi prodejnami. Nejnavštěvovanější však zůstávají pobočky v Praze a Brně, kde spolupráce začala. „Od našich prodejců víme, že velká část zákazníků už vrací knihy opakovaně, což nás těší. Navíc zhruba třetina zákazníků v našich prodejnách také nakoupí,“ informuje marketingový manažer knihkupectví Martin Burian.

Důkazem, že se spolupráce vyplatila oběma stranám, může být třeba také fakt, že do Levných knih z Knihobotu od začátku spolupráce doputovalo už přes půl milionu knížek. „Naší předností je široká nabídka. Tu ale musíte nějak vytvořit. Pokud chcete, aby lidé vraceli knihy, musíme jim v tom jít naproti,“ podotýká Gazdoš a vzápětí doplňuje, že je to podobné jako v marketingu, kdy musí zákazník o službu „zakopnout“ nejen na internetu, ale ideálně také na ulici – třeba po cestě do práce. „A právě proto jsou pro nás spolupráce s nejen knižními partnery jednou z priorit,“ uzavírá zakladatel.