Odchod globálního konkurenta jako příležitost. Nesnězeno nabírá stovky nových partnerů a vyhlíží další růst, hlavně v menších městech

Od té doby urazilo Nesnězeno velký kus cesty. V únoru 2024 už přes aplikaci nakupovalo více než 350 tisíc lidí u více než tisícovky partnerů. A dnes platforma působí ve všech krajích Česka, přičemž podle aktuálních údajů se jejím prostřednictvím podařilo zachránit přes 1,7 milionu balíčků potravin, což odpovídá úspoře přibližně třem tisícům tunám emisí CO₂.
Počet partnerských podniků se za tyto dva roky zdvojnásobil na více než dvě tisícovky napříč všemi tuzemskými regiony. Najdeme mezi nimi například kavárny, pekárny, restaurace či hotely nebo také supermarkety, čerpací stanice, potažmo květinářství. Aktuálním cílem je do konce letošního roku dosáhnout dvou milionů zachráněných balíčků.
Využili jste už někdy aplikaci Nesnězeno nebo podobnou službu?
Zároveň se projekt v rámci expanze spojil před čtyřmi lety s maďarskou platformou Munch a dnes kromě tamního trhu působí společně také v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Celá skupina dosud pomohla zachránit přes sedm milionů balíčků, má zhruba šest tisíc partnerů a její aplikaci si stáhly více než čtyři miliony uživatelů. Mezi významné lokální partnery patří Starbucks, Hilton, Holiday Inn Prague, Tchibo, CrossCafe, Orlen, Minit, Pont Market, Antonínovo pekařství nebo síť AVE Hotels.
Uvolněný prostor na trhu
Nyní má před sebou český projekt novou příležitost, protože odešel jeho největší globální konkurent. Společnost Too Good To Go totiž nedávno oznámila, že k 31. červenci opouští zdejší trh. „Odchod konkurence samozřejmě změnil situaci, což jsme poměrně rychle pocítili především na zájmu nových partnerů. Ten vidíme i na straně uživatelů. Pro nás je ale důležité hlavně to, aby restaurace a obchody, které chtějí dál zachraňovat své přebytky, měly možnost plynule pokračovat,“ uvádí pro Euro.cz Henni.
Jeho slova potvrzují i aktuální čísla. Po odchodu konkurenční firmy oslovilo Nesnězeno nebo k němu rovnou přešlo zatím zhruba 200 až 300 provozoven. Najdeme mezi nimi známá jména jako Zrno Zrnko, The Italians Wine Food, NYX Hotel Prague, další pobočka Hiltonu, Sushi Time, Chleba Brno, Kro Libeň, Pekárna U Kalendů nebo ibis Prague Old Town.
Naštěstí se ve firmě na tento zvýšený zájem připravili a kapacitně ho zvládají. Výhodou je přitom podle Henniho vybudovaná infrastruktura a fungování po celém Česku. Nemají také žádnou minimální hranici pro počet nabízených balíčků, takže dokážou zapojit jak velký řetězec, tak malou lokální kavárnu, které zbyde třeba jen jeden balíček týdně.
Zároveň Nesnězeno nechce současné situace využít jen k co nejrychlejšímu nabírání podílu. „Nebereme to tak, že teď máme trh sami pro sebe a naším jediným cílem má být co nejrychlejší růst. Naopak je to pro nás určitá zodpovědnost. Chceme, aby lidé i podniky měli dál jednoduchou možnost zachraňovat jídlo, a chceme také službu dál zlepšovat,“ podotýká Henni.
Právě na růst a inovace se nyní platforma zaměří. V jejich hledáčku jsou aktuálně hlavně regiony, protože v Česku je služba sice dostupná ve všech krajích, ale stále převážně ve větších městech. Velký prostor proto vidí mimo velká centra, kde chtějí postupně budovat hustší síť podniků.
Zajímavou příležitost nabízejí podle Henniho také hotely, kde připravují snídaně formou bufetů. „Ty každý den vytváří velké množství přebytků, které si naši uživatelé velmi oblíbili. Současně budeme dál investovat do aplikace a uživatelského komfortu. Nedávno jsme například přidali fotografie balíčků od našich zákazníků, díky nimž mají lidé lepší představu o tom, co mohou od nabídky daného podniku očekávat,“ míní, ačkoliv zároveň zdůrazňuje, že platforma kvůli odchodu konkurence rozhodně nehodlá měnit své zahraniční ambice.
„Naše dlouhodobé plány se zásadně nemění, spíš se některé věci mohou odehrát rychleji. V tuto chvíli neplánujeme vstup do dalších zemí a s Munch se chceme soustředit na čtyři trhy, kde už působíme,“ říká zakladatel firmy, která nyní míří k ziskovosti. Konkrétní hospodářské výsledky sice nezveřejňuje, ale podle Henniho už před změnou na trhu směřovala k tomu, že letos vytyčeného cíle dosáhne.
Cesta k lepšímu plánování
Nutno podotknout, že omezení plýtvání potravinami není to jediné, co Nesnězeno partnerům přináší. Za poslední roky se totiž významně změnil způsob, jakým provozovatelé na prodej přebytků nahlížejí. „Na začátku bylo hlavní motivací především nevyhazovat kvalitní jídlo. To zůstává zásadní, ale podniky dnes mnohem více vnímají i ekonomickou stránku věci. Neprodané potraviny jsou náklad a naším prostřednictvím mohou alespoň část jeho hodnoty získat zpět,“ vysvětluje Henni a dodává, že platforma současně dokáže partnerským podnikům přivést nové zákazníky.
Ti si totiž často při vyzvednutí balíčku koupí ještě něco dalšího nebo se do podniku později vrátí. I proto začali v Nesnězeno více sledovat data o tom, kolik nových strávníků partnerům přivádějí a jak se při vyzvedávání balíčků chovají. Boj proti plýtvání se tak gastroprovozům a dalším provozovnám vyplácí i ekonomicky.
Do budoucna by navíc nemělo zůstat jen u řešení problému na konci dne, kdy už jídlo zbývá. „Prodej přebytků za zvýhodněnou cenu podle mě zůstane důležitým základem, ale role podobných platforem se bude rozšiřovat. Technologie a data mohou podnikům postupně pomáhat lépe chápat, kdy a proč jim přebytky vznikají, kolik jich mají a jak jim předcházet,“ uzavírá Henni s tím, že ideální budoucnost je vlastně taková, kdy se podaří zachránit co nejvíce jídla, ale zároveň díky lepšímu plánování vzniká stále méně přebytků.