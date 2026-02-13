Na severu Evropy dáte za pizzu takřka pětistovku, v Česku meziročně zdražila o 12 procent. Za tou nejlevnější musíte do Liberce

Jen málokteré jídlo je tak populární a má univerzální využití jako pizza. Funguje stejně dobře jako rychlá večeře po náročném dni, společenský rituál nebo i malé osobní potěšení. Však také byla loni v Česku druhým nejoblíbenějším pokrmem roku, zákazníci si jí objednali více než dva miliony kusů. Předstihl ji už jen burger s více než pěti miliony objednávek. Nejčastěji si přitom oblíbenou italskou pochoutku objednávali lidé z Liberce, Českých Budějovic, Plzně, Brna a Prahy.
Právě Liberec je zároveň krajským městem s nejnižší průměrnou cenou pizzy vůbec – vychází zde na 226 korun. V Českých Budějovicích stojí v průměru o 13 korun víc, v Plzni za ni dáte 245 a v Brně 251 korun. Nejvíce zaplatí zákazníci tradičně v Praze, kde průměrná cena dosahuje 260 korun, jak vyplývá z Pizza indexu 2026 společnosti foodora.
V mezinárodním srovnání šesti zemí, kde zmíněná společnost působí, patří Česko stále k levnějším trhům. Nižší cenu zaznamenal už jen maďarský Szeged s průměrem v přepočtu 207 korun. Na opačném konci žebříčku je norský Lillestrøm, kde pizza stojí neuvěřitelných 465 korun. Zajímavostí je, že právě toto město bylo ještě v roce 2024 v rámci žebříčku tím vůbec nejlevnějším.
„Průměrná cena objednávané pizzy se v České republice meziročně zvýšila téměř o 12 procent,“ konstatuje šéf foodory pro zdejší trh Adam Kolesa s tím, že zdražování odráží širší inflační tlaky na suroviny i provoz.
Nejoblíbenějším druhem zůstává Margherita, roste ale zájem o vydatnější kombinace. Nárůst popularity zaznamenala Calzone, která se posunula na třetí místo a předstihla jednodušší varianty se šunkou. Podobně se těší čím dál větší oblibě Kebabpizza, zejména v severských a středoevropských regionech. To naznačuje, že zákazníci stále více hledají vydatnější „all-in-one“ jídla.