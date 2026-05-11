Mzdy v gastru rostou napříč profesemi. Kuchaře to táhne víc do hor

V české gastronomii a cestovním ruchu pracuje na 230 tisíc lidí. A jak ukazují nejnovější data portálu JenPráce.cz, k všeobecné radosti řady z nich mzdy v oboru rostou napříč většinou klíčových profesí.
O celá čtyři procenta si během letošního prvního čtvrtletí meziročně polepšili kuchaři, číšnici a servírky. V případě lidí na pomocných pozicích byl nárůst 6,7procentní, zatímco u šéfkuchařů to bylo 5,9 procenta. Jejich průměrná nástupní odměna tak dosáhla již 42 873 korun.
Pozoruhodné přitom je, že na o poznání více peněz si dnes přijdou tam, kde by to ještě před pár lety čekal málokdo, a sice na horách. Mzdy v tamních resortech od Šumavy přes Krkonoše až po Jeseníky se pohybují na úrovních, které jsou charakteristické spíše pro Prahu a další velká města – výjimkou není ani ohodnocení mezi 55 až 75 tisíci korun.
„Špičkové hotely a restaurace na horách dnes již fungují bez problému celoročně a zaměstnavatelé hledají spolehlivé pracovníky nejen pro každodenní provoz, ale také pro speciální akce nebo nárazové vyšší vytížení v sezónách,“ objasňuje manažer zmíněného pracovního portálu Michal Španěl. „Praha a Brno sice zůstávají největšími gastronomickými lokalitami v Česku, ale jejich výhoda už není tak jednoznačná. V některých horských lokalitách totiž nabízejí unikátní podmínky,“ dodává.