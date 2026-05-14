Ceny poledního menu rostou rychleji než inflace. Nejdražší je Praha, nejlevnější Zlín a Olomouc, rozdíly mezi regiony se navíc prohlubují

Ekonomika
Jana Chuchvalcová
Dnes
Stravování zaměstnanců, oběd
Autor: Qerko (publikováno se svolením)

Zatímco ještě před několika lety bylo menu za dvě stovky spojené hlavně s dražšími podniky v centrech velkých měst, dnes se podobné ceny stávají realitou poledního stravování napříč celým Českem. Průměrná útrata za oběd dosáhla letos v dubnu přesně 200,70 koruny, což je podle dat Edenred Restaurant Indexu nejvyšší zaznamenaná hodnota vůbec. Před šesti lety se přitom dalo bez problémů najíst o třetinu levněji. 

V roce 2020 stálo polední menu obvykle mezi 120 až 140 korunami. Ve srovnání s dobou raně covidovou tak jde o téměř šedesátiprocentní nárůst, přičemž inflace od té chvíle podle dat ČSÚ vzrostla zhruba „jen“ o 42,5 pro­centa.

Zdražování poledního menu v restauracích navíc pokračuje i letos. V porovnání s loňským dubnem zaplatili lidé v průměru o šest korun více, tedy o 3,1 procenta, což je 0,6 procentního bodu nad inflací.

Hranice 200 korun padá ve více městech

Nejvyšší ceny zůstávají v Praze, kde se dá oběd pořídit přibližně za 226 korun. Následují velká krajská města jako Brno, Plzeň, České Budějovice nebo Liberec, tam se ceny většinou pohybují v rozmezí 206 až 214 korun. A další města se k této úrovni rychle přibližují, třeba v Ostravě utratí člověk v průměru téměř 199 korun, v Pardubicích pak o dvě koruny méně.

Naopak nejlevněji se lze najíst ve Zlíně a Olomouci, kde strávníkům nadále stačí 180 korun. Právě v Olomouci ale letos náklady na stravování rostou nejrychleji ze všech regionů, zatímco v Českých Budějovicích se zvyšují naopak nejpomaleji.

Ceny poledního stravování v Česku (v Kč)

Ceny poledního stravování v Česku (v Kč). Zdroj: Edenred Restaurant Index

Hlavním důvodem zdražování je podle odborníků postupné narovnání trhu, kdy se ceny poledních menu dostávají na svoji reálnou hodnotu po letech podhodnocení. „Gastronomie se profesionalizuje – restaurace investují do kvalitnějších surovin a férového ohodnocení personálu, aby zajistily špičkový servis,“ uvádí pro Euro.cz Tomáš Mráz, šéf společnosti Piano Group, která zajišťuje digitalizaci gastronomických provozů.

Cena rozhoduje více než dříve

Růst cen se promítá i do způsobu, jakým lidé o obědech přemýšlejí. Restaurace sice zůstávají pro většinu zaměstnanců běžnou součástí pracovního dne, stále větší roli ale hraje cena a dostupnost zvýhodněných menu. Podle slev, akčních nabídek či poměru ceny a velikosti porce plánuje jídelníček nejméně 70 procent strávníků, přičemž čtvrtina z nich takto činí občas a další čtvrtina téměř vždy.

Do gastronomie se tak přenáší spotřebitelské chování, kdy slevy a akční nabídky figurují i při běžných nákupech potravin. Pravidelně je využívá více než polovina respondentů. Přesně opačně jsou na tom rozvážkové služby, které zažily největší nárůst během prvních let pandemie. S jejím koncem ale jejich popularita spadla.

Podle dat z průzkumu Barometr Food si jídlo s dovážkou alespoň občas objedná téměř polovina zákazníků, pravidelně ovšem rozvoz využívá jen velmi malé procento lidí. Takto objednané menu označil za nejčastější způsob poledního stravování v práci jeden z deseti lidí, zatímco oběd v restauraci poblíž zaměstnání volí čtvrtina zaměstnanců a téměř tři pětiny si nosí jídlo z domova.

Stabilizace cen a změna přístupu

Do budoucna odborníci předpokládají spíše stabilizaci cen. „Už nepůjde o skokové zdražování, ale o postupné odrážení rostoucí kvality. Prostor pro udržení dostupných cen vidíme v digitalizaci a vyšší efektivitě provozu, které mohou restauracím umožnit dlouhodobě fungovat bez dalšího zdražování,“ dodává Mráz.

Že je s restaurací něco špatně, opravdu poznáme už z jídelního lístku, říká „skutečný šéf" Holer. Úroveň českého gastra jde nahoru

Přesto se uvedené změny postupně promítají i do širšího pracovního prostředí. Podle Edenredu začínají zaměstnanci více řešit nejen samotnou cenu obědů, ale též dostupnost stravování v okolí pracoviště nebo podporu ze strany zaměstnavatele. Jde tak stále častěji o významný faktor, který lidé zohledňují při výběru zaměstnání i při rozhodování o návratu do kanceláří.

