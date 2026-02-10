Menu Zavřít

Nový šéf a miliarda na dohled. Tržby Shoptetu vloni vzrostly o čtvrtinu, letos se platforma zaměří na AI nakupování

  • Platforma Shoptet poskytující řešení pro snadný provoz internetových obchodů vstupuje do letošního roku s novým vedením. Dlouholetého šéfa Samuela Hubu v pozici CEO trvale nahradí Jan Hospodka
  • Rok 2025 společnost spadající pod belgický Team.blue uzavřela s tržbami ve výši 900 milionů korun. To ve srovnání s předloňskem představuje zhruba čtvrtinový nárůst
  • Na řešení od Shoptetu spoléhá přibližně 40 procent české e-commerce scény. Velkým tématem letošního roku bude podle nového šéfa takzvané AI nakupování

Do svého 18. roku vstupuje český Shoptet sice již kompletně pod křídly belgické společnosti Team.blue, ale zato v o poznání silnější pozici. A to jak po stránce finanční, tak technologické. A vlastně i personální.

Když loni v dubnu skončil v čele firmy její dlouholetý šéf Samuel Huba, rozhodl se management dosadit do této pozice provozního ředitele Jana Hospodku. Jeho mise coby CEO měla být původně dočasná, nyní se jím však stává natrvalo.

„V loňském roce jsme se stali součástí velké zahraniční skupiny. Díky know-how mateřské firmy Team.blue chceme s naším technologickým řešením postupně konkurovat v Evropě i ostatním hráčům,” poodhaluje plány na další období Hospodka. „Aktuálně analyzujeme, které trhy by byly na další expanzi vhodné. V tomto ohledu je nám velkou oporou právě nový vlastník, který je byznysově přítomný ve více než dvaceti zemích Evropy,“ odpovídá na dotaz redakce Euro.cz, do jakých dalších konkrétních států by česká platforma mohla výhledově proniknout.

Řešení, na kterém běží 40 procent českého e-commerce

O prodeji Shoptetu zakladatele Ondřeje Tomka Belgičanům informovaly Hospodářské noviny loni v září. Cenu transakce odhadly na 150 milionů eur, tedy něco přes 3,5 miliardy korun, což bylo podstatně víc, než jak zněly původní předpoklady.

Na druhou stranu se sluší podotknout, že Team.blue přebíral firmu, jejíž zisk EBITDA v prvním pololetí loňského roku činil 152 milionů korun při 400milionových tržbách. Ty se navíc ke konci prosince vyšplhaly na částku 900 milionů korun, což znamenalo meziroční nárůst o celou jednu třetinu.

Platformu Shoptetu, která usnadňuje internetovým obchodníkům založení a provoz vlastního e-shopu, aktuálně používá asi 44 tisíc subjektů napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem. Konkrétně na domácím trhu pak na jeho technologickém řešení běží v současnosti přibližně 40 procent zdejší e-commerce scény. Ta vloni vykázala tržby ve výši 206 miliard korun a meziroční šestiprocentní nárůst, obchodníkům sázejícím právě na systémy Shoptetu se však dařilo ještě o něco lépe.

Jak totiž vyplývá z interních dat zmíněné platformy, dotčení internetoví obchodníci zaznamenali v případě svých tržeb ve srovnání s rokem 2024 nárůst o 15 procent na úroveň 91 miliard korun. Sám Hospodka přitom očekává, že dvouciferný růst si klienti Shoptetu udrží i letos.

Celé nakupování vyřídí inteligentní agent

Velkým tématem letošního roku bude podle Hospodky, a vlastně i dalších odborníků, fenomén AI nakupování, tedy objednávání a pořizování zboží a služeb na internetu pomocí nástrojů umělé inteligence: „Chceme, aby naši obchodníci byli jedni z prvních, kteří se stanou součástí tohoto nastupujícího trendu. Stejně tak chceme našim e-shopařům umožnit integraci na online tržiště. Nejen velké, ale i lokální značky díky nám posílí svoji konkurenceschopnost.”

Jak konkrétně umělá inteligence dosavadní nákupní zvyklosti změní? „Největší změnou bude to, že zákazník už nebude muset nákupní proces absolvovat sám. Vše vyřídí právě inteligentní agent, a to přímo v samotné konverzaci s AI. Odpadne tím aktivní vyhledávání, porovnávání a proklikávání,“ popisuje pro Euro.cz Hospodka.

Přizpůsobit se však budou muset i obchodníci. Ti díky moderním technologiím získají nový prodejní kanál, který jim může přivést zákazníky, k nimž by se jinak nedostali. „AI totiž bude doporučovat produkty na základě kvality nabídky, přesnosti dat, doručení a relevance. Menší e-shopy tak mohou lépe konkurovat velkým hráčům, pokud mají kvalitní produktovou nabídku a rychlou logistiku,“ míní nový šéf Shoptetu a pokračuje: „Tento způsob nakupování navíc může přinést mnohem relevantnější návštěvnost než klasická reklama nebo marketplaces. Navíc už dnes je vidět jasný trend využívání AI i při výběru a vyhledávání, přestože v EU není dostupný kompletní nákupní proces.“

